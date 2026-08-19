O viaţă nouă după ani de suferință. O femeie de 53 de ani cu stenoză mitrală reumatismală a fost salvată printr-o operaţie complexă

O femeie de 53 de ani din judeţul Vaslui a primit o nouă şansă la viaţă după ce inima sa a trecut printr-o intervenţie chirurgicală foarte complexă. Pacienta suferea demult de stenoză mitrală reumatismală, boală care se agravase în timp şi care îi dădea simptome severe şi îi ameninţa viaţa. Medicamentele pe care le lua nu mai erau de ajuns, aşa că a avut încredere în echipa Heart Team MedLife Polisano din Sibiu condusă de dr. Cosmin Olariu, medic specialist chirurgie cardiovasculară, şef secție chirurgie cardiovasculară. Pacienta a beneficiat de o proteză de valvă mitrală mecanică și o anuloplastie de valvă tricuspidiană care îi ajută inima să funcţioneze corect.

O infecţie streptococică în copilărie, cauza stenozei mitrale

“Am ajuns la MedLife Polisano după ce am văzut pe telefon un clip în care chiar domnul doctor Olariu prezenta un caz de valvă mitrală. Mi-am zis că aici trebuie să ajung şi eu.”

Aşa şi-a început povestea pacienta de 53 de ani care, înainte de intervenţia chirurgicală, nu mai putea dormi întinsă în pat din cauza dispneei paroxistice nocturne (lipsă de aer) şi obosea la cel mai mic efort. Decizia de a corecta problema valvei mitrale nu mai putea fi amânată.

“Simptomele pacientei erau severe pentru că boala era veche. Doamna îşi cunoştea problemele, dar din cauze personale a tot amânat operaţia, punând alte lucruri pe primul plan. Asta până când simptomatologia s-a agravat şi nu o mai putea controla, ca înainte, cu medicamente.

La 53 de ani rareori apare stenoza mitrală, cu atât mai mult în timpurile noastre, pentru că această boală e cauzată de un proces degenerativ sau de îmbătrânire a valvei, când foițele valvei mitrale devin foarte fibroase, imobile, se depune calciu pe ele și nu se mai deschid cum trebuie pentru a permite trecerea sângelui prin ele. Dar acest proces de degenerare apare în timp și, în general, devine simptomatic la persoanele mai în vârstă, de peste 70 de ani. Pacienta, însă, nu avea o stenoză mitrală degenerativă, ci una reumatismală, patologie mai frecvent întâlnită în urmă cu 25-30 de ani”, a povestit dr. Cosmin Olariu.

Din discuţiile cu pacienta, medicul chirurg cardiac a tras concluzia că boala de acum este o complicaţie a unei infecţii respiratorii cu streptococ. Stenoza mitrală reumatismală este cauzată de un proces inflamator autoimun produs de existenţa unor infecții streptococice din copilărie care nu au fost tratate cu antibiotic.

“ În urma acestei infecţii din copilărie, pacienta a avut un reumatism articular acut, care s-a complicat ulterior cu o boală mitrală reumatismală. În stenoza mitrală necorectată, în timp, apar modificări structurale şi funcţionale odată cu modificarea dimensiunilor şi geometriei cavităţilor inimii ceea ce duce la alterarea şi a altor structuri cardiace. Concomitent apare și o problemă la nivel pulmonar, din cauza că plămânul e conectat cu inima, iar pacienţii ajung internaţi cu edem pulmonar acut, pentru că plămânii se supraîncarcă cu lichid.

Mecanismul producerii bolii este următorul: sângele oxigenat de la plămâni vine în partea stângă a inimii in camera de admisie numită atriu stâng și de acolo trece prin valva mitrală care acţionează ca o supapă permiţând trecerea unidirecţională a sângelui în camera principală de pompare a inimii, numită ventriculul stâng. Această valvă mitrală, când devine stenotică, creează un baraj și atunci sângele de la plămâni se întoarce cu dificultate la inimă. Din cauza stazei și a presiunii mari a sângelui care vine de la plămâni apare edemul pulmonar.

