De la probă la rezultat: cum funcționează un laborator de analize automatizat?

Medicina de laborator din România se aliniază cu brio la tendințele globale în ceea ce privește inovația medicală și integrarea noilor tehnologii. Automatizarea, pe lângă sevențierea genetică sau utilizarea dronelor pentru transportul probelor, are un rol cheie în gestionarea provocărilor ce țin de medicina modernă: nevoia de viteză, precizie și eficiență operațională. În acest sens, MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România și companie de tehnologie medicală, a investit peste 2 milioane de euro într-un laborator complet automatizat în Brașov, introducând un model operațional în care fluxul probelor este complet integrat, digitalizat și trasabil, cu intervenție umană minimă și timpi de procesare reduși.

Beneficiile automatizării contribuie la creșterea eficienței operaționale, extinderea capacității totale de procesare a probelor, reducerea timpului de prelucrare și obținerea rapidă a rezultatelor, alături de precizie crescută. De asemenea, standardizarea și monitorizarea IT a fluxului de lucru contribuie semnificativ la reducerea riscurilor de eroare. Cu toate acestea, în ciuda nivelului avansat de automatizare, rolul echipei medicale rămâne esențial în validarea finală a rezultatelor, asigurând rigurozitate medicală și încredere pentru fiecare pacient.

Laboratorul sub presiune: volum, date și inteligență artificială

Transformarea laboratorului vine dintr-o presiune globală de eficiență, volum și precizie. Piața serviciilor de laborator și diagnostic era estimată la peste 1 trilion de dolari în 2025, în timp ce segmentul de diagnostic in vitro depășea 120 de miliarde de dolari, susținut de medicina personalizată și integrarea datelor. În paralel, investițiile globale în inteligență artificială în sănătate sunt estimate la peste 20 - 25 de miliarde de dolari anual, cu una dintre cele mai rapide rate de creștere în zona diagnosticării (date agregate din rapoarte IQVIA și Global Market Insights).

Această dinamică schimbă rolul laboratorului. Inteligența artificială permite trecerea de la analiză punctuală la interpretare contextuală, în care datele sunt corelate, nu citite izolat.

Instrumentele AI analizează imagini microscopice, identifică tipare în date și pot semnala deviații înainte ca acestea să devină boală diagnosticabilă. Un rezultat ușor anormal nu indică întotdeauna o afecțiune, dar poate funcționa ca semnal timpuriu. În acest punct, laboratorul începe să iasă din zona de confirmare și intră în zona de anticipare.

În viitor, panourile de diagnostic vor integra volume mari de date, în care biomarkerii sunt interpretați în relație. Modelele de învățare automată pot analiza simultan date numerice și imagini din hematologie, citologie sau histopatologie, susținând decizii clinice mai precise.

Avantajele sunt evidente: automatizarea proceselor repetitive, reducerea timpului de răspuns, analiza unor volume mari de date și detectarea timpurie a bolilor. În același timp, rămân provocări legate de standardizare, calitatea datelor și integrarea etică a acestor sisteme.

Laboratorul MedLife Brașov: procesare automată integrată și hub regional pentru analize ultraspecializate

În acest context, investiția în infrastructura de laborator începe să facă diferența reală între operatori. MedLife a construit un model în care laboratorul funcționează ca sistem integrat, iar laboratorul complet automatizat din Brașov este un exemplu concret al acestui model.

Unitatea este al doilea laborator ca dimensiune din Grupul MedLife și al doilea care integrează o linie automată. Cu o suprafață de aproximativ 700 de metri pătrați, deservește 25 de puncte de recoltare din Brașov, Covasna și Mureș și funcționează ca hub regional, dar și ca centru pentru teste ultraspecializate, precum mielograma.

Fluxul probelor este continuu, de la recepție până la rezultat, cu intervenție umană minimă și trasabilitate completă, ceea ce duce la reducerea erorilor, o procesare mai rapidă și o capacitate mai mare de analiză. Pentru pacient, asta înseamnă mai puține întârzieri între recoltare și rezultat și un traseu mai previzibil. În cazurile sensibile, unde fiecare zi contează, diferența dintre un sistem fragmentat și unul integrat poate influența direct momentul începerii tratamentului. Acest tip de infrastructură permite și scalarea rapidă a volumelor procesate la nivel regional, fără pierderi de eficiență, și contribuie direct la reducerea timpului până la rezultat, un indicator critic în decizia medicală.

