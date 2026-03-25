Cum contribuie imagistica la diagnosticarea endometriozei? Medic radiolog: „Ne oferă o hartă a leziunilor produse de boală”

Deși o problemă de sănătate invalidantă pentru aproximativ 10% din fetele și femeile de pe mapamond, endometrioza a fost multă vreme o patologie puțin înțeleasă și abordată ca atare – superficial sau nespecific. Însă odată cu evoluția mijloacelor tehnice de investigare imagistică, medicii au început să aibă o abordare optimă a pacientelor cu endometrioză. Astfel, de câțiva ani, femeile afectate au acces la soluții de tratament personalizat, în centre dedicate, cu echipe de medici supraspecializați în tratarea acestei boli. Dr. Livia Stănciulescu, medic primar radiologie și imagistică medicală la MedLife Medical Park, supraspecializată în diagnosticarea endometriozei, ne-a explicat care sunt metodele imagistice folosite în diagnosticare și cum fac acestea diferența în procesul terapeutic.

Până nu demult, laparoscopia exploratorie era considerată metoda Gold standard în diagnosticarea endometriozei. Altfel spus, pentru un diagnostic de certitudine, femeile cu suspiciune de boală erau nevoite să treacă printr-o intervenție chirurgicală. Diagnosticarea prin metode imagistice a reprezentat, așadar, un salt calitativ major în protocolul de tratament de care beneficiază această categorie de paciente.

Imagistica folosită în diagnosticarea endometriozei oferă o hartă a leziunilor produse de boală. Această hartă este foarte valoroasă în economia actului medical din cel puțin două motive: în primul rând pentru că oferă o imagine destul de clară a ravagiilor produse de boală în organism, iar în al doilea rând pentru că, dacă afectarea calității vieții prin simptomatologie, inclusiv prin imposibilitatea de a obține o sarcină, recomandă intervenția chirurgicală, medicul chirurg își poate extrage din harta imagistică toate informațiile necesare pentru o abordare cât mai eficientă.

„Imagistica oferă, în endometrioză, o hartă a leziunilor – în primul rând a celor profunde, care sunt leziuni cu dimensiuni de peste 5 mm. Leziunile de endometrioză superficiale sunt rareori vizibile și pot fi greu diagnosticate imagistic. De cele mai multe ori, acestea sunt diagnosticate în timpul intervenției chirurgicale. Totuși, datorită faptului că dispunem de metode imagistice de înaltă performanță, așa cum este IRM-ul (n. e. – imagistică prin rezonanță magnetică), putem evita adesea operațiile laparoscopice în scop diagnostic”, a precizat dr. Livia Stănciulescu, medic primar radiologie și imagistică medicală la MedLife.

Harta care facilitează planificarea și organizarea actului operator

Harta leziunilor obținută imagistic îi este foarte utilă chirurgului pentru planificarea intervenției chirurgicale. „Dacă există leziuni de endometrioză profundă, care infiltrează organele pelvine – de exemplu, în cazul unei afectări intestinale: rectală, sigmoidiană, ileocecală (ceva mai rar) –, chirurgul va ști că trebuie să-și formeze o echipă multidisciplinară. La o pacientă cu afectare atât de complexă va fi nevoie, pe lângă medicul ginecolog, și de un chirurg digestiv sau de chirurgie generală. La fel, dacă există afectare în sfera urologică, a vezicii urinare sau ureterală, va fi nevoie de un aport din partea chirugiei urologice”, a explicat dr. Stănciulescu.

De altfel, hărțile imagistice sunt utile pentru că astfel de operații laborioase, care implică mai multe specialități medicale, trebuie planificate din timp.

Ecografia transvaginală arată chisturile ovariene date de boală

Investigație imagistică de primă linie, ecografia transvaginală este, în România, inclusă în cele mai multe cazuri în consultația ginecologică de rutină.

„Ecografia transvaginală trebuie făcută de un medic familiarizat cu particularitățile implicate de boală, după un protocol special de investigare, care să cuprindă și unele manevre de diagnostic. Mai exact, în timpul ecografiei trebuie să fie evidențiat și raportul pe care îl au organele din pelvis – dacă se constată scăderea mobilității acestora. Mobilizarea lor poate să determine durere pe durata investigării ecografice, un indiciu important în contextul endometriozei.

Cel mai ușor de diagnosticat în timpul ecografiei sunt endometrioamele ovariene, niște chisturile date de endometrioză, cu aspect specific. Chisturile cu dimensiuni mari pot fi însoțite, de multe ori, și de leziuni de endometrioză extraovariene”, a precizat medicul radiolog.

Instilarea de gel nu este mereu necesară

După ce adună informații în timpul ecografiei, medicul poate recomanda examinarea IRM. Aceasta poate fi sub forma unei examinări IRM de pelvis simplă sau cu instilare de gel, cu introducerea gelului în cavitatea rectală și vaginală, în funcție de indicațiile rezultate în urma ecografiei transvaginale.

