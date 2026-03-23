Tranziția de la tratarea bolilor la identificarea timpurie a riscurilor. Care e rolul testării genomice în prevenția personalizată

De la reacția la boală, la înțelegerea riscurilor și intervenție timpurie Date, aplicație și decizii clinice Laboratoare, tehnologii și interpretare clinică Când ADN-ul intră în infrastructura sănătății

Secvențierea ADN devine un subiect tot mai prezent în discuțiile despre sănătate, deschizând noi perspective în ceea ce privește rolul geneticii și al medicinei personalizate în prevenția bolilor. Programele de testare genetică transformă analiza ADN dintr-o investigație punctuală într-un mecanism de evaluare a riscurilor pe termen lung. În România, un astfel de model este derulat prin programul Longevity 100+, lansat de MedLife. Acesta este primul și cel mai amplu program de testare genetică din regiune, care combină secvențierea genomică, interpretarea clinică și integrarea rezultatelor în monitorizarea medicală.

De la reacția la boală, la înțelegerea riscurilor și intervenție timpurie

Genomica la scară largă este utilizată de mai mulți ani în programe de cercetare internaționale, însă integrarea sistematică a datelor genetice cu informații provenite din anamneză și din istoricul medical al pacienților reprezintă o direcție relativ nouă în practica medicală. Odată cu programul Longevity100+, prin expertiza medicală și tehnologia avansată, MedLife își propune să schimbe conversația despre sănătate: de la reacția la boală, la înțelegerea riscurilor și intervenția timpurie.

Longevity100+ este un program adresat publicului larg, care permite identificarea a peste 100 de predispoziții genetice, dintre care aproximativ 75 sunt asociate unor boli comune precum cancere frecvente și afecțiuni cardiovasculare sau metabolice, până la tulburări neurologice, autoimune sau digestive. În paralel, testarea oferă informații despre caracteristici legate de stilul de viață, precum eficiența metabolismului, capacitatea de recuperare după efort, reacția la stres sau particularități ale somnului. Integrarea acestor date permite trecerea de la evaluarea standardizată a riscului la profiluri individuale de prevenție, adaptate biologic fiecărui participant și poate conduce la intervenții preventive timpurii, înaintea apariției simptomelor.

Analizând modul în care organismul fiecărui pacient reacționează la alimentație, mișcare și odihnă, coroborat cu predispoziția crescută pentru anumite afecțiuni, putem ghida recomandări personalizate și intervenții timpurii care să prevină apariția bolilor sau să temporizeze instalarea acestora. În acest fel, testarea genetică low-pass devine un instrument concret pentru medicina predictivă și oferă pacienților o înțelegere detaliată a nevoilor lor individuale, cu impact direct asupra sănătății și calității vieții pe termen lung”, spune Dr. Dumitru Jardan, coordonator al Laboratorului de Biologie Moleculară MedLife.

Persoanele care aleg testarea genetică Longevity100+ beneficiază de un pachet complet care include secvențiere genetică și consiliere medicală personalizată, într-un plan individual de sănătate. Datele genetice nu sunt analizate izolat, ci corelate cu informațiile clinice și comportamentale ale pacientului, ceea ce permite formularea unor intervenții preventive adaptate profilului biologic personal.

Pe de altă parte, Dr. Robert Beke, Directorul Diviziei de Laboratoare a Grupului MedLife și coordonator al implementării programului Longevity 100+, explică faptul că testarea genetică „nu urmărește diagnosticarea unei boli existente, ci oferă o bază științifică pentru prevenție și pentru personalizarea deciziilor medicale înainte de apariția simptomelor”.

Date, aplicație și decizii clinice

Componenta digitală reprezintă un element central al programului. Rezultatele obținute în urma testării sunt integrate în aplicația MedLife, care corelează în timp real profilul genetic cu istoricul medical al pacientului, analizele de laborator și investigațiile imagistice precum RMN sau CT. Mai mult decât atât, și datele de lifestyle captate în timp real de pe dispozitive inteligente comune, precum ceas sau telefon, vor putea fi adăugate în aplicație. În această logică, datele genetice devin un strat suplimentar al dosarului medical digital și contribuie la construirea unei imagini evolutive a sănătății pacientului.

Astfel, prin integrarea inteligenței artificiale și gruparea acestor informații într-un singur ecosistem digital, în care secvențierea genomică, analiza bioinformatică și monitorizarea clinică funcționează împreună, o persoană va putea primi recomandări personalizate pentru ajustarea unor obiceiuri zilnice și va putea observa mai rapid efectele acestor schimbări, contribuind la amânarea sau reducerea riscului de apariție a unor simptome.

Dincolo de beneficiul individual, rezultatele vor sta la baza primului studiu amplu privind particularitățile genetice ale populației active din România și pot contribui la dezvoltarea unor politici de prevenție locale.

Laboratoare, tehnologii și interpretare clinică

În România, dezvoltarea unei astfel de infrastructuri începe să prindă contur prin ecosistemul de laboratoare construit de MedLife în jurul geneticii și biologiei moleculare. Acesta reunește mai multe entități complementare, fiecare cu rol specific în procesarea și interpretarea datelor genetice.