Acest baraj format prin fuziunea cuspelor și depunerea de calciu nu mai putea fi desfundat cu medicamente. Medicamentele au rolul de a ajuta pacientul să nu rețină apă prea mult, să îi ușureze un pic simptomatologia. Dar medicamentele pot face asta un timp, după care se impune îndepărtarea barajului pentru a permite sângelui să treacă liber din atriul stâng în ventriculul stâng”, a explicat medicul chirurg cardiovascular.

O viaţă fără contraindicaţii după operaţie

Intervenția chirurgicală a fost complexă, pentru că pe lângă protezarea de valvă mitrală cu valvă mecanică, a fost necesară și o anuloplastie de valvă tricuspidiană.

“Pentru că boala mitrală a pacientei era veche, pe lângă valva mitrală a fost afectată şi valva tricuspidă din cauza presiunii prea mari create în interiorul inimii. Pentru că sângele se întorcea cu dificultate din plămâni din cauza barajului din valvă, a crescut presiunea la nivelul pulmonar, ceea ce a afectat şi partea dreaptă a inimii pentru care devenise dificil să trimită sânge spre plămâni. Valva tricuspidă este situată în aceeași poziție ca și valva mitrală, doar că pe partea dreaptă a inimii. Aceasta a fost afectată secundar, dar a fost nevoie să o reparăm.

Prin operaţie am repus cuspele într-o poziție naturală astfel încât valva să nu permită trecerea sângelui în sens invers şi am montat un inel de anuloplastie care a strâns inelul lărgit al valvei.

Astfel, am realizat o protezare de valvă mitrală și o anuloplastie de valvă tricuspidă. Practic, am înlocuit valva mitrală cu o valvă mecanică având în vedere vârsta pacientei. Aceasta este mai durabilă decât valva biologică din pericard porcin sau bovin pe care o punem pacienţilor mai vârstnici, trecuţi de 65 de ani. Montarea acestei valve mecanice necesită ca pacienta să ia pentru tot restul vieţii un tratament anticoagulant care să-i țină sângele fluid, astfel încât să nu se creeze mici trombi care să blocheze mecanismele valvei. În rest, doamna va putea să trăiască ca orice om sănătos, fără contraindicaţii la efort”, a subliniat dr. Olariu.

Imediat după intervenţia chirurgicală, starea pacientei s-a îmbunătăţit considerabil. A dispărut senzația de lipsă de aer şi treptat a început să îşi reia viaţa de zi cu zi, dar mult îmbunătăţită.

“Acum, după operaţie, sunt foarte bine. Şi sper să fie şi mai bine că baza în mine era. Mulţumesc domnului doctor şi întregii echipe că mi-au redat sănătatea”, a declarat pacienta la scurt timp după intervenţie.

Simptomele care ne trimit la cardiolog

Medicul a subliniat faptul că ar fi putut repara doar o valvă, dacă pacienta s-ar fi prezentat mai devreme la consult.

“ Simptome ca oboseala nejustificată care apare la eforturi relativ mici, lipsa de aer, palpitaţii, senzaţia că inima bate neregulat, durerea în piept descrisă de pacient ca o gheară care strânge, care poate iradia în bărbie, în umăr, în brațul stâng sau, uneori, doare numai în bărbie sau în umăr, la efort, la emoții puternice sau la aer rece sunt semne care ar trebui să dea de gândit şi să îl trimită pe pacient la un medic cardiolog. Acest specialist va face câteva investigaţii: un examen clinic general, EKG, ecografie de cord care poate identifica foarte bine problemele valvulare.

De fapt, ecografia este standardul de aur pentru a identifica o afecţiune a valvelor. În funcţie de fiecare situaţie, investigaţiile se completează cu ce este necesar cum ar fi angio-CT, coronarografie, RMN cardiac. Odată identificată cauza, pacientul nu ar trebui să mai aştepte să îşi facă curaj pentru că în timp, ca şi în cazul doamnei de care am vorbit, o problemă poate afecta întreaga inimă”, a menţionat dr. Cosmin Olariu.

Pentru a preveni bolile cardio-vasculare, după 50 de ani, toate persoanele ar trebui să facă un consult de specialitate şi o ecografie de cord, chiar dacă nu au simptome deosebite.

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Editor : A.D.V.