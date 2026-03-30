Cum schimbă secvențierea genetică medicina preventivă

Genomica trece rapid din zona cercetării către practica medicală curentă, pe fondul scăderii costurilor de secvențiere și al dezvoltării infrastructurilor de analiză genetică la scară largă. În România, această tranziție începe să prindă contur prin investițiile realizate de MedLife în secvențiere genomică și prin programe de testare genetică extinsă, care urmăresc integrarea datelor genetice în medicina preventivă. Noile platforme tehnologice permit transformarea ADN-ului într-un instrument de predicție medicală și personalizare a prevenției.

Evoluția testării genetice la nivel global

În ultimele două decenii, analiza genetică a trecut printr-o transformare comparabilă cu digitalizarea din alte domenii ale medicinei: o tehnologie inițial limitată la cercetare și cazuri rare a început să fie integrată treptat în practica medicală curentă. Schimbarea nu a fost determinată de o singură descoperire, ci de convergența mai multor evoluții tehnologice, în special dezvoltarea metodelor moderne de secvențiere ADN, procesul prin care este citită ordinea „literelor” genetice din ADN-ul unei persoane.

Un punct de inflexiune a fost apariția tehnologiilor numite „next-generation sequencing” (NGS), traduse drept secvențiere de nouă generație, metode automate care permit citirea rapidă și simultană a unor cantități foarte mari de ADN și la costuri semnificativ reduse. Această schimbare a permis trecerea de la testarea genetică punctuală, folosită pentru confirmarea unor boli rare, la utilizarea genomicii ca instrument medical aplicabil pe scară largă. Această schimbare tehnologică stă la baza noii generații de platforme de secvențiere genomică, precum cea recent adoptată de MedLife.

Un raport publicat în 2025 de IQVIA (companie globală specializată în analiză de date medicale și farmaceutice, utilizată frecvent de sisteme de sănătate și industrie pentru evaluarea tendințelor globale) arată că tot mai multe țări investesc în programe genomice naționale și infrastructură de analiză a datelor genetice. Testarea genetică începe să fie integrată în fluxurile medicale obișnuite, în special în oncologie, boli rare și evaluarea riscului pentru afecțiuni cronice.

Această extindere este susținută și de evoluția industriei genomice la nivel global. Analize publicate în 2024 de GMI Insights (companie internațională de analiză de piață specializată în industrii tehnologice și medicale) arată că piața tehnologiilor genomice crește accelerat pe fondul accesibilității tehnice și al capacității laboratoarelor de a procesa volume tot mai mari de date biologice. Practic, medicina începe să dispună de instrumente care permit analizarea ADN-ului la o scară imposibilă cu doar un deceniu în urmă.

În paralel cu evoluțiile tehnologice, organismele internaționale de sănătate tratează tot mai frecvent testarea genetică drept componentă a medicinei preventive. Organizația Mondială a Sănătății arată, în analizele dedicate utilizării genomicii în sănătatea publică, că integrarea datelor genetice permite identificarea timpurie a riscurilor congenitale și ereditare și orientarea intervențiilor medicale înaintea apariției bolii, cu rezultate clinice mai bune și costuri mai reduse pentru sistemele de sănătate.

Pe măsură ce analiza genomică a devenit mai accesibilă, cercetătorii au început să faciliteze testarea și în rândul populației generale, nu doar la pacienți diagnosticați. Un studiu de screening genomic publicat în 2026 în PubMed Central (bază de date științifică internațională administrată de Biblioteca Națională de Medicină a SUA), realizat pe persoane fără simptome clinice, arată că aproximativ una din treizeci de persoane aparent sănătoase prezintă variante genetice asociate cu riscuri medicale relevante, detectabile prin testare genomică preventivă, adică înainte să existe o suspiciune medicală.

La nivelul sistemelor publice de sănătate, această direcție începe deja să fie testată prin programe desfășurate la nivelul întregii populații. În 2024, Serviciul Național de Sănătate din Anglia a lansat un program pilot care presupune secvențierea genomică a 100.000 de nou-născuți, cu obiectivul identificării precoce a peste 200 de afecțiuni genetice, potrivit publicației britanice The Guardian. Inițiativa indică o schimbare importantă de perspectivă: analiza ADN începe să fie folosită tot mai mult în prevenție și monitorizare pe termen lung, nu doar în diagnostic.

În acest punct intervine secvențierea genetică, tehnologia care permite analizarea ADN-ului unei persoane pentru a identifica variații genetice asociate cu anumite riscuri medicale. Evoluția rapidă a acestor tehnologii face posibilă trecerea de la teste genetice limitate la analize mult mai complexe, capabile să ofere o imagine extinsă asupra profilului biologic individual.

În România, aceste tehnologii încep să fie integrate în infrastructura medicală prin investițiile realizate de MedLife în secvențiere genomică și programe de testare genetică aplicate în prevenție.

Noua tehnologie de secvențiere

Această investiție se traduce prin introducerea în România a unui sistem de secvențiere genomică din cea mai nouă generație, NovaSeq X Plus produs de compania americană Illumina, unul dintre principalii dezvoltatori globali de tehnologii pentru analiza ADN. Echipamentul face parte din categoria secvențiatoarelor de mare capacitate utilizate pentru analiză genomică la scară largă, folosite în centre de cercetare și spitale universitare din Europa și Statele Unite.

