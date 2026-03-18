Cât de vulnerabilă este România când vorbim despre servicii de imagistică și cum contribuie tehnologia de vârf la accesarea serviciilor

Investigațiile imagistice fac parte din setul curent de instrumente utilizate azi de medici pentru a diagnostica la timp, trata corect și monitoriza corespunzător tot mai multe patologii. Cu greu ne mai imaginăm medicina fără aceste proceduri, care devin, din fericire, tot mai accesibile, pe de o parte, și tot mai performante, pe de altă parte.

Provocările accesibilității investigațiilor imagistice în România

În România, accesul la investigațiile imagistice poate fi o provocare pentru pacienți. Cozile mari și timpul de așteptare îndelungat sunt doar câteva dintre dificultățile întâmpinate. De multe ori, pacienții sunt nevoiți să aștepte luni întregi pentru o investigație esențială, iar acest lucru poate afecta grav procesul de diagnosticare și tratament. Din acest motiv, este crucial ca pacienții să aibă acces rapid la servicii imagistice de calitate, fără întârzieri, pentru a putea primi un diagnostic corect și un tratament adecvat în timp util.

Situația în Europa și România

În 2019, potrivit ultimelor informații furnizate de Eurostat, dintre statele membre ale UE cu date disponibile, Danemarca a înregistrat cea mai mare disponibilitate a scanerelor de tomografie computerizată (CT) în spitale în raport cu numărul de locuitori (cu 4,0 scanere CT la 100.000 de locuitori). România a avut cel mai mic număr de scanere CT la 100.000 de locuitori (0,9). Disponibilitatea unităților de imagistică prin rezonanță magnetică (RMN) în raport cu numărul de locuitori a fost cea mai ridicată în Finlanda (cu 2,9 unități IRM la 100.000 de locuitori), în timp ce cea mai scăzută disponibilitate a fost în Slovacia și România (ambele cu 0,4 unități RMN la 100.000 de locuitori). În ceea ce privește disponibilitatea tehnologiei medicale de imagistică, deopotrivă conform datelor furnizate de Eurostat, cel mai frecvent tip de tehnologie medicală (dintre țările pentru care sunt disponibile date) în UE în 2022 a fost reprezentat de scanerele CT.

În 2022, în UE existau aproximativ 12.500 de scanere CT, 10.000 de unități RMN și peste 7.100 de unități de mamografie. În 2022, cel mai mare număr de scanări RMN în raport cu dimensiunea populației a fost înregistrat în Austria, Germania și Franța, unde numărul de scanări la 100.000 de locuitori a fost cuprins între 14.300 și 16.400. La celălalt capăt al intervalului, cele mai scăzute valori au fost înregistrate pentru România și Bulgaria, fiecare cu mai puțin de 4.000 de scanări RMN la 100.000 de locuitori. În 2022, Danemarca, Franța și Belgia au înregistrat cel mai mare număr de scanări PET la 100.000 de locuitori. Media pentru Danemarca a fost de 1.600 de scanări la 100.000 de locuitori. Utilizarea scanărilor PET a fost deosebit de scăzută în Lituania, Finlanda, România și Letonia, unde au existat mai puțin de 100 de scanări PET la 100.000 de locuitori.

Infrastructura MedLife – performanță și accesibilitate pe tot teritoriul României

Rețeaua MedLife ține pasul cu ghidurile medicale și nevoile pacienților și își extinde constant oferta de servicii imagistice, fiind în curs de a implementa și tehnologie care folosește inteligență artificială. În total, în 2025 au fost realizate peste 665.000 de investigații imagistice, dintre care peste 255.000 – ecografii, peste 150.000 – CT, aproximativ 140.000 – RMN și peste 25.000 – mamografii, respectiv peste 90.000 servicii radiologie & DEXA.

Din total, aproape jumătate au fost efectuate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, un aspect esențial pentru pacienți. Nu mai puțin de 366.000 de pacienți unici au apelat la serviciile de imagistică MedLife în 2025. Cele mai frecvente investigații imagistice pe care le fac pacienții sunt CT (torace, abdomen, pelvis – cu substanță de contrast), RMN (coloană vertebrală lombosacrata nativ, segment coloană vertebrală – cervicală/ toracală/ lombară nativ, cerebral nativ), respectiv radiografii coloană vertebrală, radiografii 2 incidente sau panoramice. Ecografic, cele mai numeroase implică patologia ginecologică (ecografie transvaginală), de sân sau abdominală.

Distribuția infrastructurii de imagistică a MedLife la nivel național

MedLife a înregistrat în ultima perioadă și câteva realizări remarcabile în domeniul medicinii de vârf, una dintre acestea fiind integrarea AI în aplicația sa pentru interpretarea rezultatelor de laborator. De asemenea, compania a devenit lider național în genetică și biologie moleculară, dar și al imagisticii de precizie cu infrastructura generoasă de RMN-uri, CT-uri și alte echipamente precum RX, mamografe, angiografe sau DEXA, distribuite la nivel național.

