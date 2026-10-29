BCE menține dobânda la 2,5%, dar piețele anticipează o majorare în decembrie

Banca Centrală Europeană (BCE) a decis joi să menţină dobânda la facilitatea de depozit la 2,5%, conform aşteptărilor pieţelor, în pofida accelerării inflaţiei din zona euro la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani. Instituţia a optat pentru o pauză după majorarea dobânzii cu 0,25 puncte procentuale în septembrie, transmite CNBC.

Inflaţia anuală din zona euro a ajuns la 3,8% în septembrie, cel mai ridicat nivel din aceeaşi lună a anului 2023, pe fondul scumpirii energiei. Preţurile din sectorul energetic au crescut cu 18,8%, ca urmare a perturbărilor provocate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Preşedinta BCE, Christine Lagarde, a declarat că instituţia nu observă, deocamdată, efecte inflaţioniste secundare suplimentare faţă de cele incluse în prognozele din septembrie. Inflaţia de bază şi dinamica salariilor au rămas relativ stabile, ceea ce a permis Consiliului guvernatorilor să decidă în unanimitate menţinerea dobânzii, notează News.ro.

Lagarde a precizat că oficialii BCE au discutat posibilitatea unei noi majorări, în condiţiile în care preţurile petrolului, gazelor şi carburanţilor au continuat să crească, iar costurile de finanţare pe termen lung s-au majorat semnificativ. Randamentele medii ale obligaţiunilor guvernamentale pe zece ani au urcat cu aproximativ 0,35 puncte procentuale de la reuniunea precedentă.

Economia zonei euro a continuat să crească în trimestrul al treilea, susţinută de revenirea serviciilor, investiţiile în inteligenţă artificială şi cheltuielile guvernamentale pentru infrastructură şi apărare. BCE avertizează însă că energia scumpă şi costurile mai mari ale creditării ar putea afecta consumul şi activitatea economică.

Decizia a fost interpretată de pieţe drept o pauză temporară într-un ciclu de înăsprire monetară. Potrivit datelor LSEG, investitorii estimau după anunţ o probabilitate de aproximativ 67% pentru o nouă majorare a dobânzii în decembrie.

Mark Wall, economist-şef pentru Europa la Deutsche Bank, consideră că majorările deja efectuate ar putea fi insuficiente pentru a contracara riscul persistenţei inflaţiei energetice. El anticipează o creştere a dobânzii la 2,75% în decembrie, care ar putea marca încheierea actualului ciclu de majorări.

Dean Turner, economist la UBS Global Wealth Management, a apreciat că decizia BCE trebuie interpretată ca o pauză prudentă, nu ca un semnal al încheierii înăspririi politicii monetare.

Perspectivele politicii monetare sunt complicate şi de anunţul făcut joi de Christine Lagarde privind intenţia de a părăsi conducerea BCE. În paralel, instituţia monitorizează creşterea costurilor de împrumut ale Franţei şi riscurile de fragmentare a pieţelor financiare europene.

Editor : B.E.