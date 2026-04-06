ANAF publică „lista albă” a firmelor care nu au datorii la stat. Cum pot fi verificate companiile

ANAF publică „lista albă” a firmelor care nu au datorii la stat și care și-au plătit la timp toate obligațiile fiscale. Lista va fi actualizată trimestrial și va putea fi consultată de oricine, inclusiv de angajații care vor să verifice situația firmei la care lucrează.

Pentru a fi pe o astfel de listă, o firmă trebuie să aibă trimise către ANAF toate actele și plătite către stat toate dările.

Prin această măsură, Fiscul vrea să evidențieze firmele care sunt bune platnice și să le crească credibilitatea în mediul public.

Spre deosebire de acea „listă a rușinii” sau „lista neagră” publicată de către ANAF, de această dată lista albă va fi publicată trimestrial și în ea vor fi evidențiate toate firmele corecte și prietene cu statul.

