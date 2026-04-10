Medic nutriționist: „Sărbătorile fără probleme digestive nu cer restricții, ci alegeri mai inteligente”

Perioada Sărbătorilor de Paște poate reprezenta o adevărată provocare pentru sistemul nostru digestiv și, implicit, pentru sănătatea noastră. Granița dintre a ne bucura, pur și simplu, de răsfățul culinar în mijlocul familiei și a ajunge la disconfort digestiv (sau chiar la a face o vizită la Urgențe) se poate dovedi fragilă în lipsa unei strategii clare de alcătuire a festinului. Am căutat inspirație pentru aplicarea unor măsuri simple în organizarea meselor și a activităților ce țin de stilul de viață din aceste zile, cu ajutorul dr. Valentina Giuguleanu, medic primar diabet zaharat, nutriție și boli metabolice în cadrul Clinicii MedLife Union din Cluj-Napoca.

Principala provocare pentru sănătate în ceea ce privește mesele de sărbători vine din combinațiile alimentare prea bogate caloric și dintr-o supraalimentare într-un timp foarte scurt. Apoi, se adaugă consumul de băuturi alcoolice care, în ciuda unor credințe populare, nu sunt nici alimente propriu-zise, nici tonice digestive.

„În astfel de ocazii, nu mâncăm doar mai mult, ci consumăm și alimente mai grele: multe preparate din carne, combinații de grăsimi animale, prăjeli, sosuri grele, alcool, urmate imediat după o masă deja copioasă, de desert. Problema nu este că aceste alimente sunt interzise în sine, ci că organismul este suprasolicitat prin combinarea lor”, a precizat dr. Giuguleanu.

Soluțiile vin nu din restricții, ci din alegeri echilibrate

Simptomele care apar după o asemenea masă, precum balonarea, senzația de preaplin sau de greutate în stomac, somnolența după masă, refluxul gastric sau disconfortul abdominal indică o digestie problematică și un metabolism în dezechilibru. Ce se întâmplă în organism în aceste condiții, de ce devine digestia greoaie?

„Practic, în loc să primim energie în urma aportului caloric, corpul intră într-o stare de efort, <<muncește mai mult>>. Soluțiile vin nu din restricții, ci din echilibru: porții mai mici, pauze între feluri, asocierea mai simplă a alimentelor și atenția la semnalele de sațietate. Sărbătorile nu cer perfecțiune alimentară, ci moderație și plăcere fără excese”, a subliniat medicul nutriționist.

Asociere mai simplă a alimentelor

Există și combinații festive mai „prietenoase” cu digestia și care sunt gustoase fără a aduce în organism o suprapunere excesivă și simultană de grăsimi, zahăr și alcool.

Dr. Giuguleanu ne-a recomandat câteva combinații alimentare ca să ne bucurăm de o digestie fără probleme chiar și la mesele de sărbători: „O carne slabă (de curcan, de pui), pregătită la cuptor sau fiartă, poate fi consumată alături de legume la cuptor sau de salată de crudități. Carnea de pește, pregătită la cuptor, poate fi consumată alături de puțin orez sau cu cartofi natur. Este bine să lăsați o pauză între masa principală și desert”.

Ordinea în care mâncăm alimentele contează

Ordinea în care alegem să mâncăm alimentele poate favoriza digestia și obținerea unei senzații de sațietate mai rapide și, de asemenea, poate contribui chiar la un mai bun control al glicemiei.

„O variantă simplă și eficientă ar fi să începem cu legume (salate, aperitive ușoare), să continuăm cu sursele de proteine animale (carne, pește) și apoi cu sursele de carbohidrați (pâine, cartofi, orez). În cazul mesei de prânz, o variantă ar fi să începem cu o supă, o ciorbă sau cu un borș. Consumul lor la începutul mesei are mai multe beneficii: pregătesc digestia, oferă senzație de sațietate mai rapidă și pot reduce cantitatea totală de alimente consumate ulterior. Borșul, în special, poate avea un efect benefic suplimentar prin conținutul său de compuși fermentați, care susțin flora intestinală. Însă rămâne important modul de preparare: mai puține grăsimi, evitarea prăjelilor (rântaș)”, a spus dr. Valentina Giuguleanu.

Nici desertul nu trebuie consumat la întâmplare, astfel încât să nu producă o creștere bruscă a glicemiei, dar nici să nu perturbe digestia. „În ceea ce privește desertul, rămâne valabilă regula de a-l consuma la un timp după masa principală.

Așadar, în esență, nu trebuie să renunțăm la preparatele de sărbătoare, ci doar să le consumăm cu mai multă structură și cu moderație. Sărbătorile fără probleme digestive nu cer restricții, ci alegeri mai inteligente”, a subliniat medicul nutriționist.

Alcoolul, un toxic care îngrașă

În momentul în care consumăm alcool, organismul îl percepe ca pe o substanță toxică, pe care o prelucrează cu prioritate pentru a o elimina cât mai repede.

