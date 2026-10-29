Live TV

BCE menține dobânda la 2,5%, dar piețele anticipează o majorare în decembrie

Data publicării:
Banca Centrală Europeană
Banca Centrală Europeană. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Banca Centrală Europeană (BCE) a decis joi să menţină dobânda la facilitatea de depozit la 2,5%, conform aşteptărilor pieţelor, în pofida accelerării inflaţiei din zona euro la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani. Instituţia a optat pentru o pauză după majorarea dobânzii cu 0,25 puncte procentuale în septembrie, transmite CNBC.

Inflaţia anuală din zona euro a ajuns la 3,8% în septembrie, cel mai ridicat nivel din aceeaşi lună a anului 2023, pe fondul scumpirii energiei. Preţurile din sectorul energetic au crescut cu 18,8%, ca urmare a perturbărilor provocate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Preşedinta BCE, Christine Lagarde, a declarat că instituţia nu observă, deocamdată, efecte inflaţioniste secundare suplimentare faţă de cele incluse în prognozele din septembrie. Inflaţia de bază şi dinamica salariilor au rămas relativ stabile, ceea ce a permis Consiliului guvernatorilor să decidă în unanimitate menţinerea dobânzii, notează News.ro.

Lagarde a precizat că oficialii BCE au discutat posibilitatea unei noi majorări, în condiţiile în care preţurile petrolului, gazelor şi carburanţilor au continuat să crească, iar costurile de finanţare pe termen lung s-au majorat semnificativ. Randamentele medii ale obligaţiunilor guvernamentale pe zece ani au urcat cu aproximativ 0,35 puncte procentuale de la reuniunea precedentă.

Economia zonei euro a continuat să crească în trimestrul al treilea, susţinută de revenirea serviciilor, investiţiile în inteligenţă artificială şi cheltuielile guvernamentale pentru infrastructură şi apărare. BCE avertizează însă că energia scumpă şi costurile mai mari ale creditării ar putea afecta consumul şi activitatea economică.

Decizia a fost interpretată de pieţe drept o pauză temporară într-un ciclu de înăsprire monetară. Potrivit datelor LSEG, investitorii estimau după anunţ o probabilitate de aproximativ 67% pentru o nouă majorare a dobânzii în decembrie.

Mark Wall, economist-şef pentru Europa la Deutsche Bank, consideră că majorările deja efectuate ar putea fi insuficiente pentru a contracara riscul persistenţei inflaţiei energetice. El anticipează o creştere a dobânzii la 2,75% în decembrie, care ar putea marca încheierea actualului ciclu de majorări.

Dean Turner, economist la UBS Global Wealth Management, a apreciat că decizia BCE trebuie interpretată ca o pauză prudentă, nu ca un semnal al încheierii înăspririi politicii monetare.