Platforma NovaSeq X Plus este prezentată de producător ca un sistem de secvențiere cu capacitate foarte mare de procesare, capabil să genereze volume foarte mari de date genetice într-un timp redus. Acuratețea rezultatelor este de până la trei ori mai mare comparativ cu versiunile anterioare, iar capacitatea de procesare permite analizarea unui număr semnificativ mai mare de genomuri umane.

În genetica medicală, tehnologia de ultimă generație nu ține doar de performanța hardware, ci de capacitatea de a analiza rapid volume foarte mari de informație genetică. Secvențiatoarele moderne pot citi simultan milioane de fragmente de ADN și reconstruiesc ulterior genomul cu ajutorul algoritmilor bioinformatici. Acest tip de sistem permite procesarea unui număr mult mai mare de probe și reduce semnificativ durata analizelor.

Diferența față de metodele tradiționale de testare genetică este esențială. Testele mai vechi analizau gene individuale pornind de la o suspiciune medicală precisă. Platformele moderne permit analizarea simultană a unui volum extins de informație genetică, astfel încât investigația nu mai depinde exclusiv de ipoteza inițială a medicului și poate identifica variații relevante chiar și atunci când cauza exactă nu este cunoscută de la început.

În practică, tehnologia permite mai multe tipuri de analize genetice: secvențierea întregului genom, secvențierea exomului și paneluri genetice direcționate, utilizate în funcție de contextul clinic și obiectivul investigației. De exemplu, în trecut, o persoană cu istoric familial de cancer mamar putea fi testată doar pentru genele BRCA1 și BRCA2, cunoscute pentru asocierea cu această boală. Secvențierea întregului genom poate analiza însă mii de gene și regiuni genetice în același timp, identificând variante asociate nu doar cu riscul oncologic, ci și cu predispoziții cardiovasculare, metabolice sau neurologice care nu ar fi fost investigate printr-un test direcționat.

Analiza concentrată pe exom, adică partea ADN-ului care conține genele responsabile direct de producerea proteinelor și care influențează majoritatea funcțiilor biologice ale organismului, poate descoperi o mare parte dintre mutațiile asociate bolilor genetice cunoscute. Panelurile genetice sunt teste direcționate care apar frecvent în oncologie sau cardiologie. Un pacient cu antecedente familiale de cancer poate primi un panel oncologic care analizează simultan numeroase gene implicate în dezvoltarea tumorilor, oferind informații rapide despre riscul ereditar și despre posibile opțiuni terapeutice.

Prin combinarea acestor tipuri de analize, medicii pot obține informații genetice mai rapide și mai precise decât în cazul metodelor clasice, ceea ce poate contribui la scurtarea timpului până la diagnostic și la alegerea unor strategii medicale adaptate profilului biologic al pacientului.

Cu ajutorul acestei noi tehnologii, Grupul MedLife derulează un proiect de testare, menit să genereze date relevante despre genetica populației active din România și să susțină prevenția medical personalizată. Proiectul facilitează accesul la harta genetică individuală și răspunde nevoii de personalizare a abordării terapeutice și a recomandărilor privind stilul de viață, în vederea prevenirii precoce a bolilor și optimizării stării de sănătate.

Dacă tehnologia de secvențiere reprezintă infrastructura care face posibilă analiza genetică la scară largă, următorul pas ține de modul în care aceste date pot fi transformate în decizii medicale concrete. În ultimii ani, tot mai multe sisteme de sănătate au început să exploreze programe care folosesc informația genetică nu doar pentru diagnostic, ci pentru anticiparea riscurilor și prevenție personalizată. În România, această direcție se vede deja în programe care folosesc testarea genetică drept instrument de prevenție. Un exemplu este Longevity 100+, inițiativa MedLife construită în jurul secvențierii genomice și a interpretării clinice.

Surse:

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România și face parte dintr-un demers amplu de informare și educare, dedicat prevenției și unui stil de viață sănătos, pe termen lung. La MedLife, sănătatea este abordată cu atenție și responsabilitate, pornind de la nevoile reale ale fiecărui pacient. Deciziile medicale se bazează pe evaluări complexe, susținute de echipe multidisciplinare de medici buni și tehnologii de ultimă generație. Prin soluții moderne de diagnostic și tratament și, mai nou, prin expertiza în genomică și posibilitatea de identificare timpurie a riscurilor pentru boli comune sau asociate stilului de viață, MedLife își propune să ajute oamenii să aibă mai multă grijă de sănătatea lor. Obiectivul este clar: prevenția activă și intervenția la timp, înainte ca problemele de sănătate să afecteze echilibrul și calitatea vieții. Pentru că sănătatea înseamnă mai mult decât absența bolii. Înseamnă energie, mobilitate și echilibru, la orice vârstă. MedLife investește constant în soluții care susțin o stare de sănătate durabilă și contribuie la o viață trăită bine, nu doar astăzi, ci pe termen lung. Mai multe informații despre serviciile disponibile pot fi găsite pe www.medlife.ro.

Editor : A.D.V.