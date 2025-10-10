Live TV

A fost lansată o nouă ediție a titlurilor de stat FIDELIS, în lei și euro. Dobânzi neimpozabile de până la 8,2%

Data publicării:
titluri fidelis
Sursă foto: Facebook / Ministerul Finanţelor

Persoanele fizice rezidente şi nerezidente, cu vârsta peste 18 ani pot cumpăra, începând de vineri, titluri de stat în lei şi euro, cu dobânzi neimpozabile de până la 8,20%. Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei şi 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv, 1.000 de euro.

„Începând de astăzi, 10 octombrie, până vineri, 17 octombrie, persoanele fizice rezidente şi nerezidente, cu vârsta peste 18 ani, pot subscrie în titlurile de stat FIDELIS denominate în lei şi în euro, prin intermediul băncilor partenere: BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale, UniCredit şi TradeVille în parteneriat cu Libra Bank. Titlurile sunt listate la Bursa de Valori Bucureşti”, anunţă Ministerul Finanţelor.

Aceasta este cea de-a 19-a ediţie a campaniei „România are sânge de rocker, acum şi de investitor”, prin care donatorii de sânge primesc cea mai bună dobândă la titlurile de stat.

Beneficii pentru donatorii de sânge: tranşele speciale în lei şi euro

Tranşa specială de titluri de stat FIDELIS, emise în lei, cu scadenţă la 2 ani, dedicată tuturor celor care fac dovada donării de sânge începând cu 1 mai 2025, va avea o dobândă de 8,20%. Donatorii-investitori se bucură de un prag minim de subscriere redus de la 5.000 de lei la 500 lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 lei.

În afară de tranşa specială, ediţia FIDELIS care debutează vineri va conţine şi următoarele emisiuni:

- în lei:

  • de 7,20% - cu scadenţa la 2 ani
  • de 7,60% - cu scadenţa la 4 ani
  • de 7,90% - cu scadenţa la 6 ani

- în euro:

  • de 4.15% - cu scadenţa la 3 ani
  • de 5.25% - cu scadenţa la 5 ani
  • de 6.50% - cu scadenţa la 10 ani

Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei şi 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv, 1.000 de euro.

Banii pot fi retraşi oricând, iar câştigurile sunt neimpozabile

În procesul de subscriere a titlurilor de stat FIDELIS nu se percep comisioane de către băncile intermediare, iar veniturile obţinute, atât din dobânzi, cât şi din câştigurile de capital,sunt neimpozabile.

Deţinătorii de titluri de stat FIDELIS lansate în cadrul emisiunilor anterioare ajunse la scadenţă pot reinvesti disponibilităţile neridicate la scadenţă, prin subscrierea în cadrul acestei noi emisiuni.

De asemenea, există posibilitatea de a vinde titlurile înainte de scadenţă, primind dobândă aferentă perioadei de deţinere.

Rezultate FIDELIS

De la lansarea programului, emisiunile de titluri de stat FIDELIS au atras investiţii totale de aproximativ 57,13 miliarde lei, prin intermediul a peste 458.010 de subscrieri.

Un element important al acestui program îl reprezintă sprijinul acordat donării de sânge, prin acordarea unor condiţii preferenţiale investitorilor-donatori, care beneficiază de un punct procentual suplimentar la dobândă.

Donatorii-investitori au plasat în titlurile de stat FIDELIS peste 3,62 miliarde lei, prin mai mult de 43.814 de subscrieri.

