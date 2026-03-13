Live TV

Inovație în medicina de laborator: un test de sânge care poate depista din timp cancerul pulmonar

Data publicării:
Inovație în medicina de laborator - test cancer pulmonar

Cancerul pulmonar este una dintre bolile care atacă „tăcut” organismul pentru că primele simptome apar abia în faze mai avansate. În România, aceasta este principala cauză de deces prin cancer la bărbați și printre primele trei la femei, iar rata de supraviețuire la 5 ani pentru cancerul pulmonar este de doar 11%, sub media Uniunii Europene (circa 15%), diferență cauzată în principal de diagnosticarea tardivă. Pentru a crește șansele de supraviețuire, românii au posibilitatea de a efectua în rețeaua MedLife testul EarlyCDT®, primul test din România dedicat depistării precoce a cancerului pulmonar.

EarlyCDT® este un test de screening non-invaziv, care identifică autoanticorpi specifici produși de organism ca răspuns imun la prezența celulelor tumorale, cu o medie de până la 4 ani înainte ca leziunile să fie vizibile imagistic – și chiar cu până la 9 ani în unele cazuri. Acest test acoperă toate formele majore de cancer pulmonar, inclusiv carcinomul non-microcelular, microcelular și adenocarcinomul.

EarlyCDT® reprezintă o schimbare de paradigmă în prevenția cancerului pulmonar. Este o soluție care permite identificarea riscului de boală cu mult timp înainte de apariția simptomelor sau semnelor imagistice, oferind medicilor șansa de a interveni cât mai timpuriu. Ne bucurăm să aducem acest test inovator în rețeaua MedLife, în premieră în România, reconfirmând pionieratul diviziei de laboratoare în ceea ce privește adoptarea ultimelor tehnologii, respectiv interesul crescut în profilaxie”, a declarat Dr. Robert Beke, Directorul Executiv al Diviziei de Laboratoare a Grupului MedLife.

Rezultatul testului este exprimat sub forma unui calcul de risc (scăzut, moderat, sever) și este interpretat de medicul clinician curant, care va decide conduita medicală ulterioară, dacă este cazul.

Timpul de eliberare a rezultatului este de aproximativ 15 zile lucrătoare, iar testul este recomandat în special persoanelor cu factori de risc (fumătorii, persoanele cu expunere profesională la diferite substanțe care pot favoriza apariția cancerului pulmonar sau cele cu istoric familial în acest sens), dar poate fi util și în cazul celor fără factori evidenți, având în vedere creșterea alarmantă a incidenței cancerului pulmonar inclusiv în rândul nefumătorilor1.

Studiile clinice internaționale2 au demonstrat că utilizarea testului EarlyCDT® a condus la o reducere cu 36% a diagnosticărilor în stadii avansate (stadii III și IV), crescând șansele de supraviețuire și calitatea vieții pentru pacienți. De asemenea, testul a dovedit o rentabilitate semnificativă în analiza cost-eficiență, fiind un instrument valoros în gestionarea nodulilor pulmonari incidenți.

MedLife își reafirmă angajamentul ferm față de inovație și excelență în medicina de laborator, fiind prima rețea din România care a adus pe piață testul EarlyCDT®. La nivelul întregului grup, în 2025 au fost procesate peste 15 milioane de analize de laborator, iar peste 1 milion de pacienți unici s-au adresat diviziei de laboratoare prin intermediul punctelor de recoltare. De altfel, divizia de laboratoare a Grupului MedLife se remarcă printr-o rețea extinsă la nivel național, cu peste 40 de laboratoare, respectiv peste 250 de puncte de recoltare prezente în peste de 100 de localități. Această infrastructură robustă, combinată cu expertiza echipelor medicale și investițiile continue în echipamente de ultimă generație, plasează MedLife în avangarda serviciilor medicale private din România, oferind soluții personalizate și rapide pentru nevoile complexe ale pacienților.

Divizia de laboratoare a Grupului MedLife s-a remarcat de-a lungul timpului prin adoptarea imediată a noilor tehnologii, compania având prima linie automată Abbot din Europa de Est, respectiv fiind primul operator medical din Europa Centrală și de Est care a introdus transportul probelor de laborator cu drone. De altfel, prin capacitatea de procesare ridicată, pacienții primesc rezultate în 24 de ore pentru 70% dintre cele peste 2000 de tipuri de analize procesate în portofoliul de laboratoare.

Pentru mai multe informații despre prețul testului și pregătirea pentru recoltare, pacienții pot vizita site-ul medlife.ro, secțiunea Despre testul EarlyCDT, pot apela numărul de call center la (021) 9646, respectiv se pot adresa recepțiilor unităților MedLife.

