Cum te ajută o aplicaţie mobilă să ai grijă de sănătate, ținând cont de predispozițiile genetice, istoricul medical şi stilul de viață

Suntem expuși constant la informaţii despre un stil de viaţă sănătos. Cel puţin la nivel teoretic ştim cu toții că, pentru a avea o stare de sănătate bună, este necesar să dormim bine, să mâncăm echilibrat şi să ne hidratăm corespunzător, să facem mişcare, să avem o viaţă socială care să ne împlinească etc. Toate acestea sunt, însă, aspecte generale care trebuie aplicate personalizat, ţinând cont totodată de componenta genetică a fiecăruia dintre noi, dar și de istoricul medical.

Pentru a încuraja abordarea preventivă, MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România și un pionier în utilizarea inovației și tehnologiilor avansate, pune la dispoziția pacienților o aplicație complexă, care se diferențiază prin modul de integrare a tuturor datelor medicale și a celor ce țin de stilul de viață.

Aplicația MedLife funcționează ca un ecosistem digital, în care sunt corelate informațiile referitoare la predispozițiile genetice obținute în urma programului de testare genetică Longevity 100+ , cu anamneza pacienților, istoricul analizelor de laborator existente, investigațiile de imagistică şi, în curând, inclusiv cu informații despre stilul de viaţă, astfel încât pacientul să primească recomandări medicale personalizate în context complet - clinic, paraclinic, genomic și lifestyle.

Această integrare simultană a patru tipuri distincte de date, de la genomică, analize de sânge, la imagistică și informații biometrice ne va permite să construim cel mai complet profil de risc individual disponibil astăzi în România. Practic, această abordare face posibilă validarea timpurie a unor asocieri între riscurile genetice identificate și indicatori biologici sau antecedente medicale reale”, a precizat Mihai Marcu, CEO al Grupului MedLife.

Informații despre predispozițiile pe care le ai în ADN, direct în telefonul tău

Mai mult decât un test genetic, Longevity100+ este un serviciu de prevenție unic, care combină testarea genetică avansată cu consultația unui medic genetician, oferind un plan personalizat, bazat pe ADN-ul fiecăruia. Rezultatele obținute în urma testării sunt încărcate sub forma unor rapoarte de analiză în Aplicaţia MedLife la rubrica „Predispoziţii genetice”.

Un raport de analiză include date despre scorurile cantitative, interpretarea primară, informaţii specifice privind tipul de predispoziţie evaluată şi studiile care au stat la baza calculului scorurilor de risc, precum și recomandări de stil de viaţă pentru a preveni îmbolnăvirea.

Din peste 100 de rapoarte de analiză, pacientul va afla predispoziţia de a dezvolta mai multe tipuri de cancer, boli autoimune, cardiovasculare, metabolice, neurologice, digestive, oftalmologice, renale etc., dar şi ce trebuie să facă concret pentru a le preveni. Pentru fiecare afecţiune care apare în raport este indicat gradul predispoziţiei. Acesta poate fi mai mare decât media populaţiei, mai mic sau similar cu media populaţiei. Totuşi, scorul obţinut nu are valoare de certitudine, pentru că deşi este o componentă importantă, doar prezenţa genelor nu este suficientă pentru a declanşa o boală. Analizarea factorilor de mediu, însă, şi corectarea comportamentelor vicioase pot amplifica sau reduce semnificativ efectul genelor.

Medicină personalizată pe baza predispoziţiilor genetice și a istoricului medical

Rezultatele testului genetic, disponibile în aplicație, sunt interpretate într-o consultație cu un medic genetician, iar prin corelarea acestor date cu anamneza, cu istoricul analizelor de laborator existente și al investigațiilor imagistice anterioare, disponibile și ele în aplicația MedLife, pacientul poate beneficia de un plan personalizat de monitorizare şi prevenţie.