Un punct central îl reprezintă Laboratorul de Genetică și Biologie Moleculară MedLife, unde sunt realizate testările de secvențiere genomică și analizele moleculare avansate. Laboratorul funcționează ca hub operațional pentru proiectele de testare genetică și permite realizarea analizelor în cadrul infrastructurii proprii a grupului, fără externalizarea etapelor critice.

Ecosistemul este completat de OncoTeam Diagnostic, parte din Grupul MedLife, laborator specializat în teste genetice utilizate în medicina de precizie oncologică. Aici sunt analizate mutații genetice relevante pentru evaluarea riscului tumoral și pentru alegerea terapiilor personalizate, componentă esențială în integrarea genomicii în practica clinică modernă.

Componenta de analiză genetică avansată și interpretare a datelor este susținută prin Personal Genetics, companie axată pe evaluarea variantelor genetice și pe dezvoltarea metodologiilor de interpretare genomică. Rolul acesteia constă în transformarea datelor brute rezultate din secvențiere în rapoarte interpretate medical, utilizabile în prevenție și cercetare.

Împreună, aceste structuri formează un ecosistem integrat care acoperă principalele tipuri de testare genetică utilizate astăzi: screening genomic preventiv, diagnostic molecular oncologic, evaluarea bolilor rare și analize farmacogenomice și o corelare directă a rezultatelor genetice cu istoricul medical, element esențial pentru medicina predictivă. De altfel, la nivelul Grupului există, în total, 6 laboratoare și departamente de genetică și biologie moleculară distribuite în marile orașe, precum București, Cluj-Napoca sau Timișoara.

La nivel tehnologic, infrastructura este susținută de platforme de secvențiere de mare capacitate, inclusiv sistemul NovaSeq X Plus dezvoltat de Illumina, parte dintr-o generație de secvențiatoare concepute pentru analiză genomică la scară largă. Alegerea acestei tehnologii permite analizarea întregului genom într-un mod eficient din punct de vedere operațional și face posibilă procesarea simultană a unui volum mare de probe, element esențial pentru aplicarea genomicii la scară largă.

Secvențierea devine infrastructură medicală critică, comparabilă cu imagistica avansată sau sistemele digitale de gestionare a datelor clinice. Prin dezvoltarea internă a acestui ecosistem de laboratoare, MedLife reduce dependența de centre externe de analiză genetică și creează premisele aplicării medicinei genomice la nivel operațional în Europa Centrală și de Est.

Când ADN-ul intră în infrastructura sănătății

În ultimii ani, genomica a început să fie privită nu doar ca o ramură a cercetării medicale, ci ca infrastructură esențială pentru sistemele de sănătate, cu rol în definirea medicinei preventive.

Pentru un pacient obișnuit, această transformare poate începe discret. O persoană fără simptome, cu analize uzuale normale, află prin testare genetică că prezintă un risc crescut pentru diabet de tip 2 sau boală cardiovasculară. Rezultatul nu conduce la tratament imediat, ci la o schimbare graduală a monitorizării medicale: controale mai frecvente, ajustări alimentare, recomandări personalizate de activitate fizică. Diferența apare în timp, atunci când intervenția are loc înainte ca boala să se instaleze.

Impactul devine vizibil și la nivel de cercetare. Programele de testare genomică la scară largă generează date care permit înțelegerea particularităților biologice ale populațiilor locale. În cazul României, rezultatele obținute prin programe precum Longevity 100+ pot contribui la construirea primei baze consistente de date genetice asupra populației active, informație relevantă pentru politici de prevenție, studii epidemiologice și dezvoltarea medicinei personalizate.

Din perspectivă strategică, schimbarea ține de modul în care medicina începe să funcționeze ca sistem integrat de date. Profilul genetic, istoricul clinic, analizele de laborator și investigațiile imagistice devin părți ale aceleiași arhitecturi medicale.

Pe termen lung, genomica are potențialul de a deveni unul dintre pilonii medicinei moderne, alături de inteligența artificială și analiza avansată a datelor medicale. Investițiile actuale marchează începutul unei etape în care prevenția bazată pe date biologice individuale începe să redefinească relația dintre pacient, medic și sistemul de sănătate.

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România și face parte dintr-un demers amplu de informare și educare, dedicat prevenției și unui stil de viață sănătos, pe termen lung.

La MedLife, sănătatea este abordată cu atenție și responsabilitate, pornind de la nevoile reale ale fiecărui pacient. Deciziile medicale se bazează pe evaluări complexe, susținute de echipe multidisciplinare de medici buni și tehnologii de ultimă generație. Prin soluții moderne de diagnostic și tratament și, mai nou, prin expertiza în genomică și posibilitatea de identificare timpurie a riscurilor pentru boli comune sau asociate stilului de viață, MedLife își propune să ajute oamenii să aibă mai multă grijă de sănătatea lor.

Obiectivul este clar: prevenția activă și intervenția la timp, înainte ca problemele de sănătate să afecteze echilibrul și calitatea vieții. Pentru că sănătatea înseamnă mai mult decât absența bolii. Înseamnă energie, mobilitate și echilibru, la orice vârstă. MedLife investește constant în soluții care susțin o stare de sănătate durabilă și contribuie la o viață trăită bine, nu doar astăzi, ci pe termen lung.

Mai multe informații despre serviciile disponibile pot fi găsite pe www.medlife.ro.