Perspectivele politicii monetare sunt complicate şi de anunţul făcut joi de Christine Lagarde privind intenţia de a părăsi conducerea BCE. În paralel, instituţia monitorizează creşterea costurilor de împrumut ale Franţei şi riscurile de fragmentare a pieţelor financiare europene.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
alexandru toader si tudorel toader foto fb
1
Reacția Baroului Iași după ce Facultatea de Drept a decis ca avocații lui Alexandru...
Umiditatea în casă. Foto Getty Images
2
Cât trebuie să fie umiditatea în casă pentru a preveni mucegaiul. Temperatura recomandată...
Volodimir Zelenski
3
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la...
Putin, Pezeshkian and Qatar's Emir Discuss Gulf Energy Crisis at Moscow Summit....
4
Președintele Iranului, către Vladimir Putin: „Suntem capabili să ne rezolvăm problemele...
Two trains collide at Urda station (Toledo)
5
Catastrofă feroviară în Spania: 68 de morți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză...
Scandal în Ucraina: Zelenski a dat ordinul, Klitschko nici n-a vrut să audă! ”Distrug țara”
Digi Sport
Scandal în Ucraina: Zelenski a dat ordinul, Klitschko nici n-a vrut să audă! ”Distrug țara”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ECB Governing Council Meeting in Berlin - Press Conference
Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, anunță că demisionează
Christine Lagarde
Preşedinta BCE, Christine Lagarde, ar putea conduce din noiembrie Forumul Economic Mondial. Culisele unei plecări strategice
The European Central Bank - ECB - is set to raise borrowing costs by another half point this month, ECB President Christine
Banca Centrală Europeană, în alertă din cauza inflației și a scumpirii energiei. Piețele anticipează o nouă majorare a dobânzilor
dolari sua ue uniunea europeana
Uniunea Europeană ar putea recupera o parte din decalajul de productivitate faţă de SUA. Care este condiția
Klaas Knot
Franţa a anunțat pe cine va susţine pentru şefia BCE după plecarea Christinei Lagarde. Parisul pune însă și o condiție
Recomandările redacţiei
bancnote de 100 de lei
Prima rectificare bugetară, pusă în transparență: câți bani vor primi...
onu2
Bătălia pe șefia ONU: varianta Orban ar fi o poveste de groază menită...
buletin de vot urna inquam octav ganea
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare...
Obama Foundation's 2024 Democracy Forum, Chicago, Illinois, USA - 05 Dec 2024
Barack Obama acuză Casa Albă că „îngenunchează” în fața lui Vladimir...
Ultimele știri
„Oamenii s-au săturat!”: Şoc şi furie în Spania, în prima zi de doliu naţional după catastrofa feroviară soldată cu 74 de morţi
Un elicopter militar cu 15 persoane la bord s-a prăbușit în Bosnia și Herțegovina. Trei morți și mai mulți răniți
Două avioane de bombardament rusești Su-34, distruse într-un atac ucrainean cu rachete Neptun
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii scapă de o perioadă stresantă la final de octombrie 2026. Își recapătă echilibrul după ce problemele...
Cancan
Fiica lui Cosmin Cernat, AGRESATĂ de soțul Monicăi Iagăr: 'A trecut printr-o experiență extrem de dureroasă'
Fanatik.ro
Cristi Chivu, definitiv în istoria lui Inter Milano! Recordul de senzație stabilit de român în Italia: peste...
editiadedimineata.ro
Problema deșeurilor electronice generate de centrele de date AI devine tot mai gravă
Fanatik.ro
Mihai Căpățînă, interviu-eveniment după titlul istoric cucerit în Kazahstan! Acum vrea să-și ajute fosta...
Adevărul
Putin, situație penibilă alături de președintele Mozambicul. Diferența de înălțime a stârnit ironii pe...
Digieconomic
Noi reguli pentru Uber și Bolt: șoferii vor putea folosi doar un singur autoturism în comodat. Proiectul a...
Digi FM
Melania Trump dezvăluie "anti-dieta" care o ajută să se mențină în formă la 56 de ani. Ce mănâncă în fiecare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Decizia instanței în procesul în care Anamaria Prodan l-a acuzat pe Laurențiu Reghecampf de abandon de...
Pro FM
Pink, ironie savuroasă după ce a fost criticată pentru cum arată fără machiaj: "Arăt HOT!" Cum a fost...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Cine este actorul favorit să devină noul James Bond. Are 36 de ani și l-ar putea înlocui pe Daniel Craig după...
Adevarul
Accident în lanț lângă Iași. Momentul impactului, surprins de o cameră de bord. Șase persoane sunt rănite
Newsweek
Dosarele de pensie ar putea fi soluționate în cel mult 45 de zile. Care pensionari sunt vizați?
Digi FM
Un român a fost martor la accidentul feroviar din Spania. Cum s-a petrecut tragedia: "A fost o explozie ca o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Supa longevității, recomandată de o bunică de 82 de ani. Rețeta pe care o gătește frecvent și ingredientul pe...
Digi Animal World
Arată ca o grămadă de excremente, dar poate trăi peste 120 de ani. Creatura marină care i-a uimit pe...
Film Now
Julia Roberts a împlinit 59 de ani, iar soțul i-a făcut o dulce declarație de dragoste: Te iubesc atât de mult
UTV
Robert Tudor și-a renovat terasa de la vila de un milion de euro. „Așa eleganță și stil n-am mai văzut în...