Aplicaţia MedLife ajută mult în monitorizarea riscurilor de a dezvolta anumite boli. Raportul generat în urma testării din cadrul programului Longevity 100+ va fi introdus la rubrica despre predispoziţiile genetice, similară cu o hartă a ADN-ului nostru care ne arată ce am putea dezvolta. În aplicaţie, însă, apar şi alte informaţii preţioase care ţin de istoricul medical al fiecărui pacient: analize de laborator, imagistică, consultaţii etc., care, coroborate cu predispoziţiile aflate, dar şi cu istoricul familial şi obiceiurile zilnice, vor sta la baza unui plan personalizat de prevenţie. Pacientul îşi va putea urmări mai uşor analizele modificate, cum cresc sau scad anumite valori şi în funcţie de recomandările medicului îşi va putea ajusta stilul de viaţă, astfel încât să nu dezvolte acea predispoziţie.

Practic, testul Longevity 100+ evaluează boli comune ale adultului care sunt boli multifactoriale. Ele au o componentă genetică, dar asupra căreia acționează factorii de mediu ca nutriția, sportul, stresul, hormonii și ele apar mai frecvent după vârsta de 50 de ani. Mă refer la boli ca: diabet, hipertensiune, risc de infarct, riscuri de cancere, boli legate de ficat sau risc de boli inflamatorii intestinale care se numesc comune pentru că le putem face toţi. Cu ajutorul testului vedem ce riscuri avem față de populația generală și astfel știm să le prevenim. Vom merge la doctor pentru anumite controale şi analize şi, totodată, vom adopta conştient un stil de viaţă sănătos”, a precizat medicul genetician Miruna Triţă.

Datele despre somn, sport sau dietă vor completa profilul din aplicație

Pe lângă rezultatele testului genetic și istoricul medical, aplicația MedLife va integra în perioada imediat următoare și date de lifestyle captate în timp real de pe orice ceas inteligent sau telefon mobil compatibil. Practic, în acest ecosistem digital se vor regăsi și informații despre somn, sport, dieta adoptată de o persoană şi managementul stresului, care au un rol important în stabilirea planului de prevenție.

Rezultatul testului nu este o sentinţă, pentru că nu indică o certitudine, ci este o formă de ajutor pentru pacient, o indicaţie pentru prevenţie. Doar 25% este genetică în declanşarea unei afecţiuni, restul de 75% este dat de factorii de mediu, care apar în aplicaţia MedLife în secţiunile sport, nutriţie, somn şi stres. Bolile multifactoriale au o componentă genetică, dar dacă ele se vor manifesta sau nu depinde de noi şi de stilul nostru de viaţă.

În testele analizate de mine, au ieşit multe predispoziţii pentru boli cardiovasculare, ceea ce se suprapune cu realitatea din România, pentru că aceste afecţiuni sunt pe primul loc la cauza de mortalitate în ţara noastră. Dacă ne uităm la comportament, mulţi români nu fac mişcare suficient, nu au o alimentaţie echilibrată, sunt stresaţi. Așadar, testul genetic Longevity 100+ este un punct de plecare pentru pacient spre o viaţă echilibrată, conştientă”, a completat Dr. Miruna Triță.

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România și face parte dintr-un demers amplu de informare și educare, dedicat prevenției și unui stil de viață sănătos, pe termen lung.

La MedLife, sănătatea este abordată cu atenție și responsabilitate, pornind de la nevoile reale ale fiecărui pacient. Deciziile medicale se bazează pe evaluări complexe, susținute de echipe multidisciplinare de medici buni și tehnologii de ultimă generație. Prin soluții moderne de diagnostic și tratament și, mai nou, prin expertiza în genomică și posibilitatea de identificare timpurie a riscurilor pentru boli comune sau asociate stilului de viață, MedLife își propune să ajute oamenii să aibă mai multă grijă de sănătatea lor.

Obiectivul este clar: prevenția activă și intervenția la timp, înainte ca problemele de sănătate să afecteze echilibrul și calitatea vieții. Pentru că sănătatea înseamnă mai mult decât absența bolii. Înseamnă energie, mobilitate și echilibru, la orice vârstă. MedLife investește constant în soluții care susțin o stare de sănătate durabilă și contribuie la o viață trăită bine, nu doar astăzi, ci pe termen lung.

Mai multe informații despre serviciile disponibile pot fi găsite pe www.medlife.ro.