RMN-urile MedLife sunt distribuite strategic în mai multe orașe din România, acoperind un număr semnificativ de zone din țară. Printre locațiile MedLife în care se regăsesc unități RMN se numără capitalele regionale și orașe importante, precum București, Brașov, Iași, Piatra Neamț, Sibiu și Timișoara. De asemenea, unități RMN sunt prezente și în orașe precum Arad, Bacău, Botoșani, Constanța, Craiova, Deva, Galați, Onesti, Oradea, Pitești, Ploiești, Roman, Suceava, Târgoviște și Târgu Mureș. Aceste locații permit accesul facil al pacienților la servicii de imagistică de înaltă calitate, oferind un sprijin medical extins pe întreg teritoriul țării.

Echipamentele de CT (tomografie computerizată) sunt disponibile în locații MedLife din întreaga țară, fiind esențiale pentru diagnosticarea rapidă și precisă a diverselor afecțiuni. Bucureștiul este, de departe, cel mai bine echipat din punct de vedere al aparatelor CT disponibile, dar și orașe precum Brașov și Piatra Neamț dispun de mai multe aparate de CT, ceea ce le permite să ofere servicii de înaltă calitate unui număr mare de pacienți. Totodată, echipamente CT mai pot fi regăsite și în Bacău, Botoșani, Cluj-Napoca, Craiova, Deva, Onești, Oradea, Pitești, Ploiești, Roman, Sfântu Gheorghe, Sibiu, Târgoviște sau Timișoara.

În ceea ce privește celelalte echipamente, MedLife deține o gamă variată de aparate medicale, inclusiv RX (radiografie), mamografe, DEXA (osteodensitometrie) și angiografe. Aceste echipamente sunt esențiale pentru diagnosticarea și monitorizarea sănătății pacienților, iar distribuția lor în orașele mari și medii asigură accesibilitatea acestora pentru un număr cât mai mare de persoane. Totodată, în București se află și un angiograf, un echipament esențial pentru diagnosticarea și tratamentul afecțiunilor cardiovasculare, completând astfel gama extinsă de servicii medicale disponibile în Capitală.

Cum alegem între CT și RMN: când este fiecare metodă adecvată pentru pacient

„CT ul este o metodă rapidă, pe când RMN-ul este o metodă de lungă durată, care poate dura de trei-patru ori mai mult decât o tomografie computerizată, investigația desfășurându-se într-un spațiu mai îngust, mai degrabă similar cu un tunel, comparativ cu un „cerc”, la computerul tomograf.”, atrage atenția Dr. Viorel Roșu, medic primar radiologie-imagistică medicală în cadrul MedLife. „Chiar dacă, aparent, poate fi mai greu de suportat sau mai zgomotoasă, investigația RMN este o metodă excepțională din punct de vedere al calității, cantității și credibilității informației medicale.” Totodată, medicul atrage atenția asupra alegerii recomandării de către medicul trimițător/ clinician, între cele două tipuri de investigații, în acord cu tipul de organ analizat: „Examinarea de creier, spre exemplu, se poate face atât prin tomografie computerizată, cât și prin rezonanță magnetică, dar aceasta din urmă este varianta mai bună. Pe de altă parte, plămânul nu ar putea fi examinat niciodată prin rezonanță magnetică, pentru că, în aer, câmpul magnetic și undele radio nu pot colecta, așadar transmite informații medicale.”

Investigațiile imagistice de urgență: cum se asigură rapiditatea și calitatea serviciilor

În cadrul Grupului MedLife, se pot face investigații imagistice de urgență atât în București, cât și în țară. De regulă, clinicianul (medicul care consultă) decide sau suspicionează caracterul de urgență al unei investigații imagistice, explică dr. Larisa Chiriac, directorul medical MedLife. „Acesta ia legătura cu imagistul, discută patologia, caracterul de urgență și eventualul timp de așteptare pentru programarea respectivă, care poate să fie de la zero la o zi”, spune medicul. Interpretarea este primită în câteva minute, până la câteva ore, pentru o investigație de urgență. „La sfârșitul investigației, se discută cu medicul trimițător și se dă o primă interpretare, la prima vedere după examinare. Apoi se elaborează, tot în caracter de urgență, rezultatul scris și se livrează în maximum două ore”, spune dr. Chiriac.

