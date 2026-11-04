Intervenție rară la Cluj: o femeie a scăpat de o tumoră de 2 kg de pe osul sacru, după 30 de ani de suferință

O femeie de 56 de ani din Craiova a primit o nouă șansă la viață după aproape trei decenii de dureri chinuitoare. Maria suferea de o tumoră a osului sacru, osul de la baza coloanei vertebrale care face legătura cu bazinul. După mai multe operații în care tumora fusese îndepărtată doar parțial, formațiunea care ajunsese la aproximativ 2 kg a fost scoasă, acum, în întregime, de o echipă medicală multidisciplinară de la Spitalul MedLife Humanitas din Cluj-Napoca.

În cadrul unui tratament chirurgical desfășurat în mai multe etape, cu o intervenție principală de peste 12 ore, medicii au reușit, prin experiența lor și cu ajutorul tehnologiei de ultimă generație, nu doar să îndepărteze complet tumora, ci și să refacă legătura dintre coloană și bazin printr-un montaj metalic, fără ca pacienta să rămână cu deficite neurologice. După ce boala i-a marcat viața timp de aproape 30 de ani, iar în ultimii doi ani a țintuit-o la pat, Maria nu mai are dureri și a început din nou să meargă.

„Durerile pe care le-am avut nu pot fi descrise în cuvinte”

Când a ajuns la consultație, Maria i-a mărturisit doctorului Bogdan Voinea, medic neurochirurg specializat în chirurgia coloanei vertebrale , că aproape își pierduse speranța. Auzise însă că la Centrul de Excelență în Neurochirurgie al Spitalului MedLife Humanitas din Cluj-Napoca sunt rezolvate cazuri considerate fără ieșire și a hotărât să mai facă o ultimă încercare.

„Mă chinuiam cu această tumoră din 1997. Totul a început cu o durere mică în zona sacrului, care, de la o zi la alta, a devenit tot mai supărătoare. Multă vreme nimeni nu a reușit să descopere ce am. Pe atunci, în orașul meu nu existau aparate de CT sau RMN, așa că am făcut o mielografie, iar pe baza acestei investigații am fost operată prima dată. Tumora era mult mai mică atunci, dar medicii nu au reușit să o scoată în întregime, de teamă că, din cauza poziției ei, aș putea face o hemoragie masivă. S-au mai făcut cateva încercări de a opera tumora pe parcursul anilor, în diferite centre, însă niciodată nu a fost scoasă în întregime şi a continuat să crească. Durerile pe care le-am îndurat în toți acești ani nu pot fi descrise în cuvinte. De aproape doi ani eram imobilizată la pat, pentru că tumora crescuse atât de mult încât ieșise prin piele și se infectase. A fost un coșmar din care uneori nici nu-mi vine să cred că am scăpat”, a povestit pacienta.

Echipa multidisciplinară a acceptat provocarea

Membrii echipei de Neurochirurgie a spitalului Medlife Humanitas din Cluj-Napoca, condusă de dr. Tiberiu Maior-Roșca, medic primar neurochirurg, au analizat toate investigaţiile şi au ajuns la concluzia că tumora poate fi îndepartată, iar pacienta îşi poate recăpăta viaţa de dinainte de apariţia bolii.

„Pacienta s-a prezentat cu o tumoră benignă, un osteoclastom-numit și tumoră cu celule gigante- care fistulizase din cauza dimensiunilor. Cu alte cuvinte, tumora ieșise prin piele, iar țesuturile din jur se infectaseră. Avea o rană ulcerată și necrozată cât o palmă. Soțul o pansa zilnic, cu mult devotament, însă îngrijirile de acasă nu erau suficiente. De aproape doi ani, pacienta nu mai putea nici măcar să stea în șezut, din cauza durerilor și a afectării nervilor. Mi-a povestit că fusese operată prima dată în urmă cu aproximativ 20 de ani, când s-a încercat îndepărtarea tumorii, dar fără succes: s-a scos doar o parte din ea, iar restul a continuat să crească. La fel s-a întâmplat și la a doua operație. Au fost rezecții parțiale, iar o astfel de tumoră, dacă nu este îndepărtată în totalitate, continuă să crească. Era de înțeles că pacienta își pierduse încrederea și se resemnase. Ajunsese însă într-un stadiu mult prea grav pentru a mai aștepta.