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii
1
Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi din pachetul 2 al...
anderson
2
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în...
raed arafat
3
Raed Arafat, după acuzațiile că autoritățile au exagerat prognoza: „Nu putem să ne cerem...
INSTANT_SMAP_008_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei...
inundatii
5
Ciclonul Barbara a lovit România. Ministrul Energiei: Peste 20.000 de puncte de consum au...
Istvan Kovacs, trimis în "infern". Albanezii au transmis un mesaj tranșant, după ce au aflat că îi va arbitra
Digi Sport
Istvan Kovacs, trimis în "infern". Albanezii au transmis un mesaj tranșant, după ce au aflat că îi va arbitra
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
photo-collage.png - 2025-09-28T173605.203
Donald Trump amenință Spania cu excluderea din NATO. Ce-i reproșează...
viktor orban
Viktor Orban a petrecut într-un local din Cluj. Liderul maghiar a...
A Russian military drone flying over a peaceful field, evening lighting.
Aliații pregătesc riposta pentru Rusia. NATO ia în considerare o...
Peisaj de toamnă în parc.
Estimări meteo: ce se întâmplă cu vremea în următoarele patru...
Ultimele știri
OMS: O treime dintre medicii şi asistentele medicale din Europa suferă de depresie. Țările cu cele mai mari probleme
Cum se pregătesc țările baltice pentru un posibil atac din partea Rusiei: „Suntem pregătiți și facem planuri”
„Muncim doar pentru a supraviețui”. Românii, prea săraci să economisească: un sfert rămân fără bani la final de lună, arată un sondaj
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
masina de numarat bani
Ministerul Finanţelor a împrumutat joi peste un miliard de lei de la bănci
ronaldo, nervos dupa o ratare
Cum a devenit Cristiano Ronaldo primul fotbalist miliardar. În ce preferă să investească CR7
ministerul finantelor publice captura 24 08 2015
Pichet al sindicaliștilor din educație la sediul Ministerului Finanțelor: „Investiţi în betoane, dar lăsaţi minţile goale!”
teatrul de vara mamaia
Teatrul de Vară din Mamaia, abandonat din nou. Firma care făcea lucrările a intrat în insolvență. Fost director: „Sunt trist”
lei masina de numarat bani ron
Ministerul Finanțelor împrumută aproape 8 miliarde lei pentru refinanțarea datoriei și acoperirea deficitului bugetar
Partenerii noștri
Pe Roz
Gemenii lui Jennifer Lopez, ieșire rară pe covorul roșu. Au 17 ani, se pregătesc de facultate și sunt copia...
Cancan
Toto Dumitrescu, din nou la Tribunal! A făcut un gest bizar, total nepotrivit, în timp ce detalia fapta...
Fanatik.ro
Drama care i-a marcat viața lui Walter Zenga. Cunoscutul antrenor italian a dezvăluit totul abia acum
editiadedimineata.ro
Vioara lui Einstein, vândută cu 860.000 de lire sterline la o licitație
Fanatik.ro
Suma uriașă pe care Meme Stoica a pierdut-o după ce a luat titlul cu Unirea Urziceni. „Noi am produs acele...
Adevărul
Viktor Orban, surprins petrecând într-un restaurant din Cluj. „Noi nu plecăm de aici”
Playtech
Presiunea corectă în cauciucuri pe timp de iarnă. Cum îți salvezi anvelopele de la înlocuire prematură
Digi FM
De ce a murit Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5. Impresara lui a rupt tăcerea: „Boala îl schimbase...
Digi Sport
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și și-a explicat...
Pro FM
Mihai Trăistariu face și azi bani din piesa Tornero, la 19 ani de la Eurovision. Cât primește din străinătate
Film Now
Daniel Craig, de mână cu frumoasa Rachel Weisz, la premiera celui mai nou film din franciza „Knives Out”. „Un...
Adevarul
Cine mai poate salva România din prăpastie. Răspunsul surprinzător al unui reputat expert în fiscalitate
Newsweek
În ce ordine virează, azi, băncile pensiile pe card? Care sunt cei mai norocoși pensionari?
Digi FM
Liz Hurley, strălucire de Hollywood într-o rochie cu decolteu și crăpătură pe picior. Vedeta de 60 de ani...
Digi World
Cum să devii o persoană matinală, potrivit științei. Ce este cronotipul și de ce contează
Digi Animal World
Modul în care îți hrănești îi poate schimba sănătatea. Câte mese pe zi îi asigură energie și o viață mai...
Film Now
Charlize Theron l-a ignorat pe Johnny Depp, la Săptămâna Modei de la Paris. Imaginile, intens comentate pe...
UTV
Andreea Ibacka, mărturisiri după accidentul de motocicletă: „Credeam inițial că n-o să-mi mai văd copiii”