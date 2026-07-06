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Rinita alergică distruge somnul, mirosul și tonusul mental

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O treime din populație se luptă cu o afecțiune considerată greșit „doar o simplă sensibilitate la polen”. Dr. Mihai Ticea, medic primar ORL la MedLife Unirii, explică de ce obstrucția nazală netratată poate duce la sinuzită cronică polipoasă sau astm, cum influențează poluarea severitatea crizelor și care este soluția salvatoare când medicamentele nu mai își fac efectul.

Explozia alergiilor în cifre: Schimbările climatice au dublat numărul bolnavilor

Strănuturi în exces, ochi înlăcrimați, nas complet blocat și o senzație cronică de epuizare. Pentru mulți români, trecerea de la un anotimp la altul nu aduce bucurie, ci debutul unui adevărat calvar respirator. Considerată multă vreme o problemă minoră, „doar o alergie de sezon”, rinita alergică a devenit o adevărată provocare de sănătate publică. Din punct de vedere statistic, la nivel global, între 10 și 30% din populație suferea în mod tradițional de rinită alergică. Însă datele recente din cabinetele din România indică o realitate mult mai sumbră. „În ultimii ani am observat o creștere spre aproximativ 50% din populația totală”, avertizează dr. Mihai Ticea.

Conform datelor centralizate la nivel european de Grupul de Interes pentru Alergii din Parlamentul European, bolile alergice reprezintă cea mai frecventă afecțiune cronică în rândul copiilor și tinerilor, iar estimările arată că, din cauza industrializării, o mare parte a cetățenilor europeni vor suferi de o formă de alergie.

Nivelul ridicat de particule poluante din atmosferă (cum ar fi PM2.5 și PM10) acționează ca un vector care sparge mai ușor bariera mucoasei nazale, crescând agresivitatea polenului. „În ultimii ani, creșterea nivelului de particule poluante din atmosferă și schimbările climatice au crescut incidența și severitatea alergiilor respiratorii, atât cele manifestate în sfera ORL, cât și cele din sfera pneumologică”, explică dr. Mihai Ticea.

Povestea pacientului sufocat de o formă severă: Când operația devine singura salvare

Atunci când o alergie devine agresivă, nicio schemă clasică de tratament nu mai oferă confort, iar pacienții ajung la disperare. Dr. Mihai Ticea își amintește cazul unui bărbat a cărui viață fusese complet paralizată de boală: „Acum aproximativ 3 ani, am avut un pacient care suferea de o formă severă de rinită alergică sezonieră. Aceasta devenise complet neresponsivă la orice schemă de tratament prescrisă de către mine și de către medicul alergolog. După multe luni în care am încercat din răsputeri să stabilizăm simptomatologia, am investigat în profunzime anatomia nazală și am luat decizia de a opera deviația de sept, care acționa ca un iritant permanent pe o mucoasă deja inflamată. Rezultatul a fost o confirmare a importanței abordării chirurgicale în cazurile potrivite: la aproximativ 7 zile de la intervenție, după vindecarea locală, tratamentul medicamentos a început să fie eficient din nou, iar starea pacientului s-a ameliorat semnificativ.”

Această reușită demonstrează că succesul tratamentului depinde de eliminarea tuturor barierelor fizice din calea respirației. „Nenumărați pacienți își readuc viața la normal din momentul în care tratamentul urmat este cel potrivit. Se observă o ameliorare semnificativă a calității somnului, oboseala cronică dispare, iar tonusul mental este mult îmbunătățit deoarece obstacolele pe care le resimțeau au dispărut”, afirmă specialistul.

Răceală sau rinită alergică? Cum facem diferența corectă

O mare problemă în managementul bolii este confuzia frecventă pe care pacienții o fac între o infecție virală și o reacție alergică, amânând nejustificat vizita la specialist.

„Rinita alergică este o afecțiune respiratorie caracterizată de o obstrucție nazală care variază de la ușoară la severă, asociată cu secreții apoase, strănuturi în exces și alte simptome neplăcute, cum ar fi mâncărimi la nivelul nasului, ochilor și gurii”, definește dr. Mihai Ticea patologia.

