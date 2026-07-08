„Mă doare burtica!” Cum pot influența alimentele ultra-procesate și ecranele de la masă apariția unor boli cronice la copii

În trecut, problemele digestive ale celor mici erau asociate cu igiena deficitară sau infecțiile sezoniere. Astăzi, cabinetele de pediatrie sunt pline de copii cu gastrite, reflux sau intoleranțe din cauza stilului de viață. Dr. Cerasela Antoniu, medic specialist pediatru în cadrul Hyperclinicii MedLife Unirii, explică mecanismele din spatele durerilor de burtă, pericolele dietelor „la modă” și semnele subtile pe care părinții tind să le ignore.

Radiografia unei generații: Cifrele alarmante ale junk-food-ului și ecranelor

Stilul de viață modern își pune amprenta direct pe sistemul digestiv al copiilor, aspect confirmat atât de realitatea din cabinete, cât și de studiile internaționale. Datele la nivel european arată o creștere masivă a consumului de produse de tip fast-food și alimente ultra-procesate în rândul minorilor. Conform unui studiu publicat în jurnalul științific The Lancet Child & Adolescent Health, copiii și adolescenții din Europa își asigură în prezent între 40% și 68% din aportul caloric zilnic exclusiv din alimente ultra-procesate, bogate în zahăr, sare și grăsimi saturate, dar complet lipsite de fibre alimentare.

Distragerea atenției în timpul meselor prin utilizarea tabletelor sau a telefoanelor este un fenomen global. Un studiu publicat în revista de specialitate Appetite a demonstrat că micuții care mănâncă în fața unui ecran înregistrează o creștere cu până la 30% a cantității de alimente ingerate, deoarece creierul nu mai percepe corect semnalele de sațietate și gustul, favorizând totodată tulburările de tranzit prin reducerea timpului alocat masticației.

Povestea micului pacient: Capcana unui diagnostic greșit și salvarea de după ani de suferință

În spatele statisticilor reci se ascund adesea luni sau chiar ani de suferință pentru familiile care nu găsesc răspunsuri la problemele de sănătate ale copiilor. Fiecare pediatru păstrează în minte cazuri care i-au marcat cariera, iar dr. Cerasela Antoniu își amintește de un caz cutremurător: „Un preșcolar care s-a prezentat în mod repetat cu dureri abdominale recurente și cu un tranzit intestinal mai accelerat, episoade interpretate inițial de către mamă ca fiind simple indigestii legate de alimentație. În funcție de simptomele asociate, ba febră, ba vărsături, copilul fusese diagnosticat ba cu enterocolită și tratat simptomatic, ba suspectat de o intoleranță la lactoază, deși testul genetic era negativ. În toată această perioadă, am observat o stagnare staturo-ponderală vizibilă și o anemie trenantă care nu ceda în ciuda tratamentului medicamentos.”

Situația clinică a determinat medicul să extindă investigațiile. „Am decis să lărgesc aria determinărilor paraclinice cu serologia pentru boala celiacă și am constatat, cu stupoare, că toți anticorpii erau pozitivi. Fiind prea mic, s-a temporizat biopsia de mucoasă intestinală și am inițiat imediat regimul alimentar fără gluten. Rezultatele au fost spectaculoase: starea lui generală s-a modificat radical, a devenit mult mai vioi, durerile de burtă au dispărut, tranzitul s-a normalizat și s-a schimbat, practic, viața întregii familii”, povestește medicul.

Fast-food-ul și ecranele sabotează digestia copiilor

Schimbarea profilului afecțiunilor digestive este o realitate zilnică. Dacă în trecut predominau gastroenteritele virale, bacteriene sau parazitare, astăzi medicii se confruntă cu o explozie a tulburărilor funcționale gastrointestinale, influențate direct de dietă.

La sugari, a fost înregistrată o creștere a incidenței refluxului gastroesofagian declanșat sau agravat de alergia la proteinele laptelui de vacă (fie din formulele standard, fie din alimentația mamei care alăptează). Pe măsură ce copilul crește, încep să apară intoleranțele cauzate de deficite enzimatice sau o sensibilitate crescută la gluten și aditivi.

„Alimentația de tip fast-food influențează direct sistemul digestiv al unui copil în dezvoltare prin conținutul ridicat de zahăr, sare, grăsimi și lipsa fibrelor. Apare o suprasolicitare a ficatului și a pancreasului, ceea ce duce în timp, prin consum regulat, la apariția unor tulburări metabolice cum ar fi obezitatea, diabetul zaharat, afectarea renală sau cea cardio-vasculară, cu apariția precoce a hipertensiunii arteriale. De asemenea, sunt alterate procesele de fermentație din intestin, apărând disbioza intestinală și fenomenele de inflamație subclinică”, avertizează dr. Cerasela Antoniu.

Mai mult, obiceiul de a mânca pe fugă sau în fața ecranelor are un efect mecanic distructiv. „Copiii înghit o cantitate mult mai mare de aer din cauza reducerii timpului de masticație, ceea ce provoacă balonare și disconfort abdominal. Lipsa atenției la ceea ce mănâncă îi face să nu perceapă nici gustul alimentelor și nici cantitatea consumată”, explică pediatrul.

Cum deosebim o simplă indigestie de o boală cronică?

