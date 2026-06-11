„Pacienții intră cu atac de panică și ies zâmbind”: cum a schimbat anestezia modernă experiența operației

Peste 300 de milioane de intervenții chirurgicale au loc anual la nivel mondial, iar durerea postoperatorie continuă să fie una dintre cele mai mari temeri ale pacienților. Medicina modernă schimbă însă radical experiența din sala de operație: anestezia regională, tehnicile multimodale și monitorizarea avansată reduc durerea, anxietatea și timpul de recuperare. Dr. Nicoleta Oprea, medic anestezist ATI în cadrul Spitalului MedLife Craiova, explică ce este mit și ce este realitate despre anestezie.

Anestezia este personalizată

Între 30% și 80% dintre pacienții care trec prin intervenții chirurgicale raportează durere moderată sau severă după operație, în primele zile postoperatorii, în ciuda progreselor medicale din ultimele decenii.

Pentru mulți oameni însă, frica începe înainte de intervenție. „Cea mai frecventă teamă nu este intervenția chirurgicală în sine, ci pierderea controlului. Mulți pacienți se tem că «nu se mai trezesc», că vor simți durere în timpul operației sau că anestezia le poate afecta coloana ori memoria” spune dr. Nicoleta Oprea.

Anestezia este o practică medicală utilizată pentru a preveni durerea și disconfortul în timpul procedurilor chirurgicale sau medicale. Aceasta implică administrarea de medicamente care pot provoca o pierdere temporară a senzației şi a conștienței.

Anestezia este adaptată cu atenție la nevoile pacientului și la natura procedurii și este monitorizată îndeaproape de un anestezist, pentru a garanta siguranța. Medicul explică faptul că anestezia modernă este astăzi „extrem de monitorizată și personalizată”, iar rolul specialistului ATI depășește simplul control al durerii: „Rolul nostru, ca medici ATI, este nu doar să controlăm durerea, ci și să reducem anxietatea și să oferim siguranță pe tot parcursul intervenției,” susține dr. Oprea.

Anestezia regională câștigă din ce în ce mai mult teren

Una dintre tehnicile care schimbă experiența pacientului este anestezia regională. „Anestezia regională înseamnă blocarea temporară a transmiterii durerii într-o anumită zonă a corpului, fără a «opri» întreg organismul”, explică medicul. „Practic, injectăm anestezicul local în apropierea nervilor care duc sensibilitatea către braț, picior sau o anumită regiune operată,” explică dr. Nicoleta Oprea, medic cu experiență de lucru de 14 ani în Germania cu acest tip de anestezie.

Pacientul poate rămâne conștient sau poate primi „o sedare ușoară, relaxantă”, în timp ce „restul organismului continuă să funcționeze normal”. Beneficiile sunt susținute și de cercetarea internațională care a arătat că anestezia regională poate reduce inclusiv riscul dezvoltării durerii cronice după anumite intervenții chirurgicale.

Alte studii au identificat asocierea dintre anestezia regională și reducerea consumului de opioide, control mai bun al durerii și recuperare postoperatorie îmbunătățită.

Experiența din sala de operație își spune cuvântul

Uneori, impactul progreselor medicale se vede cel mai bine în cazurile dificile. Dr. Nicoleta Oprea își amintește cazul unui pacient vârstnic, cu multiple afecțiuni cardiace și pulmonare, considerat cu risc foarte mare pentru anestezie generală. Echipa medicală a ales o tehnică de anestezie regională adaptată particularităților sale, alături de o monitorizare atentă pe parcursul intervenției ortopedice.

Rezultatul a depășit așteptările: operația s-a desfășurat în siguranță, iar recuperarea pacientului a fost surprinzător de bună. Pentru medicii ATI, astfel de cazuri ilustrează cât de mult a evoluat medicina perioperatorie și cât de importantă este personalizarea tratamentului pentru fiecare pacient.

Frica de paralizie, unul din miturile cu care luptă anesteziștii

„Dacă mă mișc în timpul injecției în coloană, rămân paralizat” este unul dintre cele mai frecvente mituri, susține dr. Oprea. Adesea în cabinetele ATI medicii aud astfel de temeri de la pacienți.

„În prezent, tehnicile sunt foarte sigure, iar complicațiile neurologice severe sunt extrem de rare”, dă asigurări medicul. Procedurile moderne folosesc „ace speciale, tehnică standardizată și, frecvent, ghidaj ecografic”, iar pacientul este monitorizat permanent.

Ecografia a schimbat semnificativ practica anesteziei regionale. „Nu mai lucrăm doar după repere anatomice, ci «vedem» exact unde mergem. Acest lucru crește rata de succes și reduce riscul de complicații”, explică anestezista. „În multe centre moderne, ghidajul ecografic a devenit standardul de aur.”

Mai puțină greață, mai puțină confuzie, recuperare mai rapidă

Anestezia regională poate fi o soluție importantă mai ales pentru pacienții vârstnici sau cu boli asociate. „Pentru mulți pacienți, mai ales cei vârstnici sau cu boli cardiace și pulmonare, anestezia regională este mai blândă pentru organism”, spune dr. Oprea. „Evităm intubația, reducem cantitatea de opioide și stresul fiziologic al operației. Pacienții au mai puțină greață, mai puțină confuzie postoperatorie și o recuperare mai rapidă,” e de părere medicul anestezist.

Date publicate în studii care au analizat zeci de mii de pacienți arată că tehnicile regionale sunt asociate frecvent cu durere postoperatorie redusă și necesar mai mic de opioide.

Noua armă împotriva durerii: anestezia multimodală

Un alt concept care redefinește practica ATI este anestezia multimodală. „Anestezia multimodală înseamnă combinarea mai multor metode de control al durerii: blocuri regionale, antiinflamatoare, analgezice non-opioide și, uneori, doze mici de opioide”, explică medicul. „Scopul este să obținem confort maxim cu cât mai puține efecte adverse.”

Cercetările internaționale susțin această abordare și arată că strategiile multimodale reduc durerea postoperatorie și pot limita necesarul de opioide.

Muzica în sala de operație și sedarea ușoară tratează și anxietatea

„Mulți pacienți aleg o sedare ușoară, ceea ce îi face să fie relaxați și somnolenți, fără să fie complet adormiți”, spune dr. Oprea. „Unii ascultă muzică în căști, iar acest lucru reduce anxietatea și face experiența mult mai confortabilă.”

Frica, spune medicul, vine adesea din lipsa informației. „Când pacientul înțelege ce urmează, când vede că este ascultat și că durerea este controlată, anxietatea scade enorm.”

Deși medicina modernă nu poate elimina complet orice formă de durere, progresele sunt semnificative. „Nu putem promite absența totală a durerii în orice situație, dar putem spune că astăzi avem metode extrem de eficiente pentru a controla suferința postoperatorie”, subliniază medicul ATI.

Mai ales în ortopedie, spune dr. Oprea, „combinația dintre anestezia regională, tehnicile multimodale și recuperarea precoce permite pacienților să treacă mult mai ușor prin operație și recuperare decât în urmă cu 10–15 ani”.

Iar uneori cea mai importantă confirmare vine direct de la pacient. „Foarte mulți pacienți intră cu atac de panică și ies zâmbind”, spune medicul. „De multe ori, după operație, pacienții spun: «Dacă știam că va fi așa, nu mi-ar mai fi fost frică».”

Surse:

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10357043/

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1521689619300825

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23811426/

https://www.nature.com/articles/s41598-017-00813-5

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Editor : A.D.V.