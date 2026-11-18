Atunci când ne gândim la boli asociate fumatului, cancerul pulmonar este primul care ne vine în minte. De fapt, după cum arată toate studiile, și sistemul uro-genital este foarte afectat de compuşii toxici din tutun, fumatul fiind unul dintre principalii factori incriminați în apariția cancerul de vezică urinară, cancerul renal, dar şi pentru incontinenţă urinară, impotenţă şi disfuncţie erectilă, scăderea libidoului şi nu în ultimul rând, infertilitate la ambele sexe.

Dr. Vitalie Gherman, medic primar urolog în cadrul Spitalului MedLife Humanitas din Cluj-Napoca atrage atenţia că fumătorii au risc de până la cinci ori mai mare de a dezvolta un cancer de vezică urinară faţă de populaţia generală. Apariţia neoplasmului renal şi de prostată este influenţată şi de fumat. În plus, fumatul dublează riscul de impotenţă şi de disfuncţie erectilă şi poate duce şi la menopauză precoce.

Carcinogenii din fumul de ţigară

Potrivit cercetărilor actuale, fumul de ţigară conţine cel puţin 70 de substanţe carcinogene care afectează atât organismul fumătorului, cât şi pe cel al nefumătorilor care inhalează acest fum. Pe lista toxinelor din fumul de ţigară se află nicotina care creşte tensiunea arterială, gudronul care se depune în plămâni, metale grele cum sunt arsenicul şi plumbul sau beta-naftilamina, carcinoid cu implicare direct în carcinogeneza aparatului urinar.

„Beta-naftilamina este o amină aromatică puternic carcinogenă care după ce este inhalată este metabolizată de ficat şi excretată prin aparatul urinar. Dar până atunci, provoacă inflamaţie cronică la nivelul stratului urotelial, favorizând alterarea ADN-ului, iar creșterea anormală și necontrolată a celulelor cu informaţie greşită poate conduce la formarea unei tumori la nivelul vezicii urinare și al uroteliului de la nivelul sistemului excretor urinar – bazinet, calice renale si ureter. De fapt, riscul de a dezvolta cancer al vezicii urinare creşte de până la cinci ori pentru fumători faţă de nefumători. Pentru că vorbim despre fumul de ţigară, acesta poate fi inhalat şi de nefumători prin fumatul pasiv, care şi el expune la riscuri, într-o măsură mai redusă”, a explicat dr. Gherman.

Cancerul vezical are risc mare de recidivă

Cancerul de vezică urinară este unul dintre cele mai frecvente tipuri de cancer urologic, ocupând locul 8 la nivel mondial, care apare în special la pacienţii după 55 de ani, dar şi mai devreme. Aproximativ 50% din totalitatea neoplasmelor vezicii urinare sunt legate de fumat. Când este depistat la timp, în funcţie de tipul şi profunzimea infiltrării tumorale, rata de supravieţuire creşte. Totodată, în cazul unui pacient fumător, speranţa de viaţă este mult diminuată de comorbidităţi ca hipertensiunea arterială şi boli cardiovasculare, şi ele asociate fumatului.

„Debutul cancerului de vezică urinară este alarmant. Cel mai frecvent pacienţii vin la medic şi spun că urinează cu sânge, cu dureri şi usturimi. Ocazional, pot prezenta dureri lombare. De la aceste simptome începem o serie de investigaţii pentru a stabili diagnosticul exact. Cancerul vezical are un risc mare de recidivă, recidivele repetate necesitând tratamente repetate. În punctul terminus al tratamentului putem fi nevoiţi să extirpăm vezica urinară, însă impactul este unul devastator nu numai asupra sănătăţii, ci şi a psihicului, deci a calității vieții, în general. Pacienţii pot purta una sau chiar două pungi externe pentru urină, lucru ce implică de la sine alterarea semnificativă a calității vieții, psihic si social.

