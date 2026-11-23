Studiile din ultimul timp demonstrează că microbiomul intestinal nu este esenţial doar pentru sănătatea sistemului digestiv, ci şi pentru imunitate, creier şi metabolism. În ceea ce priveşte legătura dintre microbiomul intestinal și sănătatea metabolică, cercetări recente au reliefat că disbioza intestinală şi lipsa anumitor bacterii producătoare de acizi graşi cu lanţ scurt se asociază cu boli metabolice ca rezistenţa la insulină şi diabetul zaharat de tip 2.

Dr. Loredana Popescu, medic specialist medicină internă şi nutriţie în cadrul Spitalului MedLife din Craiova a explicat mecanismele prin care microbiomul şi metabolismul sunt interconectate şi de ce sunt esențiale pentru sănătatea organismului alimentaţia echilibrată şi celelalte obiceiuri încadrate în stilul de viaţă recomandat prin cercetări şi studii.

Legătura dintre microbiomul intestinal şi metabolism

Există o legătură nevăzută între ceea ce mâncăm și bolile cronice, a explicat medicul, precizând totodată că, pe lângă alimentaţie, foarte importante pentru sănătatea metabolică sunt şi activitatea fizică regulată şi somnul de bună calitate care contribuie şi la imunitate şi la un sistem nervos echilibrat, ceea ce demonstrează, încă o dată, că fiecare organ trebuie văzut în interdependenţă cu celelalte.

„Cred că este important să înțelegem că intestinul nu este doar un organ implicat în digestie și absorbția nutrienților. La nivel intestinal există un ecosistem complex de microorganisme care interacționează permanent cu organismul nostru și care influențează inclusiv modul în care metabolizăm alimentele. Microbiomul intestinal participă la fermentarea fibrelor alimentare, rezultând acizi grași cu lanț scurt, precum butiratul, propionatul și acetatul. Aceștia au efecte benefice asupra integrității barierei intestinale, asupra inflamației și asupra metabolismului glucozei și lipidelor.

De asemenea, microbiomul influențează metabolismul acizilor biliari și secreția unor hormoni intestinali implicați în reglarea glicemiei și a senzației de sațietate. Atunci când acest ecosistem este dezechilibrat, pot apărea modificări ale permeabilității intestinale și ale răspunsului inflamator. În timp, aceste mecanisme pot contribui la apariția rezistenței la insulină și a tulburărilor metabolice. Totuşi, nu putem spune că microbiomul este singurul responsabil pentru aceste afecțiuni. Sănătatea metabolică este rezultatul interacțiunii dintre alimentație, activitate fizică, predispoziție genetică, somn, stres și numeroși alți factori”, a subliniat dr. Loredana Popescu.

Sănătatea metabolică înseamnă, în esență, capacitatea organismului de a menține în limite normale procesele prin care utilizează și stochează energia. Dezechilibrele apar ca urmare a stilului de viaţă modern.

„Când ne referim la sănătatea metabolică vorbim despre o glicemie echilibrată, valori normale ale lipidelor, o tensiune arterială controlată și o distribuție sănătoasă a țesutului adipos. Sindromul metabolic de care suferă mulţi pacienţi, fără să ştie de cele mai multe ori, reprezintă asocierea mai multor factori de risc care cresc semnificativ probabilitatea de a dezvolta diabet zaharat de tip 2 și boli cardiovasculare. Printre acești factori se numără obezitatea abdominală, hipertensiunea arterială, creșterea trigliceridelor, scăderea colesterolului HDL, creşterea LDL-colesterolului și glicemia crescută.

Din păcate, stilul de viață modern favorizează apariția acestor dezechilibre. Sedentarismul, alimentația bogată în alimente ultraprocesate, excesul caloric, consumul frecvent de băuturi îndulcite, somnul insuficient și stresul cronic pot contribui la dezvoltarea rezistenței la insulină și a sindromului metabolic”, a precizat medicul.

Semnele care arată dezechilibrul metabolic

Un aspect important este că aceste modificări pot apărea cu mult înainte ca pacientul să dezvolte diabet sau o boală cardiovasculară. Multe dintre bolile metabolice evoluează fără simptome în stadiile inițiale. De multe ori, pacientul descoperă că are glicemia crescută sau colesterolul modificat în urma unor analize de rutină, mai spune medicul.