Articol susținut de MedLife

Note:
1 https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(24)00428-4/abstract
2 Healey GF, Macdonald IK, Reynolds C, et al. J Cancer Ther. 2017; 8:506–517.
  Massion PP, Healey GF, Peek LJ, et al. J Thorac Oncol. 2017; 12(3):578–584.
  Edelsberg J, Weycker D, Atwood M, et al. PLoS ONE. 2018; 13(5): e0197826.
  Sutton AJ, Sagoo GS, Jackson L, et al. PLoS ONE. 2020; 15(9): e0237492.
  Healey GF, Lam S, Boyle P, et al. J Thorac Dis. 2013; 5(5):618–625.
  Chapman CJ, Healey G, Murray A, et al. Tumor Biology. 2012; 33(5):1319–1326.
  Lam S, Boyle P, Healey G, et al. Cancer Prev Res. 2011; 4(7):1126–34.
  Chapman CJ, Thorpe AJ, Murray A, et al. Clin Cancer Res. 2011; 17(6):1474–1480.
  Boyle P, Chapman CJ, Holdenrieder S, et al. Ann Oncol. 2011; 22(2):383–9.
  Murray A, Chapman CJ, Healey G, et al. Ann Oncol. 2010; 21(8):1687–93.
  Macdonald IK, Parsy-Kowalska CB, Chapman CJ. Trends in Cancer. 2017; 3(3):198–213.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ursula von der Leyen.
1
Ursula von der Leyen, după ce Rusia a spus că poate furniza din nou petrol și gaze...
Iranians Take Part In Prayers For Laylat Al-Qadr
2
Iranul cere garanții că SUA și Israelul nu vor mai lansa atacuri în viitor pentru a semna...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
3
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi...
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran
4
Cele trei condiții puse de Iran pentru încheierea războiului cu SUA-Israel. Ce vrea...
atac cu rachete ucraina
5
Kremlinul amenință Marea Britanie după ce ucrainenii au atacat o fabrică militară din...
"Cea mai frumoasă fată din lume" a primit inelul, la 20 de ani de la fotografia care a uimit o lume întreagă
Digi Sport
"Cea mai frumoasă fată din lume" a primit inelul, la 20 de ani de la fotografia care a uimit o lume întreagă
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
34
Misiune îndeplinită în Irak? Lăudăroșenia din 2003 care bântuie...
Dronă Shahed
Două mesaje Ro-Alert în județul Tulcea din cauza unei drone. MApN a...
Israel-US Strike Iran: Airstrike-Damaged Building In Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 14. Alertă în Turcia: NATO a...
BUCURESTI - ALEGERI PREZIDENTIALE - TURUL II - VIORICA DANCILA
Lia Olguța Vasilescu îi răspunde mamei premierului Ilie Bolojan: „Să...
Ultimele știri
DIANA, acceleratorul NATO pentru inovație. Cum contribuie România la infrastructura critică a alianței și ce ar putea face mai mult
Adrian Câciu, reclamat la CNCD după ce i-a spus unui deputat UDMR că nu știe ce înseamnă să fii român. USR: „Să nu tolerăm xenofobia”
Atenţionare pentru românii care vor să călătorească în Germania. Anunțul MAE
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii sunt favorizate de astre între 16 și 22 martie. E săptămâna banilor pentru acești nativi
Cancan
Mesaj Ro-Alert în România: 'Rămâneți în case!' MApN a ridicat 2 avioane F-16 în aer
Fanatik.ro
Afacerea testelor rapide Covid făcute la colț de stradă a lăsat datorii de 50 de milioane de lei la bugetul...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Diana Şucu, replică devastatoare pentru contestatarii Rapidului: “Văd oameni prin studiouri care n-au făcut...
Adevărul
Balerina Tetiana, lunetistă de elită pe frontul din Ucraina: „Fiecare mișcare necesită precizie, la fel ca la...
Playtech
Sunt sau nu vopsiţi puii galbeni din comerţ? Explicaţiile producătorilor şi ale unui profesor universitar
Digi FM
„Ești vampir?” A împlinit 60 de ani, dar internetul refuză să-l creadă. Imaginile care au devenit virale pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Iranienii ”au întors armele” cu riscul pierderii libertății
Pro FM
Mugurel Vrabete, basistul de la Holograf, a murit. Ce se știe despre cei trei copii ai săi, unul avut dintr-o...
Film Now
Andrea Bocelli, după declarațiile controversate ale lui Timothée Chalamet: „Sper să-și schimbe perspectiva...
Adevarul
Chipul unui grec condamnat la 8 ani de pușcărie apare într-un mozaic de la Mitropolia din Iași, alături de...
Newsweek
Pensia medie limită de vârstă este 3.900 lei. Pensionarii din București, cu 1.300 lei mia bogați ca la Giurgiu
Digi FM
Adio, Oscar? Gafa care l-ar putea costa trofeul pe Timothée Chalamet
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O terapie care combină trei medicamente elimină cancerul pancreatic şi previne reapariţia acestuia, potrivit...
Digi Animal World
Momentul când un polițist prinde un crocofil cu lopata. Reptila se afla pe veranda unei familii din Australia
Film Now
Nicole Kidman, dezgustată să-l sărute pe Alexander Skarsgård pe platourile „Big Little Lies”. Gestul făcut de...
UTV
Vedetele din România reacționează la scumpirea carburanților. „Dau pe motorină aproape cât pe o chirie”