Investigațiile imagistice și siguranța pacientului: de la radiații la desensibilizare pentru contrast

Pacienților alergici la substanța de contrast, care au totuși nevoie de aceasta, li se recomandă o vizită la alergolog, care dă o schemă de desensibilizare cu câteva zile înainte de investigația propriu-zisă. Tot el prescrie o terapie și pentru dimineața de dinaintea administrării contrastului. În plus, afirmă directorul medical MedLife, „atunci când știm că avem un pacient cu istoric alergic sau cu probleme la substanța de contrast, se cheamă pentru supraveghere un medic de medicină de urgență sau terapie intensivă”.

Unele investigații, precum mamografiile și radiografiile, presupun o doză de radiații, iar decizia asupra frecvenței și tipului de investigație recomandat se face analizând raportul riscuri vs. beneficii. După fiecare consult, pe foaia cu rezultatele este inscripționată și doza care a fost folosită, astfel încât medicii să știe la consultații ulterioare. Pacienții cu (risc de) cancer pulmonar pot face investigații cu radiații low dose în toate clinicile, deoarece fiecare aparat are un soft low dose. Ecografia poate fi efectuată contra cost fără bilet de trimitere. Mamografia, chiar dacă e contra cost, nu poate fi făcută fără o recomandare scrisă, semnată și parafată de un medic de familie sau un medic specialist, precum un ginecolog, endocrinolog sau internist.

Mamografiile și ecografiile mamare: Screening esențial pentru depistarea precoce a cancerului mamar

Unele investigații imagistice se fac în scop diagnostic, altele însă – de screening și depistare precoce. Dintre acestea, mamografiile sunt esențiale, cancerul mamar fiind cel mai frecvent tip de cancer la nivel mondial și principala cauză de deces prin cancer la femei (inclusiv în România).

Dr. Laurențiu Buie, medic primar radiologie și imagistică la Hyperclinica MedLife Genesys Arad, specializat în senologie, spune că femeile începând cu 18-19 ani ar fi indicat să facă o ecografie mamară anual, aceasta nefiind invazivă și neavând nicio contraindicație. Iar după 40 de ani, ar fi indicat ca investigație de primă intenție – o mamografie anual, dar depinde mult și de patologie și de istoricul familial. În cazul formațiunilor nodulare cu structură solidă, se recomandă complementar și ecografia, care, în funcție de patologie, se va repeta la un interval mai scurt (3- 6 luni). În unele cazuri se recomandă și RMN-ul mamar cu substanță de contrast.

Dacă există noduli mai mici de 1 cm, nu îi simți la palpare, explică medicul. Ecografic se observă de la 2 mm în sus, iar mamografic se observă și sub 1 mm, iar unele tipuri de cancer sunt vizibile doar la mamografie. Sunt mai multe tipuri de mamografii: cea clasică (digitală 2D), cu imagini bidimensionale, și cea cu tomosinteză (3D), care se apropie de înalta rezoluție și obține imagini seriate, care oferă o vizualizare în profunzime a sânului. Esențial este ca femeile să știe și că mamografia nu doare, spun medicii, contrar unei opinii destul de întâlnite.

Evident, mamografia se poate face și înainte de 40 de ani, dacă există suspiciuni sau istoric în familie sau dacă structura sânului o cere, de aceea dr. Minerva Gorea, medic primar radiologie-imagistică la Hyperclinica MedLife Târgu Mureș, recomandă ca femeile să se adreseze unui senolog, mai degrabă decât unui imagist generalist. În România, ecografie mamară poate să facă orice medic cu competență în ecografie, iar mamografie – doar radiologii. Senologii sunt singurii care le pot face pe amândouă. „Dacă toate femeile ar face periodic ecografii mamare după 30 de ani și o mamografie după 40”, spune medicul, „am avea mai multe cazuri depistate și tratate precoce, iar multe mame, soții sau fiice ar învinge categoric această maladie".

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România și face parte dintr-un demers amplu de informare și educare, dedicat prevenției și unui stil de viață sănătos, pe termen lung. La MedLife, sănătatea este abordată cu atenție și responsabilitate, pornind de la nevoile reale ale fiecărui pacient. Deciziile medicale se bazează pe evaluări complexe, susținute de echipe multidisciplinare de medici buni și tehnologii de ultimă generație. Prin soluții moderne de diagnostic și tratament și, mai nou, prin expertiza în genomică și posibilitatea de identificare timpurie a riscurilor pentru boli comune sau asociate stilului de viață, MedLife își propune să ajute oamenii să aibă mai multă grijă de sănătatea lor. Obiectivul este clar: prevenția activă și intervenția la timp, înainte ca problemele de sănătate să afecteze echilibrul și calitatea vieții. Pentru că sănătatea înseamnă mai mult decât absența bolii. Înseamnă energie, mobilitate și echilibru, la orice vârstă. MedLife investește constant în soluții care susțin o stare de sănătate durabilă și contribuie la o viață trăită bine, nu doar astăzi, ci pe termen lung. Mai multe informații despre serviciile disponibile pot fi găsite pe www.medlife.ro.

