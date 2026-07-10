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Dinți perfecți pe internet, dureri crunte în realitate. Medic stomatolog: „Zâmbetul de revistă nu se face pe grabă”

Data publicării:
10 iulie_Dr. Radeanu DentEstet
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Trăim în lumea filtrelor de pe Instagram și TikTok, unde toată lumea pare să aibă un zâmbet perfect, de un alb orbitor. Din acest motiv, vizita la stomatolog nu mai este de mult doar o chestiune legată de durere, ci și de încredere în sine. Însă, dincolo de ecranele telefoanelor, medicii stomatologi se confruntă zilnic cu o altă realitate: oameni care își ascund gura când râd, pacienți cu smalțul distrus de „rețete-minune” de pe internet sau tineri care se întorc din vacanțe medicale fulger cu probleme grave. Dr. Andreea Rădeanu, medic Stomatolog Estetică dentară la Dentestet explică unde se termină dorința de a arăta bine și unde începe sănătatea reală.

Aproape jumătate din planetă se confruntă cu probleme dentare

Datele oficiale ale Organizației Mondiale a Sănătății (WHO) arată că problemele dinților nu sunt doar niște „mofturi”, ci o realitate dură. Bolile cavității bucale afectează aproximativ 3,7 miliarde de oameni la nivel global.

Cariile dentare netratate, acele cavități care se formează pe suprafața dinților, sunt pe primul loc. Peste 2,5 miliarde de oameni merg zilnic pe stradă cu carii netratate la dinții permanenți. În plus, boala gingiilor face ravagii: Peste 1 miliard de oameni suferă de forme grave de parodontoză (boala parodontală), o afecțiune care distruge osul și duce la pierderea dinților dacă este ignorată.

Povestea din spatele palmei care acoperă gura

În cei peste 13 ani de când redă zâmbete oamenilor, dr. Andreea Rădeanu a înțeles că meseria de stomatolog seamănă mult cu cea de psiholog. Schimbarea cea mai mare nu este cea pe care o vezi în oglindă, ci cea din comportamentul omului.

„Am avut mulți pacienți care refuzau să mai zâmbească în fotografii sau își acopereau gura cu mâna atunci când vorbeau. După ce am terminat tratamentul, cea mai frumoasă transformare a fost cea emoțională. Oamenii au devenit mai deschiși, mai siguri pe ei și mult mai relaxați în societate”, a explicat dr. Andreea Rădeanu.

Medicul afirmă că nu avem nevoie de transformări uriașe ca să ne recăpătăm încrederea. Uneori, simpla reparare a unui spațiu prea mare dintre dinți (acea „strungăreață” deranjantă) ne poate scăpa complet de complexe, oferindu-ne libertatea de a ne exprima natural, fără teama de a fi judecați.

Românii merg la dentist pentru „Zâmbetul de Instagram”

Rețelele sociale au crescut mult interesul pentru dinți frumoși, dar în spate există aproape mereu o nevoie reală, medicală: „Sunt mulți pacienți care vin cu dinți tociți, pătați sau care au pierdut dinți din cauza cariilor. Majoritatea nu caută o perfecțiune artificială, ci un zâmbet care să le dea încredere. În spatele unei dorințe de înfrumusețare există adesea o nevoie funcțională sau emoțională. Rolul nostru este să găsim echilibrul dintre sănătate și estetică, nu să copiem filtrele de pe net”, a spus dr. Andreea Rădeanu.

Capcana „Turkey Teeth”: Dinți albi în 3 zile, dureri pentru toată viața

Pe internet rulează mii de reclame la clinici din străinătate care promit „dinți perfecți în doar câteva zile, la prețuri de dumping”. Acest trend a căpătat numele de „Turkey Teeth” și ascunde riscuri uriașe din punct de vedere medical. O statistică îngrijorătoare publicată de British Dental Association (BDA) arată că 86% dintre medicii dentiști au fost nevoiți să repare greșeli și complicații apărute la pacienți care s-au operat rapid în străinătate, făcând referire la fenomenul „Turkey Teeth”.

„Problema nu este țara unde te tratezi, ci graba și agresivitatea procedurilor. Vedem cazuri în care dinți perfect sănătoși sunt piliți inutil doar pentru a pune rapid niște fațete, fără ca pacientul să știe ce îl așteaptă pe termen lung. Mulți revin în țară cu dureri cumplite, gingii inflamate sau probleme severe de mușcătură. Dacă fațetele îți strică mușcătura, ai dat banii degeaba, pentru că îți distrugi sănătatea orală”, a precizat dr. Rădeanu.

Mitul dinților piliți până devin „țepi” și albirea de pe internet

Mulți români amână vizita la dentist pentru că se tem de faimoasele imagini de pe internet cu dinți piliți până devin niște mici „țepi”. Dr. Andreea Rădeanu ne liniștește: tehnologia a evoluat enorm.

„Acesta este unul dintre cele mai mari mituri. Astăzi folosim materiale moderne și fațete minim invazive sau chiar fațete no-prep, adică fără șlefuirea dinților. Regula noastră este simplă: cu cât păstrăm mai mult din dintele natural, cu atât acesta va trăi mai mult”.

Totuși, medicul avertizează că există cazuri în care o șlefuire minimă este obligatorie, iar acest proces este ireversibil.

O altă greșeală majoră este folosirea kiturilor minune de albire cumpărate de pe internet, a cărbunelui activ sau a bicarbonatului. „Unele metode de pe net sunt extrem de abrazive și pot zgâria sau distruge smalțul dinților. Albirea făcută în cabinet este sigură, sub controlul medicului, și nu riscați nimic”, adaugă specialistul.

Nu poți construi o casă frumoasă pe o fundație putredă

Estetica dentară nu înseamnă doar să „lipim” niște fațete albe și gata. Dr. Rădeanu explică clar că nu se poate construi un zâmbet frumos pe un teren bolnav: „Dacă ai boală parodontală (parodontoză), carii ascunse între dinți sau o mușcătură strâmbă, acestea trebuie tratate primele. De aceea facem radiografii și investigații digitale înainte de orice. Altfel, chiar și cele mai scumpe fațete vor cădea repede. Estetica fără sănătate este doar o soluție temporară”.

Tehnologia zilelor noastre permite să previzualizezi rezultatul

Dacă îți este teamă de cum o să arăți la final, acum există conceptul Digital Smile Design. Cu ajutorul unor scanări 3D și a unor programe speciale pe calculator, medicul îți poate arăta viitorul zâmbet direct pe ecran, înainte ca tratamentul să înceapă. Astfel, poți participa și tu la alegerea formei dinților. În plus, materialele de azi nu mai sunt „albe ca creta”, ci imită perfect transparența și luminozitatea unui dinte natural.

Dacă sunt bine îngrijite (spălat pe dinți de două ori pe zi și vizite regulate la detartraj), lucrările moderne din ceramică pot rezista fără probleme peste 10-15 ani.

„Estetica dentară nu este un simplu moft de lux rezervat vedetelor. Un zâmbet refăcut corect îți îmbunătățește funcția masticatorie, sănătatea întregului corp și calitatea vieții. Este o investiție în starea ta de bine, nu un lux”.  

Surse:

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/oral-health

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11870843/

Articol susținut de MedLife

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România și face parte dintr-un demers amplu de informare și educare, dedicat prevenției și unui stil de viață sănătos, pe termen lung.

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Editor : A.D.V.

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