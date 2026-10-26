De ce apar ciocuri osoase şi cum se tratează corect. „Atenţie la suplimentele cu calciu luate fără recomandarea medicului!”

Durerile în călcâi pe care le simt multe persoane, cu atât mai mult cele trecute de 50 de ani, sunt provocate, în general, de osteofite - nişte depuneri de calciu care se formează pe marginile oaselor sau în apropierea articulaţiilor şi care pot da dureri atunci când apasă pe ţesuturile din jur. Aceste ciocuri osoase se pot depune totodată şi pe coloana vertebrală, pe genunchi, coate, şolduri, umeri, provocând de multe ori durere şi limitarea mişcărilor.

Dr. Romeo Linte, medic specialist în ortopedie şi traumatologie la Hyperclinica MedLife Constanţa, avertizează că dincolo de metabolism şi de vârstă, principalele cauze de apariţie a osteofitelor, administrarea suplimentelor de calciu fără o analiză specifică şi o nevoie reală poate fi şi ea un factor favorizant de apariţie a osteofitelor.

Cum apar osteofitele

Cunoscute de toată lumea drept ciocuri „osoase”, osteofitele sunt niște depuneri de calciu, calcificări, dispuse periferic în zonele osoase ale organismului. Medicul ortoped Romeo Linte a explicat modul în care apar aceste depuneri.

„De când se naşte, fiecare organism uman începe să producă calciu şi să îl depună în sistemul osos. În funcție de fiecare, de metabolism, de alimentație, de solicitarea mecanică pe care persoana o face zi de zi, calciul acesta se poate depune excesiv în anumite zone. Dacă ești un mare consumator de lactate, de tot ce înseamnă produse care duc la sinteza excesivă de calciu, dacă ai și o afectare metabolică, afecţiuni endocrine sau afecţiuni metabolice de nutriție sau gastroenterologice, te poţi confrunta cu osteofite.

Sunt persoane care fac pietre la rinichi, altele la colecist şi altele în diverse zone osoase. În ortopedie, ne întâlnim cu aceste depuneri sub forma de osteofite sau exostoze la exteriorul osului care apar în călcăi, în coate, pe coloană etc. Cele mai des întâlnite sunt în călcâi şi pe coloană. Depinde mult şi de segmentul anatomic utilizat mai des. De exemplu, un alergător este predispus să facă în călcăi, un jucător de tenis este predispus să facă în cot sau în genunchi”, a precizat dr. Romeo Linte.

„Suplimentele cu calciu se dau doar cu dozare”

Medicul ortoped a subliniat şi faptul că în continuare, în România, oamenii iau preventiv suplimente de calciu, fără să ştie dacă au sau nu o carenţă.

„După vârsta de 7-9 ani, dacă un copil nu are rahitism, laptele trebuie consumat cu moderaţie, adică să nu mai reprezinte alimentul de bază. Cu atât mai mult nu este nevoie să îi dăm suplimente de calciu. Acest lucru este valabil pentru toţi oamenii. Suplimentarea cu calciu trebuie să se facă doar după dozare, dacă se observă un deficit şi în anumite boli, cum este, de exemplu, boala oaselor de sticlă. Dar acestea sunt cazuri speciale. Altfel, preventiv, calciul nu ar trebui să se dea niciodată pentru că poate face mult rău prin formarea acestor depuneri excesive. O femeie aflată la menopauză nu ar trebui să ia doar calciu pentru a preveni osteoporoza, ci şi vitamina D3 care să fixeze calciul în oase. Inclusiv aici aş recomanda dozarea pentru calciu”, a explicat medicul ortoped.

Cauzele apariţiei osteofitelor ţin, aşadar, de depunerea în exces a calciului în prezenţa unei supraîncărcări a organismului cu suplimente alimentare care includ calciul, de metabolizarea calciului, dar şi de uzura fizică provenită din practicarea diverselor sporturi sau activităţi profesionale şi degenerarea naturală a oaselor. De asemenea, există şi factori de risc care predispun la apariţia osteofitelor.

„Înaintarea în vârstă ca fenomen degenerativ articular predispune la formarea de osteofite. Uzura fizică, fie că e provenită din sportul de performanţă sau din muncă fizică, stat mult în picioare, cărat, mers mult şi tot ce înseamnă uzură pe articulaţii, reprezintă factor favorizant sau predispozant. Factorul inflamator este şi el foarte important. Acolo unde există o inflamație, osteofitele se pot grupa cu scopul organismului de a izola acea inflamaţie şi a se proteja. De exemplu, dacă faci o tendinită, o inflamație a unui tendon, dacă nu tratezi inflamația, ea se cronicizează, iar corpul o izolează prin formarea unei biluţe de calciu în scop de protecţie.

