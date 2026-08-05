Tratamentul obezităţii prin chirurgie bariatrică. „Nu operăm doar un stomac, ci le redăm pacienţilor sănătatea şi viaţa”

Într-o lume din ce în ce mai tehnologizată în care viaţa este „pe repede înainte” pentru cei mai mulţi oameni, incidenţa obezităţii instalată în rândul românilor ca urmare a stilului de viaţă haotic, în special, este în continuă creştere. Potrivit statisticilor, peste 62% dintre români sunt supraponderali sau obezi ceea ce înseamnă că au risc crescut sau deja au dezvoltat una sau mai multe dintre sutele de boli asociate cu obezitatea.

Atunci când dietele alimentare, programele de sport şi medicamentele de slăbit nu mai funcţionează, iar starea de sănătate generală este din ce în ce mai afectată, mulţi pacienţi cu obezitate se îndreaptă spre chirurgia bariatrică ca ultimă soluţie de tratament. Dr. Dumitru Pocreaţă, medic chirurg cu supraspecializare în chirurgia obezităţii în cadrul Hyperclinicii MedLife Turnului din Braşov a subliniat că nu orice persoană supraponderală are nevoie de o operaţie bariatrică, intervenţiile fiind indicate pacienţilor cu obezitate severă care au dezvoltat boli care le pun viaţa în pericol precum diabetul, hipertensiunea sau apneea în somn.

Obezitatea, lupta cu propriul organism

Obezitatea nu este numai o problemă de aspect fizic, ci este o boală cronică asociată, potrivit studiilor, cu peste 200 de alte boli dintre care unele afectează grav starea de sănătate a pacienţilor. Obezitatea este caracterizată de creşterea greutăţii corporale prin aport mare de grăsime sub piele şi în jurul viscerelor care conduce la o valoare a indicelui de masă corporală mai mare sau egal cu 30 kg/m2.

„Din păcate, obezitatea nu înseamnă doar câteva kilograme în plus. Este o boală care afectează întregul organism și care, netratată, poate scurta viața cu mulți ani. Vedem din ce în ce mai mulți pacienți care ajung la noi cu diabet, hipertensiune, apnee în somn, dureri articulare severe, ficat gras sau boli cardio-vasculare, toate având aceeași cauză: excesul de greutate. În plus, obezitatea crește riscul pentru mai multe tipuri de cancer și afectează profund calitatea vieții. Dar ceea ce mă impresionează cel mai mult nu sunt analizele sau diagnosticele, ci faptul că oamenii ajung să nu se mai poată juca cu copiii lor, evită să iasă din casă sau urcă un etaj cu mari dificultăți. În acel moment înțelegi că nu mai este vorba despre aspectul fizic, ci despre sănătate și despre viață”, a explicat dr. Dumitru Pocreaţă.

Medicul a subliniat faptul că sunt mulţi factori de risc ai obezităţi şi tocmai de aceea tratarea bolii este dificilă. Stilul de viaţă familial ne poate influenţa întreaga viaţă, iar dacă în copilărie nu am trăit cu reguli clare privind alimentaţia şi mişcarea regulată, riscul de a dezvolta obezitate ca urmare a sedentarismului şi a hranei foarte calorice creşte. Totodată, la baza obezităţii pot sta factori genetici care cresc posibilitatea de a dezvolta boala atunci când în familie există persoane cu obezitate, moştenindu-se astfel un model al depozitării şi metabolizării grăsimilor în corp.

„Mulți obezi cunosc riscurile, dar nu reușesc să slăbească. Cred că primul lucru pe care trebuie să îl spunem este că nu trebuie să îi judecăm. Foarte mulți oameni cred că obezitatea apare din lipsă de voință. Realitatea este mult mai complicată. Există factori genetici, hormonali, metabolici și emoționali care îi fac pe acești pacienți să lupte permanent cu propriul organism. Aproape fiecare pacient pe care îl întâlnesc îmi spune același lucru: „Domnule doctor, am încercat toate dietele.” Și chiar îi cred. Au slăbit, au pus kilogramele la loc, apoi au încercat din nou. Este un cerc din care foarte greu mai poți ieși singur. De aceea, chirurgia bariatrică nu este o soluție ușoară, dar este o șansă reală pentru acei oameni care au încercat totul și nu au reușit”, a menţionat medicul chirurg.

Cum se poate slăbi prin chirurgie bariatrică

În funcţie de cazul fiecărui pacient în parte, medicii pot recomanda o intervenţie chirurgicală bariatrică: gastrectomia longitudinală (gastric sleeve), gastric bypass, inelul gastric (gastric banding), balonul endogastric, plicatura gastrică sau diversia biliopancreatică.

„Nu orice persoană supraponderală are nevoie de operație. În general, intervenția este recomandată pacienților cu obezitate severă sau celor care, pe lângă excesul ponderal, au dezvoltat boli precum diabetul, hipertensiunea sau apneea în somn. Fiecare pacient este evaluat individual. Alegem împreună cea mai potrivită intervenție – gastric sleeve, bypass gastric sau alte proceduri – în funcție de istoricul medical și de stilul de viață. Fiecare tip de intervenţie are avantajele sale, dar dincolo de acestea în alegerea ei ţinem cont în primul rând de individualitatea pacientului.

Gastric sleeve presupune tăierea a 80% din volumul stomacului ceea ce înseamnă că pacientul va fi determinat să mănânce mai puţin. Astfel, se ameliorează simptomele diabetului zaharat, hipertensiunii sau apneei în somn.

Bypassul gastric este o intervenţie chirurgicală laparoscopică prin care facem un mic rezervor gastric secţionând partea superioară a stomacului, rezervor pe care îl legăm de o parte a intestinului subţire. Se obţine astfel ocolirea în proporţie foarte mare a stomacului şi intestinului subţire, ceea ce conduce la ingerearea unei cantităţi mai mici de hrană pentru un stomac micşorat, dar şi la scăderea de calorii prin ocolirea părţii de intestin subţire prin care nu mai trec acele alimente. Aproximativ în acelaşi mod acţionează şi diversia biliopancreatică tip duodenal switch care se face tot laparoscopic şi în care tăiem longitudinal stomacul, deviind tranzitul intestinal de la stomac la o parte a intestinului subţire, iar secreţiile biliopancreatice se amestecă cu bolul alimentar aici, perturbându-se absorbţia caloriilor, dar şi a nutrienţilor. Aceasta este o intervenţie radicală care ajută la scăderea mare în greutate, dar pacientul va trebui să ia substituţie de vitamine şi minerale mult timp.

Mini gastric bypass este o altă intervenţie folosită cu succes în tratamentul obezităţii. Procedura care se face într-o oră presupune reducerea dimensiunii stomacului, împărțit în două zone, din care doar una va rămâne activă. Se face apoi un bypass al intestinului subțire, porțiunea de intestin fiind atașată la stomac. Prin intermediul acestei intervenții se poate pierde rapid în greutate și o serie de probleme de sănătate asociate obezității se pot ameliora sau rezolva în perioada postoperatorie.

Montarea unui inel gastric reglabil pe stomac se face laparoscopic ceea ce oferă multiple avantaje în ceea ce priveşte recuperarea post operatorie rapidă, cu cicatrici minime şi cel mai mic risc de malabsorbţie, tulburarea digestivă prin care intestinul subţire nu mai poate prelua corect nutrienţii din hrană. Concret, acest inel va împărţi în două părţi inegale stomacul, senzaţia de saţietate apărând după consumul unei cantităţi mai mici de hrană. Este însă o intervenţie mai rar abordată, folosită doar în cazuri atent selecţionate, având rate mai mari de complicaţii.

Fără să tăiem stomacul, ci doar să coasem mai multe pliuri la nivelul său putem reduce volumul acestui organ cu până la 70% prin plicatura gastrică. Şi în acest procedeu şi la inelul gastric pierderea în greutate este graduală, dar de durată, dacă pacientul respectă tratamentul conservator care constă într-o dietă adecvată şi mişcare, adică schimbarea stilului de viaţă.