M-am consultat cu colegii mei și am decis să o operăm. Am format o echipă multidisciplinară alături de dr. Tiberiu Maior-Roșca, medic primar neurochirurg, prof. dr. Valentin Muntean, medic primar chirurgie generală, dr. Maximilian Muntean, medic primar chirurgie plastică şi dr. Gherasim Spînu, medic specialist anestezist”, a explicat dr. Voinea.

Prima operație a vizat vindecarea infecției

Îndepărtarea completă a tumorii nu putea fi realizată într-o zonă infectată. De aceea, primul pas a fost reducerea volumului tumoral printr-o operație realizată de echipa multidisciplinară, care a permis și închiderea pielii în locul în care tumora ieșise la suprafață.

„La prima intervenție am îndepărtat o parte importantă din tumoră și am curățat focarul infecțios. A fost necesar ca prof. dr. Valentin Muntean să realizeze un lambou din mușchiul fesier pentru a acoperi defectul rămas. Acolo unde ieșise tumora nu mai exista piele, așa că această procedură era indispensabilă: practic, s-a adus piele împreună cu mușchi dintr-o zonă vecină și s-a închis defectul. Timp de mai multe luni după aceea, pacienta a urmat un tratament cu antibiotice, pentru vindecarea completă a infecției, astfel încât să putem trece la etapa finală: îndepărtarea completă a tumorii și stabilizarea coloanei vertebrale”, a subliniat dr. Bogdan Voinea.

Tumora de 2 kg invadase complet osul sacru

Etapa decisivă a tratamentului s-a desfășurat în două intervenții distincte, la câteva zile distanță, prima dintre ele durând peste 12 ore.

„Tumora pe care am îndepărtat-o în totalitate era benignă, dar deosebit de agresivă local. Este genul de tumoră care modifică și distruge arhitectura osului, invadează țesuturile din jur și răspunde slab la tratamentele oncologice clasice, precum radioterapia sau chimioterapia. Mai mult, era localizată la nivelul joncțiunii lombo-pelvine, adică exact acolo unde coloana vertebrală se unește cu bazinul. Din acest motiv, pacienta nu se mai putea ridica din pat, transmiterea mișcării și a greutății corpului de la coloană la bazin fiind compromisă. Totodată, tumora afectase și rădăcinile nervoase sacrate, cele care controlează sfincterele și mișcările picioarelor distal. Pacienta era în dureri mari, mulţi nervi erau afectaţi, era o degradare neurologică lentă, dar progresivă”, a precizat dr. Tiberiu Maior-Roșca, medic primar neurochirurg.

Pentru că tumora invadase în totalitate osul sacru, dar și structurile din jur, echipa medicală a decis îndepărtarea ei împreună cu întregul os sacru. Doar o rezecție completă putea oferi pacientei o șansă reală de vindecare definitivă.

„A fost nevoie să îndepărtăm tot osul sacru, o parte din corpul vertebrei L5 și chiar o mică porțiune din articulațiile sacroiliace, pentru că tumora invadase totul, inclusiv lateral, spre aceste articulații. Am curățat complet zona. Operația a durat 12-13 ore, pacienta a pierdut mult sânge și a necesitat transfuzii, așa că nu am fi putut finaliza întreaga intervenție într-un singur timp operator pentru că urma și etapa de stabilizare, care, la rândul ei, necesita mult timp. În momentul în care am scos osul sacru, coloana nu mai avea nicio legătură cu bazinul, așa că a fost nevoie de un sistem de fixare provizoriu- o schelă metalică temporară, care să reziste câteva zile și să ne ofere timpul necesar pentru a stabiliza starea generală a pacientei. După câteva zile, când pacienta și-a revenit, a urmat etapa finală”, a explicat dr. Bogdan Voinea.

Schelă metalică implantată cu asistență robotică în locul osului sacru

Maria a ajuns din nou pe masa de operație, de această dată pentru etapa în care tehnologia de vârf s-a îmbinat cu măiestria chirurgicală. Cu ajutorul unui braț robotic, al neuronavigației și al unui sistem de imagistică 3D, medicii au implantat, în locul osului sacru îndepărtat, o structură metalică definitivă.