Când copilul se plânge de dureri de burtă, părinții intră adesea în panică. Dr. Cerasela Antoniu oferă un ghid clar de diferențiere pentru a pune un diagnostic corect:

Durerile abdominale funcționale (fond emoțional sau stres): Sunt localizate de regulă în zona periombilicală (în jurul buricului), apar pe timpul zilei (nu trezesc copilul din somn), nu sunt însoțite de scădere în greutate și apar de obicei în contextul unor stresori psiho-emoționali, școlari sau dietetici.

Semnalele de alarmă acute: Dacă durerile sunt însoțite de febră înaltă, persistentă, vărsături, refuzul alimentației, scaune cu mucus și/sau sânge și modificarea stării generale, este obligatoriu un consult medical de urgență.

Semnalele de alarmă cronice: Dacă durerile sunt intermitente sau recurente, însă sunt însoțite de scădere în greutate sau stagnare staturală, dureri articulare (artralgii), erupții pe piele (rash cutanat) sau oboseală, este necesară o evaluare complexă pentru boli inflamatorii cronice precum Boala Celiacă, Boala Crohn sau Colita ulcerativă.

Un studiu global de referință publicat în World Journal of Gastroenterology arată că întârzierea diagnosticului în cazul bolilor inflamatorii intestinale la copii duce la complicații severe de dezvoltare liniară (înălțime) și pubertate întârziată, din cauza malnutriției induse de inflamația cronică a mucoasei intestinale.

Dr. Antoniu atrage atenția că părinții tind să ignore semne subtile precum un reflux gastroesofagian persistent, o constipație ușoară sau balonările recurente, iar în perioada adolescenței trec cu vederea tulburările de somn, iritabilitatea și fluctuațiile rapide de greutate, punându-le greșit pe seama unor cauze banale.

Automedicația și moda dietelor „după ureche”, un real pericol

România rămâne pe un loc fruntaș la consumul de medicamente fără rețetă, iar acest obicei se răsfrânge periculos asupra copiilor. „Utilizarea antibioticelor la primul semn de boală digestivă cu modificarea scaunului este o problemă medicală gravă”, afirmă dr. Antoniu. Un procent uriaș din infecțiile digestive sunt virale (Rotavirus, Norovirus, Adenovirus), iar antibioticele nu fac decât să dezvolte rezistență, să distrugă flora saprofită, provocând disbioze severe, sau chiar să declanșeze eliberarea unor toxine extrem de periculoase (cum este toxina Shiga în infecția cu E. Coli enterohemoragic, responsabilă de sindromul hemolitic uremic). De asemenea, administrarea de laxative sau suplimente din proprie inițiativă poate produce dezechilibre electrolitice severe (pierderi de potasiu, sodiu, magneziu), riscând declanșarea unor aritmii sau malnutriție.

O altă capcană modernă este „moda” eliminării glutenului sau a lactozei din dieta copiilor fără analize prealabile, doar din ideea preconcepută că „așa e mai sănătos”.

„Moda dietei restrictive la copii este un fenomen îngrijorător. Produsele gluten-free au adesea un indice glicemic mai mare, sunt mai sărace în fier, vitamine din grupul B, acid folic și fibre, având un conținut ridicat de grăsimi saturate, sare și un aport caloric crescut. În plus, dacă excludem glutenul înainte de a face testele de sânge specifice, invalidăm diagnosticul: în absența glutenului, anticorpii se vor negativa, iar biopsia de mucoasă intestinală se va normaliza, mascând boala”, explică dr. Cerasela Antoniu.

Aceeași avertizare fermă este valabilă și pentru dieta vegană strictă la copii, despre care specialista afirmă că predispune micuții la deficiențe nutriționale critice: „Poate duce la anemie, rahitism, afectarea funcției normale a tiroidei, afectare neurologică, cognitivă și de vedere, precum și la o apărare imunologică deficitară.”

Regulile de aur pentru o burtică sănătoasă

Pentru a evita transformarea unor tulburări funcționale în complicații pe termen lung (cum ar fi megacolonul sau fisurile anale în cazul constipației netratate, ori esofagita de reflux, stricturile și crizele de astm exacerbat în cazul refluxului lasat netratat), părinții trebuie să aplice reguli stricte în stilul de viață al familiei:

Alimentație curată: Copiii trebuie să consume fructe și legume de sezon (crude, la abur sau coapte), carne slabă (pui de țară, vită, porc slab) și pește, de preferat sălbatic. Hidratare corectă: Apă plată și ceaiuri neîndulcite. Trebuie evitate complet sucurile de fructe și băuturile carbogazoase. Dulciuri controlate: Doar dulciuri făcute în casă, cu cantități minime de zahăr și grăsimi adăugate, eliminând complet „ronțăielile” dintre mese. Rutină și armonie: Păstrarea unui orar fix al meselor și crearea unui mediu familial cald, relaxat și echilibrat în momentul în care familia se așază la masă, fără ecrane deschise în fundal.

„Dacă durerile abdominale apar frecvent, în orice context — fie în timpul liber, fie la școală —, dacă trezesc copilul din somn, se însoțesc de vărsături, modificări de tranzit sau dacă este afectată curba de creștere, vizita la medicul specialist este absolut obligatorie. Nu așteptați ca problemele să treacă de la sine odată cu vârsta”, avertizează dr. Cerasela Antoniu.

Surse:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195666326001716

Articol susținut de MedLife





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Editor : A.D.V.