Top Citite
Victoria Stoiciu
1
PSD îi cere demisia Victoriei Stoiciu din Parlament, după ce a plecat din partid. Replica...
Daniel Fenechiu.
2
Daniel Fenechiu avertizează: „Dacă PSD dărâmă Guvernul Bolojan, soluția este opoziția și...
george simion sustine un discurs
3
Moțiunea de cenzură PSD-AUR a fost depusă. George Simion anunţă că s-au strâns 251 de...
alexandrin moiseev
4
Deputatul Alexandrin Moiseev, ales pe listele SOS: Nu votez moțiunea împotriva celui mai...
soldați Ucraina
5
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă...
Te-ar putea interesa și:
1.04 Dr. Dragos Albu Digi
Prima sarcină după 35 de ani? Dr. Dragoș Albu explică de ce screeningul genetic preconcepțional aduce liniște viitorilor părinți
New Project (23)
Cum schimbă secvențierea genetică medicina preventivă
cercurile olimpice
CIO: Doar femeile identificate prin testare genetică vor fi admise la probele feminine din cadrul Jocurilor Olimpice
MedLife_studiu genomica_rezultate
MedLife anunță primele rezultate ale primului studiu de genomică din România
New Project (22)
Ce spun testele genetice despre slăbit, somn și riscul de boli? Dr. Cerasela Jardan, MedLife: „E un plan personalizat de prevenție“
Recomandările redacţiei
conducte de petrol în Irak
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a...
INSTANT_COALITIE_BUGET_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Kelemen Hunor, despre o posibilă nouă majoritate PSD-AUR: „Logic...
ilie bolojan plen reunit
Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, prezentată astăzi...
Avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române
Alertă la granița României. Avioane F-16 au fost ridicate de la sol...
Ultimele știri
Pedeapsa fostului președinte sud-coreean, pentru obstrucționarea justiției, a fost majorată la 7 ani de închisoare
Plan radical într-o țară europeană, susținut de tot mai mulți cetățeni: Limitarea populației la 10 milioane
Iranul i-ar fi transmis lui Trump că se află „în stare de colaps”, în timp ce negocierile de pace sunt blocate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
William și Kate, 15 ani de căsnicie. Imagini de colecție și povestea rochiei care a rămas în istorie. Cum a...
Cancan
Valentina nu e singura victimă. Medicul care a operat-o pe femeia din Vâlcea, dat în judecată de mai multe...
Fanatik.ro
De ce nu-l vrea, de fapt, Mihai Stoica pe Marius Șumudică antrenor la FCSB: „Acolo s-a rupt totul!”
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Cât curent consumă aleșii noștri. Parlamentul României, facturi de se scurtcircuitează bugetul țării, lună de...
Adevărul
„Trăim într-un șantier. Este inuman ce se întâmplă aici”. Când va fi gata modernizarea Bulevardului...
Playtech
Oraşul din România din care localnicii fug cu prima ocazie. Lipsa locurilor de muncă, unul dintre motive
Digi FM
Ionela Năstase, la doi ani de la diagnosticul de cancer: „Sănătatea nu se negociază și nu se amână!” Ce făcea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sandra Izbașa, postare în miez de noapte, la două zile după momentul viral cu Poliția și "scoate șprițul ăla"
Pro FM
Cât ar fi costat rochia de mireasă purtată de soția lui Dorian Popa. Creația vestimentară a fost realizată în...
Film Now
A câștigat șapte premii Emmy și două Tony, dar cel mai mândru e de fiica sa. Fata lui Bryan Cranston, rol...
Adevarul
Ucraina ar putea fi nevoită să accepte pierderi teritoriale pentru a adera la UE, spune cancelarul Germaniei
Newsweek
Scenariul de groază pentru pensionari. Pensiile nu se mai pot plăti, indexările anulate. Care e motivul?
Digi FM
Mihaela Rădulescu atacă dur familia lui Felix Baumgartner: „V-am făcut o listă cu ce am realizat în 11 ani”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în organismul tău dacă mănânci pâine albă în fiecare zi. Ce spun nutriționiștii despre acest...
Digi Animal World
Cum arată cea mai lentă pasăre de pe planetă: „Se târăște prin aer”
Film Now
Îi este tot mai greu să se uite la filmele sale din tinerețe. George Clooney: Dumnezeule, omul acela nici...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte