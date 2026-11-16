După AVC, pericolul nu dispare. Investigația care poate arăta cauza și poate preveni un nou accident vascular

În fiecare an, în România se produc între 60.000 şi 70.000 de accidente vasculare cerebrale. Cu o medie de 150 de cazuri zilnic, România se numără printre țările Uniunii Europene cu cea mai ridicată incidență a AVC. Din păcate, afecţiunea nu duce doar la dizabilităţi, unele permanente, ci şi la deces. De asemenea, una din patru persoane care au avut accident vascular cerebral se confruntă cu recidivă în decurs de 5 ani.

Dr. Mariana Talău, medic primar neurologie în Clinica MedLife Polisano din Sibiu, subliniază importanța monitorizării pacientului cu AVC, ca parte esențială a tratamentului. După stabilizare, evaluarea trebuie să includă și o ecografie Doppler cervico-cerebrală, investigație care poate identifica cauza accidentului vascular cerebral și poate contribui la stabilirea celei mai potrivite terapii.

Ecografia Doppler cervico-cerebrală arată cauza, dar și riscul pentru un nou AVC

Accidentul vascular cerebral (AVC) este principala cauza de dizabilitate la nivel global, iar prevenţia lui reprezintă o prioritate, spune neurologul. Ecografia Doppler cervico-cerebrală nu numai că poate arăta cauza AVC-ului, dar va evalua şi riscul pentru un nou accident vascular cerebral şi va ajuta medicul să ia cea mai bună decizie în ceea ce priveşte terapia viitoare. Procedura nu doare şi nu implică riscuri.

„Pacientul care a suferit un AVC trebuie să facă o prevenţie secundară cât mai eficientă. Asta presupune şi efectuarea unei ecografii Doppler cervico-cerebrale pentru a putea identifica sursa AVC-ului ischemic. Este important ca ecografia să se facă cât mai repede post-AVC, pentru a ne da posibilitatea de a identifica încărcătura ateromatoasă de la nivelul vaselor şi astfel, să vedem dacă se poate interveni chirurgical prin endarterectomie carotidiană sau prin stentare pentru a preveni un nou AVC.

Prin ecografia Doppler cervico-cerebrală se identifică stenoze, ocluzii, malformaţii vasculare, anevrisme cerebrale care, dacă sunt descoperite la timp, pot fi abordate corespunzător înainte să se producă evenimentele vasculare. Totodată, prin această ecografie se folosesc ultrasunetele pentru a evalua atât morfologia vaselor care asigură circulaţia cerebrală, cât şi fluxul sanguin prin velocimetrie. Ecografia transcraniană se realizează prin ferestrele osoase, prin care se investighează vasele cerebrale prin metoda TCCS (ultrasonografie cerebrală color-codată)”, a explicat dr. Mariana Talău.

Ce se întâmplă când ecografia ridică semne de întrebare

În funcţie de fiecare caz în parte, medicul neurolog ar putea indica şi alte investigaţii pentru a pune un diagnostic corect.

„În cele mai multe cazuri este suficientă ecografia pentru monitorizarea vasculară a pacientului care a suferit un AVC, dar uneori se indică şi alte investigaţii care pot clarifica situaţia pacientului: o angiografie cervico-cerebrală, un angio-RMN cerebral sau chiar o angiografie clasică pentru a evalua mai bine stenozele vasculare. Dacă plăcile de aterom sunt calcificate fac mai dificilă cuantificarea exactă a gradului de stenoză şi atunci se recomandă corelarea cu celelalte investigaţii imagistice pentru a lua cea mai bună decizie terapeutică.

O stenoză carotidiană de grad mare sau o ocluzie descoperită la ecografia Doppler cervicală trebuie evaluată şi transcranian pentru a vedea exact impactul asupra circulaţiei cerebrale. Dacă ocluzia a apărut în timp, e posibil ca circulaţia cerebrală să fi avut când să îşi facă colaterale şi atunci poligonul lui Willis, care este format din vasele cerebrale, rămâne funcţional”, a precizat medicul neurolog.

Nu trebuie să aștepți primul AVC pentru a afla ce se întâmplă cu vasele de sânge

De altfel, ecografia Doppler cervico-cerebrală este o bună investigaţie preventivă pentru mai multe categorii de pacienţi.

„Ecografia Doppler cervico-cerebrală ne ajută şi în diagnostic şi în prevenţie. Este indicată pentru pacienţii care au suferit un AVC, dar şi pentru cei care au factori de risc vasculari cum ar fi hipertensiunea arterială, hipercolesterolemia sau sunt fumători. De asemenea, pacienţii care au suferit un atac ischemic tranzitor cu deficit motor la nivelul membrelor, parestezii pe jumătate de corp, scurte perioade de pierdere a vederii la un ochi sau ameţeală puternică cu pierderea echilibrului, ar trebui să efectueze ecografia Doppler în scop preventiv. La fel, pacienţii care au sincope sau episoade de pierdere a conştienţei”, a adăugat dr. Mariana Talău.

Prevenția nu se termină la cabinet, continuă cu schimbarea stilului de viață

Odată cu identificarea unei afectări care ar putea duce la AVC, pe lângă tratamentul medicamentos indicat de medic, pacientul trebuie să înţeleagă că terapia corectă implică şi schimbarea stilului de viaţă.

„Hipertensiunea arterială şi hipercolesterolemia sunt principalele afecţiuni care stau la baza declanşării unui AVC. Ambele se pot ameliora şi prin schimbarea stilului de viaţă care presupune: menţinerea greutăţii corporale optime, adoptarea unei diete alimentare de tip mediteranean axată pe legume, fructe şi proteine de bună calitate, evitarea alimentelor bogate în grăsimi, renunţarea la fumat, reducerea consumului de alcool, activitate fizică regulată. Pentru un pacient care a avut deja AVC aceste reguli nu ar trebui să fie opţionale, ci obligatorii”, a concluzionat medicul.

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Editor : A.D.V.