Pentru a le deosebi, trebuie să fim atenți la două elemente fundamentale: viteza de instalare și durata:

  • Viteza de apariție: Spre deosebire de o răceală clasică, ce se instalează treptat pe parcursul a 1-2 zile, în cazul rinitei „simptomele apar în doar câteva minute de la expunerea la factorii declanșatori” (cum sunt praful, părul de animale, polenul, acarienii sau mucegaiul).

  • Durata episoadelor: O răceală trece, de regulă, în 5-7 zile. În schimb, rinita alergică are o durată complet variabilă, „de la câteva ore la câteva săptămâni sau poate și mai mult”, în funcție de persistența alergenului în mediu.

Când mergem de urgență la ORL

Nasul este poarta principală de intrare a aerului în organism. Respirația nazală este mai eficientă decât cea orală. Aceasta favorizează oxigenarea optimă, filtrarea și menținerea unei presiuni intracavitare normale. De aceea, obstrucția nazală afectează calitatea somnului și performanța fizică.

„Pacienții ar trebui să se adreseze medicului ORL-ist în momentul în care obstrucția nazală și secrețiile nu se ameliorează după 7 zile de la debut, în absența oricăror altor simptome sugestive pentru o răceală obișnuită, sau dacă observă o ciclicitate clară a simptomatologiei”, recomandă dr. Mihai Ticea.

Ignorarea simptomelor sub pretextul că „este doar o alergie” reprezintă o greșeală majoră cu implicații severe pe termen lung. Un studiu publicat în biblioteca medicală PubMed / NCBI demonstrează că netratarea rinitei alergice accelerează inflamația cronică a sinusurilor paranazale și este cel mai puternic factor de risc independent pentru declanșarea astmului bronșic secundar.

„Riscul principal al netratării la timp a rinitei alergice este dezvoltarea unei sinuzite cronice polipoase alergice”, avertizează dr. Mihai Ticea. Pe lângă formarea polipilor, alte pericole majore includ „alterarea semnificativă a mirosului și gustului și afectarea negativă importantă a calității vieții prin incapacitatea de a respira corespunzător pe nas”.

Pe lângă riscurile fizice, există și un puternic impact psihologic asociat cu lipsa oxigenării corecte. „Impactul emoțional al rinitei alergice netratate este foarte mare, mai ales la persoanele active. Senzația constantă de lipsă de aer, sentimentul neplăcut că nasul este mereu înfundat și oboseala importantă resimțită în momentul oricărui efort fizic scad extraordinar de mult încrederea în sine”, explică medicul specialist.

Soluțiile moderne de tratament controlează boala

Din fericire, medicina actuală oferă soluții eficiente pentru marea majoritate a pacienților. Dr. Mihai Ticea explică faptul că, în prezent, rinita alergică beneficiază de o abordare terapeutică pe mai multe niveluri:

  1. Tratamentul de primă intenție: Constă în administrarea de antihistaminice orale și spray-uri nazale cu corticoroizi, o schemă extrem de eficientă pentru majoritatea pacienților.

  2. Soluții avansate pentru cazuri severe: Atunci când simptomele persistă, opțiunile includ curele de desensibilizare prescrise de medicul alergolog sau imunoterapia modernă cu anticorpi monoclonali. „Medicul ORL îmbunătățește viața acestor pacienți printr-un tratament adecvat fiecăruia în parte și printr-o colaborare strânsă cu medicul alergolog”, subliniază specialistul.

  3. Măsuri simple de igienă acasă: Pentru formele ușoare, pacienții își pot controla simptomele prin igiena cavității nazale și a spațiului de locuit: utilizarea spray-urilor cu apă de mare și acid hialuronic, picături uleioase, folosirea purificatoarelor de aer în interiorul casei și igienizarea regulată a instalațiilor de aer condiționat.

„Cel mai important mesaj este să nu amânați prezentarea la medic, deoarece aceste simptome supărătoare pot masca sau pot conduce la patologii respiratorii mult mai severe, precum astmul bronșic cu componentă alergică și sinuzita cronică polipoasă”, conchide dr. Mihai Ticea.

Articol susținut de MedLife

 

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România și face parte dintr-un demers amplu de informare și educare, dedicat prevenției și unui stil de viață sănătos, pe termen lung.

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Editor : A.D.V.

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