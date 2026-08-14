Obezitatea la tineri deschide drumul către diabet, infarct și AVC: „Trebuie văzută ca o boală tratabilă, nu ca un eșec personal”

Obezitatea nu mai este de mult o problemă de estetică, ci una dintre cele mai grave boli cronice ale secolului. Afectează tot mai mulți tineri și deschide drumul către diabet zaharat, infarct miocardic, accident vascular cerebral, infertilitate și chiar anumite forme de cancer. „Obezitatea la tineri nu înseamnă doar kilograme în plus, ci afectează întregul organism, crescând riscul de diabet, boli cardiovasculare, afecțiuni articulare și probleme emoționale”, explică dr. Alina Păcurari, medic primar medicină internă la Hyperclinica MedLife Timișoara.

1 din 8 persoane din lume luptă cu obezitatea

Obezitatea este o creștere exagerată a greutății corporale, cu aproximativ 25% față de greutatea normală, cauzată de acumularea unei cantități mari de grăsime în țesutul subcutanat și în jurul viscerelor. Obezitatea se instalează atunci când aportul de calorii adus zilnic organismului este mai mare decât cel consumat.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), peste 1 miliard de oameni trăiesc în prezent cu obezitate, iar numărul adulților afectați de această boală cronică s-a dublat din 1990. Atlasul Mondial de Obezitate (World Obesity Atlas 2024) estimează că, până în 2035, peste jumătate din populația lumii va avea exces ponderal sau obezitate.

,,În România, aproximativ 10% dintre tinerii cu vârste între 20 și 35 de ani suferă de obezitate”, susține dr. Alina Păcurari.

Povestea unui tânăr de 31 de ani care și-a recâștigat viața după ce a slăbit 38 de kilograme

Realitatea din cabinetele medicilor arată cazuri din ce în ce mai severe în rândul pacienților tineri, accentuate de sedentarismul și izolarea din ultimii ani.

„M-a impresionat faptul că mulți tineri se confruntă nu doar cu excesul ponderal, ci și cu stigmatizarea și lipsa încrederii în sine. În spatele obezității se află adesea factori emoționali, stres, obiceiuri formate în timp și lipsa sprijinului. Perioada post-pandemie, marcată de sedentarism și munca de acasă, a favorizat apariția unor obiceiuri nesănătoase, ale căror consecințe le vedem și astăzi”, precizează medicul.

Obezitate morbidă, hipertensiune arterială, prediabet, steatoză hepatică severă, apnee în somn și ulcer varicos toate la un singur pacient, în vârstă de doar 31 de ani.

Tânărul a ajuns în cabinetul dr. Alina Păcurari. „Investigațiile au evidențiat insulinorezistență, prediabet, steatoză hepatică severă, hipertensiune și apnee în somn”, spune medicul. Era imaginea unei boli care atacase dinamic aproape fiecare sistem al organismului. ,,După 8 luni de schimbare a stilului de viață și tratament medicamentos, a slăbit 38 kg, ulcerul s-a vindecat, iar majoritatea complicațiilor s-au remis sau s-au ameliorat semnificativ”, a subliniat dr. Alina Păcurari.

Povestea tânărului arată că obezitatea este o boală tratabilă, dar numai dacă este diagnosticată și abordată la timp.

Tinerii nu vin pentru kilograme în plus, ci pentru complicații

Analizele imagistice și ecografice dezvăluie de cele mai multe ori leziuni organice avansate înainte ca pacientul să aibă simptome acute.

La ecografia abdominală se identifică frecvent steatoza hepatică și litiaza biliară. Ecografia Doppler venos poate evidenția insuficiență venoasă cronică, iar ecografia Doppler carotidian la pacienții cu dislipidemie arată îngroșarea complexului intimă-media sau plăci de aterom, semne clare ale afectării vasculare precoce.

„Cei mai mulți tineri nu vin la medic pentru excesul ponderal, ci pentru complicațiile deja instalate: hipertensiune, diabet, ficat gras sau apnee în somn. Sunt surprinși când află că principala soluție este tratarea cauzei, adică scăderea în greutate”, subliniază dr. Păcurari.

Cele mai de temut complicații în rândul tinerilor sunt: diabetul zaharat de tip 2 și rezistența la insulină, bolile cardiovasculare (hipertensiune, risc crescut de infarct miocardic și AVC), steatoza hepatică avansată (care poate evolua spre fibroză și ciroză), apneea obstructivă în somn, afectarea aparatului locomotor (articulații, coloană vertebrală), infertilitatea și tulburările hormonale

Medicamentele fără dietă și sport duc la pierderea masei musculare

Căutarea unor soluții rapide împinge mulți tineri spre capcanele din mediul online. Promovarea agresivă a dietelor drastice sau procurarea necontrolată a medicamentelor din clasa agoniștilor de receptori GLP-1 fără prescripție și fără monitorizare medicală reprezintă un risc major pentru sănătate.

