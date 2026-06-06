Consiliul Concurenței (CC) vrea să aplice amenzi record băncilor acuzate că ar fi manipulat, în 2022, indicele ROBOR, în funcție de care sunt calculate creditele vechi, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.

Consiliul Concurenței a redactat o propunere pentru amenzi totale de aproximativ 800 de milioane de euro care să fie aplicate băncilor care, în trecut, spune instituția, au manipulat indicele ROBOR al pieței interbancare. Decizia finală trebuie aprobată de Plenul Consiliului. Cel mai probabil, precizează sursa citată, se va întâmpla până la finalul lunii iunie, când expiră actualul mandat al echipei de conducere al CC.

În cazul în care vor fi găsite vinovate, băncile pot fi sancționate cu până la zece la sută din cifra de afaceri, ceea ce s-ar traduce în amenzi de sute de milioane de euro.

Investigația a pornit după ce în 2022, indicele ROBOR a sărit de la 6% la 8,2% în doar cinci luni. Au fost vizate toate cele zece bănci care participă la calculul ratei ROBOR: Banca Transilvania, BCR, BRD-Societe Generale, ING Bank, Raiffeisen Bank, CEC Bank, UniCredit Bank, OTP Bank România, EximBank și Intesa Sanpaolo România.

Nu este prima investigație de acest fel. A mai existat o anchetă pentru stabilirea dobânzilor legată de momentul presupusului atac asupra leului în toamna anului 2008. Atunci, verdictul Consiliului Concurenței atunci a fost că nu a existat o manipulare.

Editor : B.E.