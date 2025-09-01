Live TV

Video Un bărbat a intrat cu mașina în porțile consulatului rus din Sydney: „Au scos armele de foc”

Un bărbat a fost arestat luni după ce a intrat cu mașina în porțile consulatului rus din Sydney, a declarat poliția australiană.

Unitatea de protecție diplomatică a poliției a răspuns la o cerere de asistență din partea consulatului rus după ce un vehicul neautorizat a fost parcat pe aleea de acces, a declarat un purtător de cuvânt al Poliției Federale Australiene într-un comunicat.

Poliția din New South Wales a declarat că ofițerii săi au intervenit la scurt timp după ora 8 dimineața  și au încercat să vorbească cu șoferul înainte ca acesta să intre cu mașina în poarta consulatului din suburbia Woollahra a orașului Sydney, transmite reuters

Un vecin care a fost martor la incident a declarat că a văzut mașina forțând intrarea prin porți după ce șoferului i s-a cerut să coboare din vehicul.

„Polițiștii au continuat să-i ceară să coboare din mașină. El nu a coborât din mașină. Ei au scos armele de foc”, a declarat acesta, refuzând să-și dezvăluie numele.

„A fost destul de dramatic pentru o dimineață de luni.”

Imaginile televizate difuzate de rețelele australiene Sky News și Nine au arătat un SUV alb cu geamul spart abandonat lângă un stâlp cu steagul rus pe terenul consulatului.

„Ieșiți din mașină imediat”, a strigat poliția către bărbatul din mașina aflată în incintă, potrivit unei înregistrări video a incidentului realizate de un martor ocular și vizionată de Reuters.

Un bărbat în vârstă de 39 de ani a fost arestat, iar un polițist în vârstă de 24 de ani a suferit o leziune la mână, a declarat poliția.

O persoană care a răspuns la telefon la consulat a refuzat să comenteze incidentul.

Tim Enright, un muncitor în construcții care se afla pe acoperișul unei clădiri din apropiere în acel moment, a declarat că a văzut un polițist fotografiind o mașină parcată lângă consulat în jurul orei 8 dimineața.

El a spus că apoi a auzit sirene și că un elicopter a sosit la fața locului.

Un camion cu platformă a luat mai târziu un SUV alb din curtea consulatului, a declarat un martor Reuters.

Consulatul a fost închis pentru scurt timp înainte de a fi redeschis, au declarat persoanele aflate în spatele cordonului de poliție care aveau programări pentru vize luni.

„Nu există nicio amenințare actuală sau iminentă la adresa consulatului sau a comunității locale”, a adăugat declarația Poliției Federale Australiene.

