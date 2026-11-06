Cât costă să ai mai multă grijă de sănătatea ta? Vezi ofertele MedLife de Black Friday

MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, își reafirmă angajamentul de a fi aproape de români și de a le oferi acces la servicii medicale care susțin o abordare modernă a sănătății, care marchează trecerea de la tratament la prevenție. În acest spirit, în perioada 6-15 noiembrie 2026, compania vine cu oferte speciale la o serie de servicii medicale, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru companii.

Potrivit unui studiu, 7 din 10 români vor achiziţiona un produs sau un serviciu de Black Friday 2026. Și cum sănătatea este una dintre cele mai importante investiții pe termen lung, MedLife vine în întâmpinarea celor care vor să acorde mai multă atenție stării lor de bine, cu reduceri de până la 35% la pachetul de analize de laborator de bază, la testul de microbiom intestinal, dar şi la abonamentele medicale pentru persoane fizice şi IMM-uri, achiziţionate până pe 15 noiembrie.

„Intră în rutina de a fi bine” cu un set de analize de bază

Multe dintre problemele de sănătate pot fi depistate din timp cu ajutorul unor investigații uzuale, iar un set de analize de sânge poate reprezenta primul pas în evaluarea stării generale de sănătate. În perioada 13-15 noiembrie 2026, pachetul MedLife „Intră în rutina de a fi bine” beneficiază de o reducere de 35%, ajungând la prețul de 97 de lei. Pachetul poate fi achiziționat online, prin intermediul shop-ului MedLife.

Medicii recomandă efectuarea periodică a unui set de analize de laborator de bază, adaptat vârstei, istoricului medical și factorilor individuali de risc. Aceste investigații pot oferi informații importante despre starea generală de sănătate și pot semnala eventuale infecții, procese inflamatorii sau modificări ale funcției hepatice, renale ori ale metabolismului.

Monitorizarea regulată a glicemiei și a nivelului colesterolului, de exemplu, joacă un rol important în evaluarea riscului de apariție a bolilor cardiovasculare și metabolice, afecțiuni cu o incidență ridicată în rândul populației. Pornind de la importanța prevenției, medicii MedLife au creat pachetul „Intră în rutina de a fi bine”, care include investigații uzuale precum hemoleucograma completă, VSH, teste pentru evaluarea funcției hepatice și renale, profilul lipidic, precum și analize relevante pentru evaluarea riscului de diabet zaharat și anemie.

Rezultatele acestor investigații pot constitui un punct de plecare pentru identificarea unor dezechilibre și pentru orientarea către investigații suplimentare, atunci când este necesar. Astfel, anumite afecțiuni sau factori de risc, precum diabetul zaharat, guta, steatoza hepatică ori anemia feriprivă, pot fi identificați și evaluați din timp, permițând medicului să recomande măsuri de prevenție, modificări ale stilului de viață sau tratamente adecvate.

Testul de microbiom intestinal, la un preţ şi mai avantajos

Testul de microbiom intestinal, realizat integral în România, după ce MedLife a adus, în urmă cu câteva luni, cea mai avansată tehnologie pentru această analiza genetică, va fi disponibil în perioada 13-15 noiembrie 2026 cu o reducere de 35%, ajungând la prețul de 1.072 lei. Această reducere va fi aplicată direct în recepțiile unităților MedLife.

Testarea microbiomului intestinal oferă o perspectivă detaliată asupra ecosistemului de microorganisme care trăiesc în intestin și care se poate modifica în timp, în funcție de alimentație, stil de viață, medicație și alți factori individuali.

Informațiile obținute pot contribui la o mai bună înțelegere a particularităților fiecărei persoane și pot reprezenta un punct de plecare pentru recomandări adaptate privind alimentația și stilul de viață. Microbiomul intestinal este studiat tot mai mult pentru legăturile sale cu metabolismul, sistemul imunitar, sănătatea digestivă și comunicarea dintre intestin și creier. Înțelegerea acestor interacțiuni poate oferi o perspectivă mai amplă asupra factorilor care influențează starea de sănătate și asupra importanței unui stil de viață echilibrat.