„În ultima vreme, a fost vehiculată ideea că IRM-ul cu protocol de endometrioză trebuie să se facă neapărat cu instilare de gel. Este adevărat că, pe examinarea IRM, prin instilare se creează un contrast foarte bun între leziune și gelul instilat, pentru că gelul se vede alb, iar leziunile de endometrioză au un semnal gri închis. Însă o examinare cu protocol de endometrioză nu înseamnă, din punctul meu de vedere, obligatoriu și instilare de gel.

Indicația de instilare de gel ar trebui făcută doar în momentul în care este cu adevărat utilă, oferind informații în plus sau evidențiind leziunile produse de endometrioză”, a subliniat medicul radiolog.



Pe durata unei examinări IRM cu protocol de endometrioză, medicul are în vedere evidențierea leziunilor produse de afecțiune, aceasta fiind ghidată în funcție de informațiile rezultate în urma consultului ginecologic și ecografiei transvaginale, în funcție de simptomatologia pacientei, precum și de primele imagini înregistrate de IRM.

Focare ale bolii în afara pelvisului

Cel mai frecvent, leziunile endometriozice care se formează în afara pelvisului se găsesc la nivelului diafragmului. Primele indicii în acest sens sunt date de simptomele specifice cu care se confruntă persoana afectată.

„În leziunile endometriozice diafragmatice, este justificată o examinare imagistică doar în cazul pacientelor cu simptomatologie. Leziunile de la nivelul diafragmului sunt, în cele mai multe cazuri, extrem de mici și imposibil de vizualizat la IRM.

Dacă examinarea IRM nu oferă informații despre aceste leziuni, dar pacienta prezintă o simptomatologie sugestivă pentru prezența unor leziuni la nivelul diafragmului, focarul de endometrioză respectiv va fi explorat în timpul unei intervenții chirurgicale”, a explicat dr. Livia Stănciulescu.

În interiorul cavității toracice, pot apărea leziuni de endometrioză și la nivelul pleurei, la nivel pulmonar – acestea fiind mult mai rare decât leziunile diafragmatice.

Examenul CT, recomandat în cazul complicațiilor de la nivel pulmonar

Examinarea imagistică prin computer tomograf (CT) este recomandată mai ales în situațiile în care apar complicații ale leziunilor de endometrioză intratoracică. De pildă, dacă leziunile sunt localizate la nivelul pleurei, apare fenomenul de pneumotorax sau de hemotorax, adică o acumulare de aer, respectiv de sânge sau o combinație de aer cu sânge în cavitatea pleurală.

„De multe ori, pneumotoraxul asociat leziunilor endometriozice apare în timpul perioadei menstruale, ceea ce reprezintă un indiciu foarte bun pentru a fi corelat cu această patologie. Acest fenomen se numește pneumotorax catamenial, de multe ori recurent – pacientele trec prin mai multe episoade de acest gen.

Așadar, evaluarea CT ajută, în primul rând, la vizualizarea unor astfel complicații de la nivelul cavității pleurale, nu neapărat pentru vizualizarea leziunilor de endometrioză. De altfel, nici nu există o evaluare CT cu specificitate pentru leziuni de endometrioză. Concluziile sunt formulate prin cumularea informațiilor obținute prin CT cu simptomatologia și cu ciclicitatea simptomatologiei pacientei”, a mai a dr. Stănciulescu.

IRM de pelvis doar în afara perioadei de menstruație

Simptomatologia în endometrioză are caracter de ciclicitate: mai exact, simptomele apar sau se agravează în jurul perioadei de menstruație și, în unele cazuri, în jurul perioadei de ovulație. De aceea, realizarea acestor investigații se face în corelație cu simptomatologia pacientei și cu ciclul menstrual al acesteia.

„Chiar dacă există paciente care resimt toate aceste neplăceri pe tot parcursul lunii, poate apărea o agravare în perioadele de menstruație, ceea ce reprezintă o caracteristică a bolii și care poate să încline foarte mult balanța în favoarea acestui diagnostic.

Ca interval de efectuare a IRM-ului de pelvis, este indicat să realizăm examinarea doar în afara perioadei de menstruație. În rest, nu există alte restricții și nu există diferențe semnificative și relevante între rezultatele obținute în diferite zile, astfel încât să justifice o eventuală recomandare a unor zile cu predilecție”, a explicat medicul radiolog.

Recomandări înainte de investigație

Examinarea IRM este o procedură nedureroasă, care durează aproximativ 25 minute și care presupune o pregătire minimă din partea pacientelor. Astfel, pentru a pregăti tractul digestiv, medicii recomandă pacientelor să nu consume alimente solide cu trei-patru ore înainte de examinarea imagistică. De asemenea, o evacuare eficientă a rectului va asigura o calitate mai bună a imaginilor.

„În cazul examinării cu instilare de gel, este recomandată efectuarea unei microclisme cu o oră și jumătate înainte de a pleca de acasă. În schimb, nu recomandăm folosirea de laxative. Pacientele au voie să consume lichide, inclusiv cafea, cu excepția băuturilor carbogazoase. înainte de începerea examinării, pacientele primesc medicație antispastică, pentru calmarea mișcărilor intestinale”, a mai spus dr. Stănciulescu, medic primar radiologie și imagistică medicală la MedLife Medical Park.