„Practic, cât timp alcoolul este în organism, acesta se ocupă în primul rând de eliminarea lui, nu de păstrarea echilibrului metabolic. Efectele cele mai importante care se produc prin consumul de alcool: creșterea aportului caloric (alcoolul are calorii <<goale>>); arderea grăsimilor este încetinită, cu acumularea de grăsime mai ales abdominal; apar fluctuații ale glicemiei; stimularea pofta de mâncare și reduce autocontrolul alimentar. Altfel spus, alcoolul nu doar adaugă calorii, ci schimbă și modul în care corpul le gestionează”, a explicat dr. Giuguleanu.

Nici măcar vinul roșu, care, datorită resveratrolului din compoziția lui (un antioxidant puternic), a fost asociat cu unele beneficii pentru sănătate, nu se poate dezice de natura sa de băutură alcoolică. „Trebuie să facem o diferență importantă: aceste beneficii au fost observate în contextul unui stil de viață sănătos, nu datorită alcoolului în sine. Consumat ocazional, în cantități mici, alcoolul poate face parte dintr-un stil de viață echilibrat. Așadar, nu vorbim despre interdicție totală, ci despre moderație și context”, a mai precizat dr. Giuguleanu.

O plimbare ușoară după masă, neprețuită

Unul dintre cele mai simple și eficiente obiceiuri pentru susținerea metabolismului este să ne mișcăm după masă. Nu este nevoie și nici este recomandat să facem imediat după masă un efort fizic intens, ci sunt suficiente 10–15 minute de mers lejer.

Prin mișcare ușoară, organismul gestionează mai bine energia primită după o masă. Practic, pomparea sângelui care are loc în timpul mersului pe jos pune mușchii într-un context mai favorabil de a utiliza glucoza.

„Plimbarea după masă intervine în reglarea glicemiei și poate reduce vârfurile glicemice, ceea ce este esențial atât pentru persoanele cu diabet sau cu rezistență la insulină, cât și cu rol preventiv. Nu este nevoie să facem lucruri complicate pentru un metabolism mai bun. Uneori, o plimbare scurtă după masă poate face mai mult decât credem”, a subliniat dr. Valentina Giuguleanu.

Mai există cel puțin încă două motive pentru care plimbările după masă sunt recomandate: reduc senzația de balonare și de preaplin și ajută digestia prin stimularea tranzitului intestinal.

Când sunt necesare suplimentele cu enzime digestive

Suplimentele cu enzime digestive sunt atât de promovate, încât este important să înțelegem mai întâi dacă ele chiar sunt necesare pentru majoritatea oamenilor sănătoși. „Organismul nostru produce în mod natural enzimele necesare pentru digestie, iar în condiții normale, acestea sunt suficiente.

Există, totuși, situații medicale în care suplimentarea este justificată: în insuficiența pancreatică (de exemplu, în pancreatite cronice), în anumite afecțiuni digestive, în intoleranțe specifice (de exemplu, lactază în intoleranța la lactoză) și altele. Însă în aceste cazuri, enzimele sunt recomandate țintit, nu generalizat”, a explicat dr. Giuguleanu.

Și atunci este corect să fie luate fără un consult de specialitate prealabil? Cu ce probleme se poate confrunta o persoană care și le administrează în afara unei recomandări din partea unui medic? „Folosite fără recomandare, suplimentele cu enzime pot masca simptome care ar trebui investigate. De asemenea, pot crea falsa impresie că rezolvă orice problemă digestivă, când, în realitate, nu tratează cauza reală (alimentație dezechilibrată, stres, ritm haotic). Digestia nu depinde doar de enzime, ci de întregul stil de viață. Nu avem nevoie de suplimente cu enzime pentru a compensa excesele sau mesele grele – corpul are propriile mecanisme de reglare, dacă îi oferim condițiile potrivite. Suplimentele cu enzime nu suplinesc lipsa echilibrului alimentar. Ele au un rol medical, nu unul de rutină”, a mai explicat medicul nutriționist.

În concluzie, folosirea suplimentelor cu enzime ocazional, pentru situații punctuale, nu reprezintă un risc major la o persoană sănătoasă. Totuși, utilizarea frecventă sau pe termen lung ar trebui făcută doar la recomandarea medicului.

În echilibru cu nevoile organismului nostru

Așadar, principala recomandare, care rămâne valabilă în orice context ce se referă la stilul de viață, este pentru moderație și pentru echilibru. Pentru că doar păstrând echilibrul între câtă energie aducem în corpul nostru și câtă energie consumăm ne putem bucura de sănătate.

Iar ca să rămânem în echilibru cu nevoile organismului nostru este important și să fim atenți la semnele pe care ni le dă corpul. „Acest echilibru nu se vede doar în analize, îl și simțim. Un om cu metabolism sănătos are energie constantă pe parcursul zilei, nu simte oboseală imediat după masă, nu are pofte intense de dulce, are o digestie bună și, foarte important, are o relație liniștită cu mâncarea, putând să-și mențină greutatea relativ stabilă, doarme bine și se trezește odihnit”, a mai precizat dr. Valentina Giuguleanu, medic primar diabet zaharat, nutriție și boli metabolice în cadrul Clinicii MedLife Union din Cluj-Napoca.

