Proteza parțială în artroza genunchiului. „Durerea este mai scăzută, iar recuperarea mai rapidă

Atunci când terapiile conservatoare cu antiinflamatoare, fizio şi kinetoterapie sau inflitraţii nu mai dau rezultate, iar durerea este din ce în ce mai mare, iar pacientul se mişcă din ce în ce mai greu, singura opţiune de tratament viabil al artrozei genunchiului este protezarea. În funcţie de fiecare caz în parte, chirurgul ortoped poate recomanda o artoplastie a genunchiului totală sau parţială.

Prof. dr. Dan Grecu, medic ortoped traumatolog la Spitalul MedLife Craiova a explicat că, în prezenţa unor ligamente funcţionale şi o deformare moderată a articulaţiei, implantarea unei proteze unicompartimentale necimentată poate fi o soluţie potrivită pentru pacient, fiind o procedură mai puţin invazivă, cu o recuperare postoperatorie mai uşoară.

Când este indicată proteza parţială de genunchi

Recent, o echipă medicală condusă de prof. dr. Dan Grecu a realizat cu succes implantarea primei proteze unicompartimentale de genunchi tip Oxford necimentate din Oltenia, o procedură modernă care aduce avantaje semnificative pacienților cu artroză localizată a genunchiului. Beneficiara implantului a fost o femeie în vârstă de 59 ani, care s-a prezentat la consult cu dureri, o ușoară deformare în varus a genunchiului și un minim deficit de extensie.

„Datorită vârstei relativ tinere, pacienta fusese tratată mai mult de un an prin metode conservatoare pentru suferința pe care o avea, adică medicamente antiinflamatorii, balneo-fizio-kinetoterapie, infiltrații intraarticulare care din păcate nu au avut rezultat. Drept urmare, artroplastia a rămas singura și ultima măsură din arsenalul terapeutic.

După investigaţii radiologice și RMN am diagnosticat pacienta cu gonartroză unicompartimentală antero-internă. Din experiența de 30 de ani în artroplastia de genunchi am considerat că soluția optimă pentru pacientă este o proteză unicompartimentală de genunchi. Am prezentat pacientei opțiunile de proteză posibile cu avantajele și dezavantajele fiecărui tip de proteză și opinia mea personală. Aceasta a decis tipul de proteză unicompartimentală, pe care am și implantat-o”, a precizat prof.dr. Dan Grecu.

Proteza unicompartimentală Oxford necimentată este destinată pacienților care prezintă artroză limitată la un singur compartiment al genunchiului, cel mai frecvent compartimentul medial, care au încă ligamente funcționale ( LIA si LIP integre) și o deformare moderată a articulației. Este o soluţie foarte bună pentru pacienții activi care doresc să își păstreze un nivel ridicat de mobilitate, dar şi pentru cei care caută o soluție modernă și durabilă pentru ameliorarea durerii și îmbunătățirea calității vieții, atunci când stadiul degenerării articulaţiei o permite.

„Este vorba despre o intervenţie care încetineşte degradarea articulaţiei, prin întârzierea distrugerii celorlalte două compartimente. Astfel, înlocuim cu implant doar zona afectată şi păstrăm componentele sănătoase-cartilaj articular, ligamente şi menisc din compartimentele sănătoase. Proteza parţială poate fi o soluţie pentru pacienţii tineri pe care îi ajută să îşi păstreze cât mai mult din os, dar şi pentru vârstnici pentru că presupune o traumă mai mică decât în cazul protezei totale. Indiferent de vârstă, însă, pacienţii trebuie atent selectaţi.

Proteza unicompartimentală Oxford este o proteză cu un background foarte bogat, modelul de bază avînd deja mai mult de de 30 ani. În urma observațiilor la pacienții operați, acest tip de proteză a avut îmbunătățiri succesive, aflându-se acum la a treia generație. În Spitalul MedLife Craiova folosim numai implanturi care au făcut dovada rezistenţei în timp. Proteza Oxford necimentată este produsă cu tehnologie de ultimă generație, iar metoda de fixare necimentată prezintă avantaje pentru pacient și a dovedit o supraviețuire la 16 ani mai bună cu peste 1% față de varianta cimentată, respectiv de circa 86%. Asta nu înseamnă că are garanție 16 ani sau că după 16 ani proteza trebuie schimbată, ci că la 16 ani de la implantare, din 100 de pacienți, 86 merg mai departe cu aceeași proteză, ceea ce este un rezultat foarte bun, iar 14 pacienți au fost reoperați, indiferent de motiv”, a explicat medicul ortoped.

