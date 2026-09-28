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Intervenție cardiacă rară la MedLife Polisano Sibiu: procedură TAVI realizată cu succes la un pacient cu inima în partea dreaptă

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Din articol
TAVI, soluția aleasă de Heart Team pentru pacientul cu risc operator foarte ridicat Abordarea multidisciplinară, esențială în tratarea cazurilor cardiovasculare complexe

• Pacientul, în vârstă de 68 de ani, suferea de stenoză aortică severă și avea o funcție cardiacă redusă la aproximativ 25%.
• Particularitatea excepțională a cazului a fost dată de prezența unei anomalii congenitale rare, în care inima și celelalte organe sunt poziționate în oglindă față de anatomia obișnuită.
• Echipa multidisciplinară din cadrul spitalului din Sibiu este specializată în tratarea cazurilor cardiovasculare complexe, inclusiv prin proceduri minim invazive avansate.

Echipa Heart Team din cadrul Spitalului MedLife Polisano Sibiu a realizat cu succes o intervenție TAVI într-un caz medical deosebit de complex: un pacient de 68 de ani, diagnosticat cu stenoză aortică severă și dextrocardie în cadrul unui situs inversus totalis – o anomalie congenitală rară, în care organele interne sunt dispuse în oglindă față de poziția lor obișnuită.

Pacientul avea un istoric medical complex, fiind de aproximativ 11 ani în program de dializă, și a ajuns la spital cu o afectare importantă a funcției inimii. Acesta suferea de stenoză aortică severă, o afecțiune cardiacă în care valva aortică se îngustează și nu se mai deschide complet, blocând fluxul de sânge din inimă spre restul corpului. Capacitatea inimii de a pompa sângele era sever redusă, de aproximativ 25%, provocându-i dificultăți de respirație inclusiv în repaus.

Complexitatea cazului a fost amplificată de o particularitate anatomică extrem de rară: dextrocardia asociată situsului inversus totalis. Practic, inima pacientului era poziționată în partea dreaptă a toracelui, iar organele interne erau dispuse în oglindă față de anatomia obișnuită.

Pentru echipa medicală, acest lucru a însemnat adaptarea tuturor reperelor folosite în mod normal într-o astfel de procedură, de la interpretarea imaginilor până la navigarea instrumentelor și poziționarea valvei.

„Este genul de caz pe care îl întâlnești poate o singură dată în viață. Într-o anatomie poziționată în oglindă, fiecare reper cu care lucrezi în mod obișnuit este inversat. De aceea, pregătirea cazului, analiza atentă a imaginilor și coordonarea echipei au fost esențiale. A fost nevoie să adaptăm fiecare etapă a intervenției anatomiei particulare a pacientului, păstrând în același timp un nivel maxim de siguranță”, a declarat Dr. Nicolae Florescu, medic primar cardiologie, supraspecializat în cardiologie intervențională și coordonatorul intervenției.

TAVI, soluția aleasă de Heart Team pentru pacientul cu risc operator foarte ridicat

În cazul pacientului, intervenția chirurgicală clasică de înlocuire a valvei aortice ar fi presupus un risc operator foarte mare, atât din cauza funcției cardiace sever afectate, cât și a bolilor asociate.

Decizia terapeutică a fost luată în cadrul Heart Team, echipa multidisciplinară care reunește specialiști în cardiologie, cardiologie intervențională, chirurgie cardiovasculară, aritmologie, imagistică și alte specialități implicate în evaluarea și tratamentul pacienților cu patologii cardiace complexe.

În urma analizei comune a cazului, echipa a decis efectuarea unei proceduri TAVI – implantarea transcateter a valvei aortice - o intervenție minim invazivă care permite înlocuirea valvei aortice fără deschiderea toracelui. Accesul s-a realizat prin artera femurală, iar noua valvă a fost ghidată până la nivelul inimii și poziționată în interiorul valvei afectate. În acest caz, anatomia în oglindă a impus adaptarea tehnicii și o coordonare permanentă între cardiologii intervenționiști, chirurgii cardiovasculari și întreaga echipă implicată în procedură.

„În cazurile cardiovasculare complexe, decizia nu aparține unui singur medic, ci unei echipe. Rolul Heart Team este tocmai acela de a analiza împreună riscurile și opțiunile și de a alege soluția care oferă pacientului cel mai bun raport între eficiență și siguranță. Pentru acest pacient, intervenția chirurgicală clasică ar fi însemnat un risc foarte ridicat, iar TAVI a oferit posibilitatea unui tratament mult mai puțin invaziv”, a declarat Dr. Cosmin Olariu, medic specialist chirurgie cardiovasculară, șeful Secției de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Spitalului MedLife Polisano Sibiu.

Procedura s-a desfășurat fără complicații, iar evoluția pacientului a fost favorabilă. La aproximativ 48 de ore de la intervenție, acesta a putut fi externat, cu parametri cardiaci în ameliorare și recomandarea de monitorizare periodică.

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Dr. Nicolae Florescu, medic primar cardiologie, supraspecializat în cardiologie intervențională, și Dr. Cosmin Olariu, medic specialist chirurgie cardiovasculară, șeful Secției de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Spitalului MedLife Polisano Sibiu, alături de pacientul operat

Abordarea multidisciplinară, esențială în tratarea cazurilor cardiovasculare complexe

Cazul evidențiază importanța colaborării dintre specialități în tratamentul pacienților cu patologii cardiovasculare severe și multiple afecțiuni asociate.

În astfel de situații, alegerea tratamentului nu depinde doar de diagnosticul principal, ci de o evaluare integrată a stării generale a pacientului, a riscului operator, a particularităților anatomice și a alternativelor terapeutice disponibile.

În cadrul Spitalului MedLife Polisano Sibiu, evaluarea pacienților cu afecțiuni cardiovasculare complexe este realizată prin colaborarea dintre cardiologie clinică, cardiologie intervențională și chirurgie cardiovasculară, alături de celelalte specialități necesare fiecărui caz. Această abordare permite stabilirea unei strategii terapeutice personalizate și accesul la soluții minim invazive inclusiv pentru pacienții cu risc chirurgical ridicat.

Prin dezvoltarea echipelor multidisciplinare și accesul la proceduri cardiovasculare avansate, Spitalul MedLife Polisano Sibiu continuă să trateze cazuri cu grad ridicat de complexitate, pentru care decizia medicală integrată și experiența echipei pot face diferența în parcursul pacientului.

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România și face parte dintr-un demers amplu de informare și educare, dedicat prevenției și unui stil de viață sănătos, pe termen lung.

La MedLife, sănătatea este abordată cu atenție și responsabilitate, pornind de la nevoile reale ale fiecărui pacient. Deciziile medicale se bazează pe evaluări complexe, susținute de echipe multidisciplinare de medici buni și tehnologii de ultimă generație. Prin soluții moderne de diagnostic și tratament și, mai nou, prin expertiza în genomică și posibilitatea de identificare timpurie a riscurilor pentru boli comune sau asociate stilului de viață, MedLife își propune să ajute oamenii să aibă mai multă grijă de sănătatea lor.

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Editor : A.D.V.

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