„Din păcate, întâlnesc frecvent tineri care au urmat diete extreme sau recomandări din mediul online, inclusiv automedicație cu agoniști GLP-1 fără supraveghere medicală. Aceste practici pot provoca reacții adverse, deficiențe nutriționale, pierdere de masă musculară și întârzierea unui tratament corect. În obezitate nu există soluții universale, iar tratamentul trebuie individualizat”, avertizează dr. Păcurari.

Avertismentele dr. Alina Păcurari sunt confirmate la cel mai înalt nivel de un nou ghid de consens internațional, elaborat de Asociația Europeană pentru Studiul Obezității (EASO), Federația Europeană a Asociațiilor Dieteticienilor (EFAD) și King's College London, publicat în revista medicală The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Experții atrag atenția că până la 24–30% din greutatea pierdută prin tratamentele cu agoniști GLP-1 poate fi masă musculară (non-grasă), nu doar grăsime, dacă tratamentul nu este însoțit de un plan nutrițional strict și antrenamente de forță. Cercetătorii subliniază că administrarea acestor molecule trebuie făcută exclusiv sub monitorizare medicală multidisciplinară (medic, dietetician, psiholog), cu un aport adecvat de proteine și exerciții fizice, pentru a preveni sarcopenia, deficiențele nutriționale și riscurile psihologice ce pot apărea odată cu scăderea rapidă în greutate.

„Schimbarea stilului de viață rămâne întotdeauna baza tratamentului. Medicația este utilă doar atunci când există indicație și completează, fără să înlocuiască, alimentația sănătoasă, activitatea fizică și schimbările comportamentale”, adaugă medicul.

Remisia complicațiilor este posibilă

Marea oportunitate în cazul pacienților tineri este că organismul păstrează o plasticitate metabolică ridicată. Atunci când intervenția este corectă și susținută, complicațiile se pot remite aproape complet.

„Scăderea în greutate poate duce la reducerea sau chiar oprirea tratamentului pentru hipertensiune și diabet, remiterea steatozei hepatice, ameliorarea apneei de somn și a durerilor articulare, precum și la o creștere semnificativă a calității vieții”, explică dr. Alina Păcurari.

Medicul are nenumărate exemple din practica medicală. Două sunt extrem de relevante. Un pacient de 27 de ani, diagnosticat cu hipertensiune arterială secundară obezității, a slăbit peste 25 kg și a reușit, sub supraveghere, să renunțe complet la tratamentul antihipertensiv. O tânără de 29 de ani, cu steatoză hepatică severă și infertilitate secundară, a pierdut 20 kg în 11 luni. Analizele hepatice s-au normalizat, iar ulterior a obținut sarcina pe care și-o dorea de ani de zile.

Componenta psihologică și abordarea multidisciplinară, esențiale în obezitate

Scăderea în greutate pe termen lung nu se rezumă doar la număratul caloriilor. Anxietatea, depresia și izolarea socială creează un cerc vicios în care mâncarea devine un mecanism de coping emoțional.

„Anxietatea, depresia și izolarea socială influențează puternic evoluția bolii. De aceea, colaborarea cu un psiholog, ideal specializat în psihonutriție, este esențială pentru identificarea relației emoționale cu alimentația și menținerea schimbărilor pe termen lung”, punctează dr. Păcurari.

Secretul pacienților care mențin rezultatele pe termen lung constă în schimbarea de paradigmă: obezitatea este o afecțiune cronică ce necesită gestionare pe viață.

„Pacienții care reușesc pe termen lung înțeleg că obezitatea este o boală cronică și că succesul nu vine din diete drastice, ci din schimbări mici, constante, susținute de răbdare, monitorizare medicală și obiective realiste. Tinerii răspund foarte bine deoarece au un metabolism mai adaptabil, mai puține complicații ireversibile și o capacitate mai mare de a adopta și menține obiceiuri sănătoase pe termen lung”, concluzionează specialistul.

Obezitatea este o boală, nu un eșec personal

Stigma asociată kilogramelor în plus îi determină pe mulți tineri să amâne vizita la medic ani de zile, timp în care complicațiile progresează tăcut. Trecerea de la autocritică la acțiune medicală structurată este primul pas spre vindecare.

„Mesajul meu pentru tinerii cu obezitate este simplu: obezitatea este o boală tratabilă, nu un eșec personal, iar cu ajutor medical și perseverență rezultatele pot fi remarcabile”, transmite dr. Alina Păcurari.

Surse:

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wof-files/WOF_Obesity_Atlas_2024.pdf

https://easo.org/nutritional-functional-and-psychological-considerations-for-obesity-management-medications-in-adults-an-easo-efad-and-ecpo-consensus-statement/

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Editor : A.D.V.