Inovație în medicina de laborator: un test de sânge care poate depista din timp cancerul pulmonar

Cancerul pulmonar este una dintre bolile care atacă „tăcut” organismul pentru că primele simptome apar abia în faze mai avansate. În România, aceasta este principala cauză de deces prin cancer la bărbați și printre primele trei la femei, iar rata de supraviețuire la 5 ani pentru cancerul pulmonar este de doar 11%, sub media Uniunii Europene (circa 15%), diferență cauzată în principal de diagnosticarea tardivă. Pentru a crește șansele de supraviețuire, românii au posibilitatea de a efectua în rețeaua MedLife testul EarlyCDT®, primul test din România dedicat depistării precoce a cancerului pulmonar.

EarlyCDT® este un test de screening non-invaziv, care identifică autoanticorpi specifici produși de organism ca răspuns imun la prezența celulelor tumorale, cu o medie de până la 4 ani înainte ca leziunile să fie vizibile imagistic – și chiar cu până la 9 ani în unele cazuri. Acest test acoperă toate formele majore de cancer pulmonar, inclusiv carcinomul non-microcelular, microcelular și adenocarcinomul.

„EarlyCDT® reprezintă o schimbare de paradigmă în prevenția cancerului pulmonar. Este o soluție care permite identificarea riscului de boală cu mult timp înainte de apariția simptomelor sau semnelor imagistice, oferind medicilor șansa de a interveni cât mai timpuriu. Ne bucurăm să aducem acest test inovator în rețeaua MedLife, în premieră în România, reconfirmând pionieratul diviziei de laboratoare în ceea ce privește adoptarea ultimelor tehnologii, respectiv interesul crescut în profilaxie”, a declarat Dr. Robert Beke, Directorul Executiv al Diviziei de Laboratoare a Grupului MedLife.

Rezultatul testului este exprimat sub forma unui calcul de risc (scăzut, moderat, sever) și este interpretat de medicul clinician curant, care va decide conduita medicală ulterioară, dacă este cazul.

Timpul de eliberare a rezultatului este de aproximativ 15 zile lucrătoare, iar testul este recomandat în special persoanelor cu factori de risc (fumătorii, persoanele cu expunere profesională la diferite substanțe care pot favoriza apariția cancerului pulmonar sau cele cu istoric familial în acest sens), dar poate fi util și în cazul celor fără factori evidenți, având în vedere creșterea alarmantă a incidenței cancerului pulmonar inclusiv în rândul nefumătorilor1.

Studiile clinice internaționale2 au demonstrat că utilizarea testului EarlyCDT® a condus la o reducere cu 36% a diagnosticărilor în stadii avansate (stadii III și IV), crescând șansele de supraviețuire și calitatea vieții pentru pacienți. De asemenea, testul a dovedit o rentabilitate semnificativă în analiza cost-eficiență, fiind un instrument valoros în gestionarea nodulilor pulmonari incidenți.

MedLife își reafirmă angajamentul ferm față de inovație și excelență în medicina de laborator, fiind prima rețea din România care a adus pe piață testul EarlyCDT®. La nivelul întregului grup, în 2025 au fost procesate peste 15 milioane de analize de laborator, iar peste 1 milion de pacienți unici s-au adresat diviziei de laboratoare prin intermediul punctelor de recoltare. De altfel, divizia de laboratoare a Grupului MedLife se remarcă printr-o rețea extinsă la nivel național, cu peste 40 de laboratoare, respectiv peste 250 de puncte de recoltare prezente în peste de 100 de localități. Această infrastructură robustă, combinată cu expertiza echipelor medicale și investițiile continue în echipamente de ultimă generație, plasează MedLife în avangarda serviciilor medicale private din România, oferind soluții personalizate și rapide pentru nevoile complexe ale pacienților.

Divizia de laboratoare a Grupului MedLife s-a remarcat de-a lungul timpului prin adoptarea imediată a noilor tehnologii, compania având prima linie automată Abbot din Europa de Est, respectiv fiind primul operator medical din Europa Centrală și de Est care a introdus transportul probelor de laborator cu drone. De altfel, prin capacitatea de procesare ridicată, pacienții primesc rezultate în 24 de ore pentru 70% dintre cele peste 2000 de tipuri de analize procesate în portofoliul de laboratoare.

Pentru mai multe informații despre prețul testului și pregătirea pentru recoltare, pacienții pot vizita site-ul medlife.ro, secțiunea Despre testul EarlyCDT, pot apela numărul de call center la (021) 9646, respectiv se pot adresa recepțiilor unităților MedLife.

Articol susținut de MedLife

Note:

1 https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(24)00428-4/abstract

2 Healey GF, Macdonald IK, Reynolds C, et al. J Cancer Ther. 2017; 8:506–517.

Massion PP, Healey GF, Peek LJ, et al. J Thorac Oncol. 2017; 12(3):578–584.

Edelsberg J, Weycker D, Atwood M, et al. PLoS ONE. 2018; 13(5): e0197826.

Sutton AJ, Sagoo GS, Jackson L, et al. PLoS ONE. 2020; 15(9): e0237492.

Healey GF, Lam S, Boyle P, et al. J Thorac Dis. 2013; 5(5):618–625.

Chapman CJ, Healey G, Murray A, et al. Tumor Biology. 2012; 33(5):1319–1326.

Lam S, Boyle P, Healey G, et al. Cancer Prev Res. 2011; 4(7):1126–34.

Chapman CJ, Thorpe AJ, Murray A, et al. Clin Cancer Res. 2011; 17(6):1474–1480.

Boyle P, Chapman CJ, Holdenrieder S, et al. Ann Oncol. 2011; 22(2):383–9.

Murray A, Chapman CJ, Healey G, et al. Ann Oncol. 2010; 21(8):1687–93.

Macdonald IK, Parsy-Kowalska CB, Chapman CJ. Trends in Cancer. 2017; 3(3):198–213.

Editor : A.D.V.