„Le spun mereu pacienţilor că nu ar trebui să aștepte apariția simptomelor pentru că, din păcate, acestea apar atunci când lucrurile se agravează. Prevenția înseamnă să identificăm riscurile înainte ca acestea să se transforme într-o boală. Evaluarea periodică a tensiunii arteriale, a circumferinței abdominale, a glicemiei și a profilului lipidic ne poate ajuta să identificăm din timp persoanele cu risc. În anumite situații, poate fi utilă și hemoglobina glicată, care ne oferă informații despre valorile medii ale glicemiei din ultimele aproximativ trei luni. Pentru persoanele cu factori de risc metabolici, putem recomanda și evaluarea funcției renale sau a ficatului. Nu există însă un set universal de analize care trebuie făcut anual de toată lumea, iar frecvența investigațiilor trebuie stabilită în funcție de riscul individual. Cred că este important să înțelegem că analizele ne ajută să identificăm problemele, dar prevenția începe cu obiceiurile noastre zilnice. Alimentația, mișcarea, somnul și gestionarea stresului sunt elemente esențiale pentru menținerea sănătății metabolice pe termen lung.

Totuși, anumite semne ar trebui să ne atragă atenția: setea excesivă, urinările frecvente, oboseala persistentă, vederea încețoșată sau scăderea inexplicabilă în greutate. Acestea pot apărea în cazul unei glicemii crescute. De asemenea, creșterea în greutate, în special depunerea masei adipoase la nivel abdominal, ar trebui să ne determine să acordăm mai multă atenție sănătății metabolice. Persoanele cu antecedente familiale de diabet zaharat sau boli cardiovasculare, cele cu exces ponderal sau cele care au avut diabet gestațional ar trebui să fie evaluate periodic”, a menţionat dr. Popescu.

Testul de microbiom completează evaluarea medicală

Totodată, o alimentație săracă în fibre și diversitate vegetală, dar bogată în alimente ultraprocesate, afectează nu numai metabolismul, ci poate modifica atât compoziția, cât și funcțiile microbiomului. Sedentarismul, somnul insuficient și stresul pot influența şi ele ecosistemul intestinal prin mecanisme metabolice, inflamatorii și neuroendocrine.

„Când vorbim de disbioză, adică dezechilibrul microbiomului intestinal, trebuie să precizăm, însă, că nu este un diagnostic simplu și universal, pentru că nu există un singur microbiom ideal, identic pentru toți oamenii. Există variații individuale sesizabile, iar ceea ce considerăm dezechilibru trebuie interpretat în contextul stării de sănătate a pacientului. În acest sens, ne-ar putea ajuta testarea microbiomului intestinal, care reprezintă o direcție foarte interesantă în medicina personalizată și este un domeniu în care cercetarea evoluează rapid.

Un test de microbiom poate fi un instrument util în medicina personalizată, pentru că ne oferă informații despre ecosistemul intestinal al fiecărei persoane. Testul MedLife, realizat prin tehnologia shotgun metagenomics, de exemplu, analizează compoziția, diversitatea și potențialul funcțional al microbiomului, inclusiv aspecte legate de metabolism și producerea unor substanțe vitale pentru organism.

Aceste informații ne pot ajuta să înțelegem mai bine particularitățile pacientului și să avem o discuție mai aplicată despre alimentație și stilul de viață. Totuși, rezultatul trebuie interpretat în contextul clinic. Nu există, în acest moment, un profil universal de microbiom sănătos și nici nu putem diagnostica o boală metabolică doar pe baza acestui test. Eu îl văd ca pe o investigație care poate completa evaluarea medicală și poate susține prevenția personalizată, nu ca pe un test care înlocuiește consultul, analizele uzuale sau recomandările medicului”, a subliniat medicul internist.

Modificarea stilului de viaţă, esenţială în terapia bolilor metabolice

Având în vedere aceste aspecte, dr. Loredana Popescu a explicat de ce este greşită tendinţa multor pacienţi diagnosticaţi cu o boală metabolică de a pune mai mare accent pe terapia medicamentoasă decât pe schimbarea stilului de viaţă.

„Tratamentul medicamentos și modificarea stilului de viață nu sunt două abordări care se exclud reciproc, ci în multe situații, ele trebuie să funcționeze împreună. Eu consider că fiecare pacient trebuie să beneficieze de o abordare individualizată, în funcție de stadiul bolii, de riscul cardiovascular, de funcția renală, de greutate și de celelalte particularități clinice. Modificarea stilului de viață ar trebui să fie o componentă fundamentală a tratamentului bolilor metabolice. Alimentația echilibrată, activitatea fizică regulată, somnul adecvat și reducerea sedentarismului au beneficii care depășesc cu mult simplul control al glicemiei.

În cazul diabetului zaharat de tip 2, de exemplu, intervențiile asupra stilului de viață pot contribui semnificativ la corectarea profilului glicemic. Cred că este important ca pacientul să înțeleagă că medicamentele nu înlocuiesc alimentația și stilul de viață. Ele trebuie integrate într-un plan terapeutic individualizat, adaptat fiecărei persoane. Defapt, nu este vorba despre a alege între medicamente și schimbarea stilului de viață, ci despre a le folosi corect, astfel încât pacientul să obțină cele mai bune rezultate pe termen lung”, a conchis dr. Loredana Popescu.

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Editor : A.D.V.