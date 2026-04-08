O intervenție, două vieți salvate: povestea unei gravide care a învins cancerul

Dacă nu era sarcina, o tânără de 33 de ani din județul Sălaj nu ar fi descoperit la timp că are cancer de col uterin în stadiu intermediar (2B). Dacă nu găsea o echipă de profesioniști care să fie și empatici și să țină cont de dorința ei de a păstra sarcina și de a o duce până aproape de termen, poate că finalul poveștii ar fi fost altul. Dar o serie de decizii bune – unele dificile – luate mai întâi de pacienta însărcinată și apoi de echipa multidisciplinară de medici de la MedLife Polisano din Sibiu s-au dovedit salvatoare. Și pentru mamă, și pentru copil. După 36 de săptămâni de sarcină în care gravida a beneficiat de monitorizare oncologică, tratament personalizat cu chimioterapie și colaborare strânsă între oncologi, ginecologi și chirurgi, dr. Cristian Țibea a reușit o intervenție cu dublu scop: nașterea unui bebeluș sănătos și tratamentul complet al cancerului printr-o histerectomie radicală, realizate în cadrul aceleiași operații.

Un diagnostic dur, dar descoperit la timp

Tânăra de 33 de ani a fost diagnosticată cu cancer de col uterin în stadiul 2B chiar la începutul sarcinii, în urma unui control ginecologic de rutină. Tumora era deja vizibilă, iar diagnosticul a fost confirmat prin biopsie. Sarcina, obținută imediat după căsătorie, era extrem de dorită, iar vestea a fost un șoc pentru pacientă și familie.

Din punct de vedere medical, cazul era considerat destul de avansat. Conform ghidurilor de tratament, opțiunea standard ar fi presupus întreruperea sarcinii, urmată de radioterapie și eventual intervenție chirurgicală. Radioterapia însă este absolut contraindicată în sarcină din cauza riscului fetal extrem de ridicat.

Pacienta a refuzat ideea întreruperii de sarcină și a început să caute o echipă medicală care să-i susțină dorința de a păstra copilul. A consultat mai multe centre medicale și a găsit sprijinul de care avea nevoie la MedLife Polisano Sibiu.

O decizie curajoasă și un plan personalizat de tratament

A ajuns în trimestrul al doilea de sarcină sub supravegherea comisiei oncologice din care au făcut parte medici oncologi și medici ginecologi care au monitorizat sarcina și au efectuat operația de cezariană și de îndepărtare a cancerului. Fiindcă radioterapia era exclusă, iar întârzierea tratamentului putea duce la progresia periculoasă a bolii, s-a luat decizia administrării de chimioterapie în sarcină.

„Chimioterapia este contraindicată doar în primul trimestru. Din trimestrul al doilea încolo, există protocoale adaptate care permit tratamentul în siguranță, atât pentru mamă, cât și pentru făt“, a explicat dr. Răzvan Curcă.

Tratamentul a fost personalizat. S-a optat pentru un regim săptămânal cu doze mai mici, astfel încât să se minimizeze riscul pentru făt. Din cele două medicamente folosite, unul nu traversează placenta, iar celălalt, deși pătrunde parțial, nu are, de regulă, efecte teratogene semnificative.

În orice caz, pe toată durata sarcinii, fătul a fost monitorizat atent de o echipă de ginecologi, iar dezvoltarea a fost normală. „Nu s-au semnalat malformații sau alte complicații. Această monitorizare atentă a fost esențială pentru a continua tratamentul și sarcina în siguranță“, a spus medicul.

O intervenție, două vieți salvate

După aproximativ trei luni de tratament oncologic și o evaluare RMN care arăta că tumora și-a redus din dimensiuni cu aproximativ 30%, s-a luat decizia unei intervenții chirurgicale planificate la 36 de săptămâni de sarcină. Particularitatea intervenției a constat în faptul că nașterea copilului prin cezariană trebuia să aibă loc în același timp cu tratarea cancerului prin histerectomie radicală – o procedură chirurgicală complexă.

