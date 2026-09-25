Schimbarea stilului de viaţă încetineşte osteoporoza. Endocrinolog: „Recomand femeilor aflate la menopauză să facă neapărat testul DXA”

Odată cu instalarea menopauzei, femeile se confruntă cu un proces degenerativ al întregului organism, proces declanşat de dezechilibrul hormonal care caracterizează această etapă de viaţă.

Cele mai multe femei aflate în perimenopauza și menopauză dau atenţie simptomelor deranjante ca bufeurile, insomnia, schimbarea de dispoziţie, adâncirea ridurilor sau căderea părului, dar endocrinologii atrag atenţia că din umbră pândesc adevăratele probleme.

Una dintre aceasta este osteoporoza care se instalează silenţios şi dacă nu este investigată la timp duce la fracturi care afectează grav calitatea vieţii. Dr. Adriana Gruia, medic endocrinolog în reţeaua MedLife recomandă ca încă din perioada de perimenopauză femeile să facă, pe lângă alte analize medicale, şi un test DXA, o investigaţie imagistică prin care se măsoară densitatea minerală a oaselor şi totodată să îşi modifice stilul de viaţă pentru a rămâne sănătoase cât mai mult timp.

Ce este osteoporoza

Osteoporoza este o boală osoasă degenerativă caracterizată prin densitate osoasă semnificativ scăzuta, care conduce la fragilitate osoasă și risc crescut de fractură la traumatisme minime. Afecţiunea este o problemă de sănătate mondială care afectează atât femeile, cât și bărbații. Potrivit studiilor, aproximativ jumătate din femeile cu vârsta peste 55 de ani au masa osoasă scazută și implicit risc crescut de fractură.

“Densitatea osoasă scade la femei odată cu înaintarea în vârstă, iar la instalarea menopauzei ritmul în care scade densitate osoasa este şi mai accelerat. Hormonii estrogeni au un rol important în menţinerea densităţii osoase, pentru că reduc resorbţia osoasă și stimulează formarea de os. Odată cu intrarea la menopauză, scăderea nivelului de estrogeni determină un dezechilibru al procedeului de remodelare osoasă, osteoporoza instalându-se atunci când procesul de formare al unui os nou este mai lent decât procesul de resorbţie”, a explicat medicul Adriana Gruia.

Când se face testul pentru osteoporoză

Pe lângă vârstă şi dezechilibrul hormonal, există şi alţi factori de risc pentru declanşarea osteoporozei. Istoricul familial cu fracturi de şold, de exemplu, este un factor de risc de care pacienţii trebuie să ţină cont şi să trateze cu şi mai multă seriozitate problema. Totodată, ca şi în cazul celor mai multe boli, stilul de viaţă nesănătos , caracterizat prin sedentarism, fumat, consum de alcool în exces, alimentaţie deficitară în calciu şi deficitul de vitamina D, este, de asemenea, un factor de risc important.

“Diagnosticul de osteoporoză se poate stabili fie prin măsurarea densităţii minerale osoase cu ajutorul testului DXA, fie clinic, prin prezenţa unei fracturi de fragilitate, adică acea fractură care apare când pacienta se împiedică şi cade, de exemplu. Desigur, este de preferat să nu se ajungă în această etapă pentru că o fractura de fragilitate indica osteoporoza severă. Testul DXA este indicat să fie efectuat de către toate femeile aflate la menopauză, chiar dacă se simt bine, pentru că osteoporoza NU DOARE, durerea apărând abia atunci când sunt asociate fracturi. Durerile articulare difuze (de şold , genunchi, coloană toraco-lombară etc ) nu au directă legatură cu demineralizarea osoasă , dacă pacientele prezintă astfel de simptome trebuie să se prezinte şi la medicul reumatolog sau ortoped pentru investistigaţii specifice. Testul DXA este indicat şi în cazul femeilor care nu sunt la menopauza dar care prezintă factori de risc pentru demineralizarea osoasă: factori externi care ţin de stilul de viaţă, dar şi interni cum sunt deficitul cronic de vitamina D3, anumite afecţiuni endocrine precum hipertiroidia , hiperparatiroidia , sindromul Cushing , boli inflamatorii intestinale, anumite boli autoimune (poliartrita reumatoidă , Lupus eritematos ) sau celor care urmează anumite tratamente pentru boli cronice cu corticosteroizi, anticoagulante, inhibitori de aromatază, inhibitori de pompă de protoni etc”, a subliniat dr. Adriana Gruia.