Există și o predispoziție genetică, dar nu sunt foarte multe studii în acest sens. Oricum vorbim de o predispoziţie şi nu este obligatoriu să facem osteofite doar pentru că mama sau bunica au avut. De obicei, femeile sunt mai afectate mai ales postmenopauză, când se declanșează tot felul de tulburări metabolice şi hormonale care pot duce şi la apariția osteofitelor”, a explicat dr. Linte.

Obezitatea este un factor de risc important, spune medicul, pentru că greutatea mare a corpului pune presiune pe articulaţii şi le inflamează. La fel, o postură incorectă a coloanei pune presiune pe articulaţii şi prin solicitarea acestora le inflamează.

Durerea care ne trimite la medic

Sunt persoane care nu au simptome ale osteofitelor, dar cei mai mulţi pacienţi se prezintă la medic cu dureri, înţepături, amorţeli, care le afectează activitatea zilnică şi le perturbă somnul.

„Principalul semnal de alarmă este durerea, care poate fi însoţită de înţepături, furnicături şi amorţeli, așa-numitele parestezii. Amorțelile și înțepăturile se simt, de obicei, în călcâie, genunchi, umeri şi coloană. Osteofitele pot da şi tumefacție, inflamarea locală a regiunii. Pintenii calcaneeni, adică osteofitele din călcâi sunt cele mai dureroase, pacienţii spunând că simt că ar călca pe un cui. Toate acestea pot contribui la un simptom invalidant. Nu mai poți să mergi și limitezi activitatea. Sau nu mai poți să calci, ferești locul dureros şi apare deformarea mersului când nu mai poţi călca pe toată talpa. De aici încep durerile de şold şi coloană. Adică e un întreg lanț vicios”, a precizat medicul.

Crioterapia face parte din tratamentul osteofitelor

Tratamentul începe întotdeauna cu consultul de specialitate în care medicul va observa zona afectată, va palpa şi va discuta cu pacientul privitor la simptome.

„În funcție de ce găsim la examenul clinic, putem să cerem o confirmare prin examene paraclinice, adică prin examinare radiologică, unde putem să vedem foarte bine producțiile și dispunerile acestor osteofite. Sunt și cazuri în care acestea nu sunt formate, dar sunt la nivelul de inflamație, care, poate câteodată e mai dureroasă decât ciocul în sine. Aceasta este faza inflamatorie a unor afecțiuni, cum e fasceita plantară, cum sunt alte tendinite de umăr sau de genunchi. Aici este nevoie de examen RMN pentru a vedea structurile moi, inflamația, care nu se vede la radiografie. Personal, nu recomand CT pentru că nu merită să iradiezi un pacient pentru a vedea un osteofit”, a explicat dr. Romeo Linte.

Tratamentul ostoefitelor este complex şi cuprinde mai multe mijloace terapeutice care încep cu reducerea durerii şi se termină cu modelarea acestor formaţiuni.

„Pentru durere se administrează medicație antiinflamatorie, antialgică, decontracturantă. Împreună cu medicația putem să apelăm la tratament de balneofizioterapie, colegii de la BFT, care ne ajută foarte mult în tratarea acestora. Ei au un arsenal terapeutic prin care, cu aparatură de fizioterapie, reduc durerea şi pot şi să modeleze ostoefitele. Shockwave este un aparat care emite unde de şoc asupra osteofitului şi îl modelează, îl fragmentează cât se poate. Este o procedură destul de dureroasă, dar cu rezultate fantastice, iar durerea poate fi redusă cu ajutorul unor inflitraţii locale. Crioterapia locală făcută cu aparatură sau pur şi simplu cu gheaţă pe zona inflamată ajută foarte mult şi completează tratamentul.

După ce se liniștește puseul acut, kinetoterapia ajută la stabilizarea, întărirea musculatorii, fiind o cale foarte bună pentru a menține rezultatele obținute în prima fază. Dar este important să se facă după ce a trecut durerea şi inflamaţia. Pentru pintenii calcaneeni foarte importante sunt talonetele de silicon. Fie doar călcâiul, fie toată talpa din silicon. Călcând pe moale, se absoarbe şocul. O încălțăminte cât mai confortabilă, cu calapod lat şi talpă moale este o indicaţie în tratament”, a menţionat ortopedul.

În ceea ce priveşte îndepărtarea ostoefitelor pe cale chirurgicală, medicul a explicat că o operaţie este necesară doar în cazuri selectate, atunci când ele sunt localizate în genunchi, umăr şi coloană.

„Chiar dacă nu putem preveni total apariţia osteofitelor, este foarte importantă adoptarea unei anumite conduite care ne-ar putea ajuta. Echilibrul în toate este secretul. Menţinerea unei greutăţi corporale bune, alimentaţie fără exces în produse care conţin calciu, fără suplimente cu calciu dacă nu există o indicaţie în acest sens, dozarea efortului fizic, încălţăminte cu calapod lat şi talpă moale şi tratarea afecţiunilor metabolice, endocrine şi digestive”, a conchis dr. Linte.

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Editor : A.D.V.