„Riscurile erau mari, pentru că uterul este încă vascularizat intens în sarcină, dar am considerat că, dacă amânam operația oncologică, riscam ca boala să redevină inoperabilă. De aceea, am intervenit în același timp operator, pentru a proteja sănătatea pacientei“, a explicat dr. Cristian Țibea.

Astfel, după cezariană, s-a trecut la intervenția oncologică. Operația a durat aproximativ 3-4 ore și s-a desfășurat fără complicații. Bebelușul s-a născut sănătos, deși cu o greutate ușor sub medie – un efect așteptat în contextul chimioterapiei. Nu a fost nevoie de internare prelungită în incubator, iar mama și copilul au fost externați împreună, după o săptămână.

„Finalul a fost fericit, în sensul că s-a îndepărtat toată tumora, stațiile ganglionare pelvine, deci s-a urmat tot procotolul standard pentru patologia de cancer de col uterin. În acest context, vorbim de șanse foarte bune de vindecare“, spune dr. Țibea.

După operație: monitorizare și, eventual, tratament complementar

După intervenția chirurgicală, urmează analizarea rezultatelor histopatologice, iar în funcție de acestea, comisia oncologică va decide dacă este nevoie și de radioterapie.

„Protocolul oncologic a fost în totalitate personalizat. Fiecare decizie a fost luată în comisie multidisciplinară, care a inclus oncologi, chirurgi, ginecologi. Este singura cale corectă de a trata un caz atât de complex“, a subliniat dr. Curcă.

Recuperarea postoperatorie este mai dificilă decât în cazul unei cezariene obișnuite, fiind vorba de o intervenție radicală oncologică, dar evoluția este una bună. În plus, bebelușul este sănătos și se dezvoltă normal.

„Cancerul nu mai este o sentință de deces“

Reușita echipei medicale nu este doar despre medicină de precizie, ci și despre performanță și curajul de a personaliza tratamentul astfel încât să fie salvate două vieți odată.

„Mesajul important este că la momentul actual, nu mai suntem în paradigma în care cancerul este o sentință de deces. Cancerul este astăzi o boală care, diagnosticată la timp și tratată corect, poate fi vindecată. Iar șansele sunt cu atât mai mari cu cât echipa medicală are expertiza și deschiderea de a personaliza tratamentul pentru fiecare caz“, a subliniat dr. Răzvan Curcă.

Experiența acestui caz a fost provocatoare pentru pacientă, pentru familia ei, dar și pentru întreaga echipă medicală. „A fost o experiență extrem de provocatoare, inclusiv pentru rezidenții implicați. S-au interesat constant de starea pacientei și a copilului. Cred că a fost o oportunitate de învățare rară“, a adăugat dr. Curcă. Cazul ar putea fi prezentat în cadrul unor congrese medicale, tocmai pentru a oferi un precedent valoros altor echipe care se vor confrunta cu situații similare.

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România și face parte dintr-un demers amplu de informare și educare, dedicat prevenției și unui stil de viață sănătos, pe termen lung. La MedLife, sănătatea este abordată cu atenție și responsabilitate, pornind de la nevoile reale ale fiecărui pacient. Deciziile medicale se bazează pe evaluări complexe, susținute de echipe multidisciplinare de medici buni și tehnologii de ultimă generație. Prin soluții moderne de diagnostic și tratament și, mai nou, prin expertiza în genomică și posibilitatea de identificare timpurie a riscurilor pentru boli comune sau asociate stilului de viață, MedLife își propune să ajute oamenii să aibă mai multă grijă de sănătatea lor. Obiectivul este clar: prevenția activă și intervenția la timp, înainte ca problemele de sănătate să afecteze echilibrul și calitatea vieții. Pentru că sănătatea înseamnă mai mult decât absența bolii. Înseamnă energie, mobilitate și echilibru, la orice vârstă. MedLife investește constant în soluții care susțin o stare de sănătate durabilă și contribuie la o viață trăită bine, nu doar astăzi, ci pe termen lung. Mai multe informații despre serviciile disponibile pot fi găsite pe www.medlife.ro.