Cea mai bună metodă pentru evaluarea densităţii minerale osoase este osteodensitometria, cunoscută sub denumirea de testul DXA- absorbţiometrie duală cu raze X. Acest test rapid este o investigație imagistică pentru care pacientul nu necesită nici un fel de pregatire prealabilă.

“Scanarea durează aproximativ 1-2 minute pentru fiecare segment, adică coloană lombară, şolduri şi antebraţe şi presupune o doză foarte mică de radiații, dar este investigaţia care evaluează cel mai precis densitatea minerală osoasă.

Interpretarea rezultatului se face în funcţie de 2 scoruri: scorul T care măsoară densitatea osoasă comparativ cu cea a populaţiei tinere, sănătoasă, de același sex și scorul Z care măsoară densitatea osoasă comparativ cu cea a persoanelor de aceeași vârsta și sex.

Scorul T se ia în considerare la femeile aflate la menopauză și la bărbați după vârsta de 50 ani , iar scorul Z la copii, femeile tinere (în premenopauză) și la bărbații sub vârsta de 50 ani . O valoare a scorului T mai mare sau egala cu -1 Ds semnifică densitate minerală osoasă normală , o valoare a scorului T intre -1 și -2,5 Ds semnifică osteopenie-demineralizare osoasă incipientă şi stadiul premergător osteoporozei, iar o valoare egală sau mai mică de -2,5 Ds semnifică osteoporoză. Aşadar, deşi femeile aflate la menopauză sunt cele mai predispuse la osteoporoză, boala se declanşează şi la bărbaţi, dar şi la copii, indiferent de sex, în cazul anumitor afecţiuni”, a explicat medicul endocrinolog.

Cum încetinim osteoporoza

Testul DXA se repetă periodic la intervalul de timp stabilit de medicul curant, în funcție de rezultat și patologia fiecărui pacient. Ideal ar fi, spune medicul, ca boala să fie surprinsă în faza osteopeniei, atunci când a început procesul de demineralizare al oaselor.

“În cazul pacientelor cu osteopenie, este important ca acestea să respecte recomandarea medicului în ceea ce privește tratamentul cu suplimente cu vitamina D3 și calciu, să consume alimente bogate în calciu- lactate și brânzeturi degresate-brânza de vaci, iaurt, sana, chefir, perle de brânză, să crească aportul de proteine prin consum de carne şi ouă, să facă exerciții fizice regulate care ajută la tonifierea musculaturii și implicit la creșterea masei osoase. Aici recomand mersul pe jos, urcatul scărilor, înot, fitness care să presupună şi ridicări repetate de greutăţi mici, yoga, pilates. De asemenea, oprirea fumatului și a consumului de alcool sunt măsuri care favorizează pastrarea densităţii osoase pentru cât mai mult timp. Aceleaşi reguli trebuie urmate cu atât mai mult dacă s-a instalat osteoporoza”, a subliniat dr. Gruia.

În cazul bărbaţilor, explică medicul, densitatea osoasă este, în general, mai mare decât cea a femeilor iar testul DXA este indicat a se face în jurul vârstei de 60-65 ani sau mai devreme dacă pacienţii prezintă şi alţi factori de risc: consumul cronic de alcool , fumatul, anumite medicaţii cronice (corticosteroizi , anticonvulsivante , anticoagulante, inhibitori ai pompei de protoni , terapia hormonală pentru cancerul de prostată , imunosupresoare ), boli autoimune (Lupus eritematos , poliartrita reumatoida ) , boli endocrine (hiperparatiroidie , hipertiroidie, sindromul Cushing, Diabetul zaharat, hipogonadism ), boli digestive (boala celiaca , boli inflamatorii intestinale etc).

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Editor : A.D.V.