„Arhitectura acestui montaj a fost realizată pe platforma robotică care oferă o precizie maximă. Pacienta rămăsese cu un gol în acea zonă - practic, picioarele erau separate de coloană. Cu ajutorul acestei schele metalice, alcătuite din numeroase tije, șuruburi și conectori, am reconectat coloana vertebrală la bazin. Aici a intervenit ideea excelentă a echipei de chirurgie generală, a colegului meu, prof. dr. Valentin Muntean, care a realizat o intervenție spectaculoasă. Schela se afla imediat sub piele și exista riscul unei infecții care ar fi putut compromite întregul montaj, dacă nu ar fi fost acoperită și cu alte țesuturi. Noi am operat pacienta prin spate, cu ea culcată pe burtă, iar apoi chirurgii generaliști au întors-o pentru a putea interveni pe abdomen, cu o soluție folosită extrem de rar”, a subliniat dr. Tiberiu Maior-Roșca.

Schela a fost acoperită cu țesut adus din abdomen

Defectul a fost acoperit cu marele epiplon – un pliu al peritoneului (membrana care căptușește cavitatea abdominală), bogat în grăsime și vase de sânge, care atârnă ca un șorț peste organele din abdomen și joacă un rol important în apărarea împotriva infecțiilor și în vindecarea țesuturilor. Acest țesut viu a fost adus din abdomen în spate, în zona sacrală, printr-o procedură rar întâlnită.

„După îndepărtarea tumorii și fixarea coloanei de bazin, în spate a rămas o cavitate foarte mare, de aproximativ 20 de centimetri în diametru și circa 10 centimetri adâncime, în care materialul de osteosinteză, adică piesele metalice folosite pentru fixare, rămânea descoperit. Trebuia acoperit cu țesuturi viabile, capabile să se vindece. Am decis astfel să recoltăm marele epiplon, un țesut foarte bine vascularizat și cu o mare capacitate de acoperire, păstrându-i alimentarea cu sânge prin niște vase foarte subțiri, vasele gastroepiploice stângi.

Pentru a-l aduce în spate, am creat un tunel prin peretele posterior al abdomenului, iar prin acest orificiu marele epiplon a fost mutat în regiunea sacrococcigiană, unde a acoperit materialul de osteosinteză. Nu aveam o altă variantă locală mai bună. Este o soluție chirurgicală ingenioasă, care nu doar că a permis vindecarea plăgii, ci, foarte important, previne și apariția unei infecții. O infecție în acea zonă ar fi fost catastrofală, pentru că nu s-ar fi putut vindeca decât prin scoaterea schelei metalice, cu consecințe dramatice pentru pacientă. Am reușit, de asemenea, ca pacienta să-și păstreze funcțiile, inclusiv cea motorie și cea urinară. În zona sacrală se află nervii care controlează funcțiile urinare, digestive și genitale, iar tot pe acolo trec nervii care merg spre membrele inferioare și asigură mobilitatea”, a explicat prof. dr. Valentin Muntean, medic primar chirurgie generală.

„Pentru prima dată după 30 de ani nu mai simt durere”

„Astfel de intervenții pot fi realizate doar de o echipă multidisciplinară de medici cu multă experiență și expertiză, cu zeci de mii de operații în spate și cu o dorință constantă de autodepășire. Tehnologia nu face decât să completeze cunoștințele dobândite în timp”, a subliniat dr. Tiberiu Maior-Roșca.

Deocamdată, pacienta are câteva restricții medicale, însă, cel mai important, a scăpat de durerile chinuitoare care o imobilizaseră.

„Le mulțumesc din suflet domnilor doctori și întregii echipe medicale care m-a operat. Cuvintele sunt prea puține pentru miracolul care mi s-a întâmplat. Deocamdată nu am voie să stau mult timp în șezut, dar merg cu cadrul și sprijinită și cred că voi merge tot mai bine. Pentru prima dată după 30 de ani nu mai simt durere în acea zonă, ci doar niște furnicături în tălpi- mi s-a explicat că este o senzație normală după o astfel de intervenție și că va trece. De-a lungul timpului am trecut prin șase operații pe sacru și una pe abdomen și abia acum pot spune că sunt bine”, a declarat Maria.

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Editor : A.D.V.