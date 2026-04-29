Cum te ajută o aplicaţie mobilă să ai grijă de sănătate, ținând cont de predispozițiile genetice, istoricul medical şi stilul de viață

Suntem expuși constant la informaţii despre un stil de viaţă sănătos. Cel puţin la nivel teoretic ştim cu toții că, pentru a avea o stare de sănătate bună, este necesar să dormim bine, să mâncăm echilibrat şi să ne hidratăm corespunzător, să facem mişcare, să avem o viaţă socială care să ne împlinească etc. Toate acestea sunt, însă, aspecte generale care trebuie aplicate personalizat, ţinând cont totodată de componenta genetică a fiecăruia dintre noi, dar și de istoricul medical.

Pentru a încuraja abordarea preventivă, MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România și un pionier în utilizarea inovației și tehnologiilor avansate, pune la dispoziția pacienților o aplicație complexă, care se diferențiază prin modul de integrare a tuturor datelor medicale și a celor ce țin de stilul de viață.

Aplicația MedLife funcționează ca un ecosistem digital, în care sunt corelate informațiile referitoare la predispozițiile genetice obținute în urma programului de testare genetică Longevity 100+ , cu anamneza pacienților, istoricul analizelor de laborator existente, investigațiile de imagistică şi, în curând, inclusiv cu informații despre stilul de viaţă, astfel încât pacientul să primească recomandări medicale personalizate în context complet - clinic, paraclinic, genomic și lifestyle.

„Această integrare simultană a patru tipuri distincte de date, de la genomică, analize de sânge, la imagistică și informații biometrice ne va permite să construim cel mai complet profil de risc individual disponibil astăzi în România. Practic, această abordare face posibilă validarea timpurie a unor asocieri între riscurile genetice identificate și indicatori biologici sau antecedente medicale reale”, a precizat Mihai Marcu, CEO al Grupului MedLife.

Informații despre predispozițiile pe care le ai în ADN, direct în telefonul tău

Mai mult decât un test genetic, Longevity100+ este un serviciu de prevenție unic, care combină testarea genetică avansată cu consultația unui medic genetician, oferind un plan personalizat, bazat pe ADN-ul fiecăruia. Rezultatele obținute în urma testării sunt încărcate sub forma unor rapoarte de analiză în Aplicaţia MedLife la rubrica „Predispoziţii genetice”.

Un raport de analiză include date despre scorurile cantitative, interpretarea primară, informaţii specifice privind tipul de predispoziţie evaluată şi studiile care au stat la baza calculului scorurilor de risc, precum și recomandări de stil de viaţă pentru a preveni îmbolnăvirea.

Din peste 100 de rapoarte de analiză, pacientul va afla predispoziţia de a dezvolta mai multe tipuri de cancer, boli autoimune, cardiovasculare, metabolice, neurologice, digestive, oftalmologice, renale etc., dar şi ce trebuie să facă concret pentru a le preveni. Pentru fiecare afecţiune care apare în raport este indicat gradul predispoziţiei. Acesta poate fi mai mare decât media populaţiei, mai mic sau similar cu media populaţiei. Totuşi, scorul obţinut nu are valoare de certitudine, pentru că deşi este o componentă importantă, doar prezenţa genelor nu este suficientă pentru a declanşa o boală. Analizarea factorilor de mediu, însă, şi corectarea comportamentelor vicioase pot amplifica sau reduce semnificativ efectul genelor.

Medicină personalizată pe baza predispoziţiilor genetice și a istoricului medical

Rezultatele testului genetic, disponibile în aplicație, sunt interpretate într-o consultație cu un medic genetician, iar prin corelarea acestor date cu anamneza, cu istoricul analizelor de laborator existente și al investigațiilor imagistice anterioare, disponibile și ele în aplicația MedLife, pacientul poate beneficia de un plan personalizat de monitorizare şi prevenţie.

„Aplicaţia MedLife ajută mult în monitorizarea riscurilor de a dezvolta anumite boli. Raportul generat în urma testării din cadrul programului Longevity 100+ va fi introdus la rubrica despre predispoziţiile genetice, similară cu o hartă a ADN-ului nostru care ne arată ce am putea dezvolta. În aplicaţie, însă, apar şi alte informaţii preţioase care ţin de istoricul medical al fiecărui pacient: analize de laborator, imagistică, consultaţii etc., care, coroborate cu predispoziţiile aflate, dar şi cu istoricul familial şi obiceiurile zilnice, vor sta la baza unui plan personalizat de prevenţie. Pacientul îşi va putea urmări mai uşor analizele modificate, cum cresc sau scad anumite valori şi în funcţie de recomandările medicului îşi va putea ajusta stilul de viaţă, astfel încât să nu dezvolte acea predispoziţie.

Practic, testul Longevity 100+ evaluează boli comune ale adultului care sunt boli multifactoriale. Ele au o componentă genetică, dar asupra căreia acționează factorii de mediu ca nutriția, sportul, stresul, hormonii și ele apar mai frecvent după vârsta de 50 de ani. Mă refer la boli ca: diabet, hipertensiune, risc de infarct, riscuri de cancere, boli legate de ficat sau risc de boli inflamatorii intestinale care se numesc comune pentru că le putem face toţi. Cu ajutorul testului vedem ce riscuri avem față de populația generală și astfel știm să le prevenim. Vom merge la doctor pentru anumite controale şi analize şi, totodată, vom adopta conştient un stil de viaţă sănătos”, a precizat medicul genetician Miruna Triţă.

Datele despre somn, sport sau dietă vor completa profilul din aplicație

Pe lângă rezultatele testului genetic și istoricul medical, aplicația MedLife va integra în perioada imediat următoare și date de lifestyle captate în timp real de pe orice ceas inteligent sau telefon mobil compatibil. Practic, în acest ecosistem digital se vor regăsi și informații despre somn, sport, dieta adoptată de o persoană şi managementul stresului, care au un rol important în stabilirea planului de prevenție.

„Rezultatul testului nu este o sentinţă, pentru că nu indică o certitudine, ci este o formă de ajutor pentru pacient, o indicaţie pentru prevenţie. Doar 25% este genetică în declanşarea unei afecţiuni, restul de 75% este dat de factorii de mediu, care apar în aplicaţia MedLife în secţiunile sport, nutriţie, somn şi stres. Bolile multifactoriale au o componentă genetică, dar dacă ele se vor manifesta sau nu depinde de noi şi de stilul nostru de viaţă.

În testele analizate de mine, au ieşit multe predispoziţii pentru boli cardiovasculare, ceea ce se suprapune cu realitatea din România, pentru că aceste afecţiuni sunt pe primul loc la cauza de mortalitate în ţara noastră. Dacă ne uităm la comportament, mulţi români nu fac mişcare suficient, nu au o alimentaţie echilibrată, sunt stresaţi. Așadar, testul genetic Longevity 100+ este un punct de plecare pentru pacient spre o viaţă echilibrată, conştientă”, a completat Dr. Miruna Triță.