La nivel tehnic, laboratorul integrează o linie complet automată Abbott-GLP, cu module robotizate pentru sortare, centrifugare, eșantionare și stocare. Acestea sunt completate de analizoare Alinity pentru biochimie și imunologie și de o linie automată de hematologie Sysmex, inclusiv sisteme pentru prepararea frotiurilor. Întregul flux este susținut de inteligență artificială și software middleware, care gestionează procesele și verifică rezultatele. Cu toate acestea, validarea finală revine în responsabilitatea medicilor de laborator. Față de generațiile anterioare de echipamente, această infrastructură permite procesarea unui volum mai mare de probe într-un timp mai scurt, cu o standardizare mai strictă a etapelor și cu o reducere suplimentară a variabilității rezultatelor. Însă este și foarte important de menționat că tot acest ecosistem tehnologic nu înlătură componenta umană, ci doar vine în sprijinul medicilor, respectiv specialiștilor de laborator (biologi, chimiști, biochimiști etc.).

Dorin Preda, CEO adjunct al Grupului MedLife, explică rolul investiției în contextul extinderii rețelei: „În ultimii ani, am accelerat investițiile în tehnologii avansate pentru rețeaua noastră de diagnostic, iar laboratorul complet automatizat de la Brașov reflectă perfect această viziune. Este un pas esențial pentru a crește capacitatea de procesare la nivel regional, dar și pentru a aduce inovația mai aproape de pacienți.”

Unul dintre obiectivele laboratorului este dezvoltarea unui centru de testare ultraspecializată în onco-hematologie, care să ofere pacienților un traseu complet, de la diagnostic la monitorizare.

Dr. Robert Beke, Directorul Diviziei de Laboratoare MedLife, plasează proiectul în direcția transformării medicinei de laborator: „Primul laborator complet automatizat din Brașov reprezintă un pas important în strategia noastră de a dezvolta o rețea de laboratoare moderne, centrate pe eficiență, acuratețe și siguranța pacientului. Este un proiect în care am investit nu doar tehnologie de vârf, ci și viziune.”

Tehnologia care susține poziția de lider: aparatură de top, drone și genetică

Unul dintre elementele care susțin poziționarea MedLife este linia automată Abbott din laboratorul central din Grivița, prima de acest tip din Europa Centrală și de Est. Sistemul conectează toate etapele procesării probelor într-un flux continuu, de la preluare până la analiză. Față de generațiile anterioare de echipamente, această infrastructură permite procesarea unui volum mai mare de probe într-un timp mai scurt, cu o standardizare mai strictă a etapelor și cu o reducere suplimentară a variabilității rezultatelor.

Capacitatea de peste 300.000 de teste pe lună reflectă standardizarea proceselor și reducerea variabilității rezultatelor. Această infrastructură este completată de o componentă logistică rară în regiune: transportul probelor cu drone, care reduce timpii de livrare și contribuie la scurtarea timpului până la rezultat.

Extinderea se vede și în zona de genetică. Programul gratuit de testare genetică pentru copiii diagnosticați cu cancer, care analizează 523 de gene, aduce laboratorul mai aproape de decizia medicală. În astfel de cazuri, rezultatul nu rămâne doar o analiză de laborator, ci devine un instrument care poate ghida alegerea tratamentului și poate schimba parcursul medical al pacientului. În paralel, testul prenatal non-invaziv RUNA, cu o rată de detecție de peste 99%, marchează dezvoltarea unor soluții proprii în medicina personalizată și testarea genetică.

Laboratorul ca sistem: direcția următorilor ani

Inteligența artificială devine parte din infrastructura de bază a medicinei de laborator, integrată în diagnosticare, operațiuni și suport decizional. În următorii ani, aceste sisteme vor optimiza fluxurile de lucru, vor anticipa nevoile și vor reduce timpii de răspuns. Pentru pacient, aceste schimbări se traduc într-un diagnostic mai rapid, decizii mai bine informate și, în unele cazuri, într-un avantaj de timp care poate face diferența.

Laboratoarele vor funcționa ca sisteme complete, de la procesare la interpretare, generând o schimbare semnificativă în modul în care este construit actul medical.

Întrebarea nu mai este dacă inteligența artificială va transforma diagnosticul, ci cât de rapid va deveni standard. Infrastructura deja construită, de la automatizare și inteligență artificială până la genetică și logistică, arată că tranziția este deja în desfășurare.

Editor : A.D.V.