Abonamentele individuale MedLife la preţuri speciale de Black Friday

În perioada 13-15 noiembrie, persoanele fizice vor putea beneficia de o reducere de 25% la abonamentele medicale Level Up, Joy și Joy Junior, prin achiziția online de pe www.medlife.ro/shop.

Abonamentele medicale MedLife sunt concepute pentru a facilita accesul la servicii de prevenție, monitorizare, diagnostic și tratament, contribuind la identificarea și gestionarea din timp a problemelor de sănătate. Oferta include soluții adaptate diferitelor categorii de vârstă și stiluri de viață, astfel încât fiecare persoană să poată alege serviciile potrivite nevoilor sale.

Astfel, LevelUp este abonamentul integrat de sănătate și wellbeing, dedicat celor care își doresc să acorde atenție atât sănătății fizice, cât și echilibrului personal. Acesta reunește un pachet complex de servicii medicale, sport, îngrijire personală și consiliere psihologică. Printre beneficii se numără consultații de specialitate, servicii de imagistică și alte investigații medicale, precum și acces nelimitat la peste 550 de săli de fitness din țară, alături de numeroase reduceri și avantaje suplimentare.

Abonamentele MedLife Joy oferă acces telefonic non-stop la servicii medicale, analize gratuite și consultații incluse în specialități precum medicina generală și medicina internă, dar și în alte specialități medicale. În plus, utilizatorii beneficiază de reduceri la consultații și investigații imagistice.

Pentru copii, abonamentele Joy Junior includ beneficii adaptate nevoilor medicale ale copiilor, printre care reduceri la consultații de chirurgie pediatrică și servicii de vaccinare, alături de alte avantaje dedicate monitorizării sănătății acestora.

O săptămână de reduceri pentru companii

Ofertele MedLife de Black Friday au o perioadă extinsă pentru abonamentele corporate, reducerea de 30% la abonamentele medicale pentru IMM-uri (2 şi 100 de angajaţi) fiind valabilă în perioada 6 - 13 noiembrie 2026.

Astfel, companiile care își doresc să investească în sănătatea echipelor și să creeze un mediu de lucru mai sigur și mai sănătos, această perioadă poate reprezenta o oportunitate de a facilita accesul angajaților la servicii medicale. Printre beneficiile incluse se numără servicii de medicină a muncii, hotline medical, ambulanță privată la sediu, screening anual de prevenție, acces direct la consultații de specialitate și ecografii, precum și prețuri preferențiale la numeroase investigații medicale.

Indiferent dacă aleg să investească într-un set de analize de bază, să descopere mai multe despre propriul microbiom intestinal sau să opteze pentru un abonament medical, românii au acum ocazia să facă un pas concret pentru sănătatea lor, beneficiind de prețuri mai avantajoase. Pentru că prevenția începe cu alegeri simple, dar importante, iar grija pentru sănătate nu ar trebui să fie rezervată unei singure perioade din an. De Black Friday, MedLife îi încurajează pe români să transforme această oportunitate într-un prim pas către o rutină de prevenție și un stil de viață mai sănătos.

Articol susținut de MedLife

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România și face parte dintr-un demers amplu de informare și educare, dedicat prevenției și unui stil de viață sănătos, pe termen lung. La MedLife, sănătatea este abordată cu atenție și responsabilitate, pornind de la nevoile reale ale fiecărui pacient. Deciziile medicale se bazează pe evaluări complexe, susținute de echipe multidisciplinare de medici buni și tehnologii de ultimă generație. Prin soluții moderne de diagnostic și tratament și, mai nou, prin expertiza în genomică și posibilitatea de identificare timpurie a riscurilor pentru boli comune sau asociate stilului de viață, MedLife își propune să ajute oamenii să aibă mai multă grijă de sănătatea lor. Obiectivul este clar: prevenția activă și intervenția la timp, înainte ca problemele de sănătate să afecteze echilibrul și calitatea vieții. Pentru că sănătatea înseamnă mai mult decât absența bolii. Înseamnă energie, mobilitate și echilibru, la orice vârstă. MedLife investește constant în soluții care susțin o stare de sănătate durabilă și contribuie la o viață trăită bine, nu doar astăzi, ci pe termen lung. Mai multe informații despre serviciile disponibile pot fi găsite pe www.medlife.ro.

Editor : A.D.V.