Putem să încercăm să «confecționăm » inclusiv o vezică urinară nouă dintr-o bucată de intestin. Dar acestea sunt intervenții chirurgicale care nu se pretează la toată lumea. Pentru că fumătorii sunt, de obicei, pacienţi cu alte comorbidități, în special afecțiuni cardiovasculare, cu impact direct asupra viabilității neo-vezicale. Mulţi sunt diabetici, cu sindrom inflamator cronic şi multe alte boli cronice. Şi chiar dacă se reuşeşte crearea unui noi vezici, acest lucru presupune şi potențiale complicații: zile multe de terapie intensivă, consumuri mari de antibiotice, de resurse financiare, umane. Cistectomia radicală poate fi o operație debilitantă. Și oamenii ar trebui să înțeleagă că acest lucru poate fi prevenit în primul rând prin renunţarea la fumat”, a subliniat medicul urolog.

Riscul de cancer crește proporțional cu anii de fumat

Tot fumatul este principalul factor de risc şi în cancerul renal şi cancerul de prostată, mai spune medicul.

„S-a observat că la pacienţii care au cancer de prostată, fumatul creşte semnificativ riscul de recidivă, dar şi de matestaze şi mortalitate. În ceea ce priveşte cancerul urotelial înalt, cu origine la nivelul uroteliului, epiteliu care tapetează întreg sistemul colector urinar, asocierea cu fumatul este simplu de explicat. Cum spuneam, fumul de ţigară conţine amine aromatice şi nitrozamine, substanţe carcinogene care se absorb în sângele celui care fumează. Ulterior, aşa cum fac cu toate celelalte substanţe, rinichii le filtrează şi pe acestea, favorizând apariția inflamaţiei cronice responsabilă de creşterea anormală şi necontrolată a celulelor care formează tumori. Ţesutul renal este astfel expus la acţiunea acestor celule. Cu cât un pacient a fumat mai multe ţigări pe zi, pentru o perioadă mai îndelungată, cu atât poate creşte riscul de a dezvolta un cancer urotelial înalt. Acţiunea fumatului continuă mult după ce pacientul a renunţat la viciu. Studiile arată că riscul de face cancere uro-genitale se reduce cam în 10 ani de la renunţarea la fumat”, a menţionat dr. Vitalie Gherman.

Viaţa intimă poate fi afectată de fumat

Substanţele nocive din fumul de ţigară pot fi responsabile nu numai de tumori maligne, ci şi de disfuncţii sexuale şi reproductive, de infecţii genitale şi chiar de incontinenţă urinară.

„Fumatul scade calitatea spermei şi dublează riscul de impotenţă pentru că nicotina reduce fluxul sanguin către organele genitale prin accelerarea și accentuarea procesului de ateroscleroză, fenomen ce generează vasoconstricţie, dar şi inflamație și ischemie cronică. Printre altele, disfuncția erectilă instalată la un pacient fumător sub 40 de ani, ne determină să trimitem acel pacient și la un coleg cardiolog, dat fiind similaritatea cu procesul patologic al infarctului miocardic. Din ce în ce mai des vin pacienţi cu disfuncţii erectile la 35 de ani, o vârstă mult prea mică pentru aşa ceva. Aici intervin, desigur, pe lângă fumat şi alţi factori modificabili cum ar fi sedentarismul şi obezitatea, care scad producţia de testosteron”, a mai subliniat medicul.

Totodată, studiile arată că în cazul femeilor, fumatul poate fi responsabil de infertilitate, dar şi de instalarea menopauzei precoce, cu câţiva ani mai devreme faţă de vârsta normală din cauza toxicităţii ovariane.

„Ca în cazul bărbaţilor, fumatul afectează şi libidoul femeilor. În plus, fumătorii au o tuse specifică denumită chiar «tusea fumătorului», tuse care provoacă o presiune constantă pe muşchii planşeului pelvin, putând conduce astfel la incontinenţă urinară, adică pierderile involuntare de urină. Nu în ultimul rând, carcinogenii din fumul de ţigară afectează şi microbiomul local, ducând la vaginite în cazul femeilor şi la agravarea prostatitelor în cazul bărbaţilor”, a conchis medicul urolog.

Editor : A.D.V.