Avantajele protezei unicompartimentală Oxford necimentată

Avantajele unei proteze unicompartimentale sunt importante pentru pacient în primul rând prin faptul că intervenția chirurgicală este mult mai puțin invazivă, cu pierderi de sânge minime și risc de complicații infecțioase mai mic și de aceea poate fi suportată mai ușor de pacienți vârstnici.

„În primul rând vorbim de o intervenție chirurgicală mai puțin invazivă decât în cazul implantului total, prin care reuşim să obţinem conservarea unei cantități mai mari de os și a ligamentelor naturale ale genunchiului. Prin nişte incizii mai mici reuşim să introducem proteza fără a leza foarte mult muşchii şi tendoanele din jurul genunchiului.

Durerea postoperatorie este mai scăzută, respectiv recuperarea postoperatorie este mai ușoară și mai rapidă. Deorece intervenția chirurgicală păstrează ligamentul încrucișat anterior, ca de altfel și toate celelalte ligamente, propriocepția genunchiului protezat, adică senzațiile și funcțiile genunchiului, sunt practic identice cu cele ale genunchiului normal, iar gradul de satisfacţie al pacientului este mai mare.

De asemenea mobilitatea și stabilitatea genunchiului cu proteză Oxford sunt practic identice cu ale unui genunchi sănătos. Și nu în ultimul rând după “pierderea” sa- atunci când proteza și osul s-au degradat iar proteza trebuie schimbată-, de cele mai multe ori proteza Oxford poate fi înlocuită cu o proteză de genunchi obișnuită, adică o proteză de primă intenție și nu una de revizie. Toate aceste caracteristici sunt mai importante în cazul pacienţilor tineri, cu speranță de viață lungă și cu necesități funcționale mari”, a subliniat prof. dr. Grecu.

Totuşi, a mai spus medicul, proteza unicompartimentală Oxford nu se poate implanta la toți pacienții cu gonartroză. Pentru a avea rezultatele aşteptate e necesară o selecție rigurosă a pacienţilor, după criterii clar stabilite de către producător în colaborare cu specialiștii ortopezi.

„Perioada de spitalizare este scurtă, de 1-3 zile în general. Există chiar centre în Europa care efectuează artroplastia în regim de „one day surgery” dar eu cred că e mai precaut şi în interesul pacientului ca acesta să petreacă cel puțin o noapte în spital.

Recuperarea este rapidă, dar dependentă de pacient. Majoritatea se prezintă la 3-4 săptămâni cu mobilitatea recuperată cumplet, cu genunchi stabil și dorința de a merge cu sprijin total, adică de a renunța la cârje. Pe termen lung, stabilitatea secundară a protezei prin osteointegrare , adică “legarea” la os a suprafeței protetice, oferă avantajul unei revizii facile atunci când va fi necesar și fără a exista o pierdere mare de substanță osoasă.

Rezultatele pe termen lung depind, însă, și de colaborarea și eforturile bolnavului. Acesta va trebui să îşi recapete suplețea și tonicitatea musculaturii şi să evite traumatismele severe sau repetate pentru că pot duce la pierdere protetică sau și mai grav la fracturi periprotetice”, a adăugat medicul ortoped.

Aşadar, pacientul va trebui să respecte indicaţiile postoperatorii care includ anumite exerciţii pentru tonifierea musculaturii, efectuate etapizat, şi, neapărat, menţinerea unei greutăţi corporale optime sau scăderea în grutate, dacă este necesar.

Proteza unicompartimentală Oxford necimentată nu este o soluţie pentru pacienţii care prezintă rigiditate mare şi inflamaţie a genunchiului sau au ligamentele lezate, pentru aceştia intervenţia recomandată fiind artroplastia totală.

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Editor : A.D.V.