Fiecare procedură are avantajele sale, dar scopul nostru nu este să obținem un anumit număr pe cântar, ci să redăm sănătatea și să prevenim complicațiile care pot apărea în timp”, a explicat medicul chirurg.

Mare parte din aceste proceduri se pot realiza şi robotic, tehnologia avansată aducând avantaje preţioase atât pacientului, cât şi echipei medicale.

„Pentru noi, chirurgii, intervenţia robotică înseamnă o precizie foarte mare și un control excelent al gesturilor operatorii. Pentru pacient, înseamnă o intervenție minim invazivă, cu durere mai redusă, recuperare mai rapidă și o întoarcere mai repede la familie și la activitățile de zi cu zi. În special la pacienții cu obezitate severă, unde operațiile pot fi dificile din punct de vedere tehnic, tehnologia robotică reprezintă un ajutor important”, a adăugat dr. Pocreaţă.

Vieţi schimbate în urma intervenţiilor chirurgicale

Chirurgia este doar o parte din tratament, mai spune medicul, care a subliniat că pacientul obez are nevoie de o echipă formată din chirurg, endocrinolog, diabetolog, nutriționist, anestezist și, foarte important, psiholog.

„Psihologul nu este implicat pentru că pacientul ar avea o problemă psihică, ci pentru că schimbarea stilului de viață este una dintre cele mai mari provocări după operație. Relația cu mâncarea este de multe ori încărcată emoțional, iar sprijinul psihologic poate face diferența între un rezultat bun și unul excelent”, a precizat chirurgul.

Rezultatele chirurgiei bariatrice sunt cuantificabile nu numai în numărul de kilograme date jos de către pacient, ci prin schimbarea vieţii în toate aspectele sale. În urma intervenţiilor, oamenii îşi recapătă sănătatea, stima de sine şi locul lor în societate.

„Spun mereu că noi, chirurgii bariatrici, nu operăm doar un stomac. Încercăm să redăm oamenilor libertatea de a merge, de a respira fără efort, de a se juca cu copiii sau nepoții și de a trăi din nou cu demnitate, de a nu se chinui prin spitale cu boli pentru care fiecare medic îi spune acelaşi lucru: Trebuie să slăbeşti!

Dincolo de operaţiile în sine, sunt oamenii cu poveştile lor de viaţă recăpătată. Îmi amintesc de un fost fotbalist, pacient tânăr, dintr-un oraș apropiat Brașovului. Când a venit la noi cântărea aproximativ 200 de kilograme și ajunsese să nu se mai poată deplasa aproape deloc. Inima era aşa de slăbită că putea face stop cardiac în orice moment. Familia a fost alături de el la fiecare pas, iar emoţionant este că întreaga comunitate s-a mobilizat pentru a-l ajuta să strângă banii necesari. Nici recuperarea acasă nu a fost uşoară, dar acum este bine la cele 75 de kilograme. Și-a recăpătat sănătatea, independența și, cel mai important, bucuria de a trăi. Este unul dintre acele cazuri care îți arată cât de mult poate schimba o intervenție atunci când pacientul și echipa medicală luptă împreună.

Un alt pacient ajunsese în stadiul în care nu mai putea urca singur într-o mașină şi, pentru a-l aduce la spital, familia s-a chinuit să îl așeze într-un minivan. Era un efort uriaș doar să ajungă la consultație. Astăzi merge singur și își desfășoară activitățile fără ajutor.

Am avut o pacientă care, din cauza abdomenului foarte voluminos, își pierduse echilibrul. Se dezechilibra și cădea înainte foarte des, iar fiecare deplasare era un risc. Pentru ea, operația nu a însemnat doar slăbit, ci recâștigarea siguranței și a încrederii că poate merge din nou fără teamă.

În prezent pregătim pentru intervenție o pacientă care a ajuns într-un punct dramatic: greutatea este atât de mare încât cu greu se mai poate ridica din pat.

Obezitatea este o boală gravă împotriva căreia putem lupta atunci când pacientul face echipă cu noi şi ne ajută să menţinem rezultatele intervenţiei chirurgicale prin schimbarea stilului de viaţă”, a subliniat dr. Dumitru Pocreaţă.

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Editor : A.D.V.