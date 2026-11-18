Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) trage un semnal de alarmă și cere readaptarea sistemului de supraveghere financiară la noile tehnologii. Autoritatea vrea să folosească inteligența artificială pentru a anticipa problemele din piață. Însă avertizează că fără specialiști, legislație actualizată și dependența instituțională nu va putea ține pasul cu schimbările.

„Avem un proiect extrem de comprehensiv în ceea ce privește sistemul de supraveghere și o componentă importantă de relaționare și corelare este inteligența artificială. Vom putea să anticipăm mai bine, vom putea să ne punem în amonte de orice fel de deviere, depreciere economică, astfel încât să corijăm mai mult și să pedepsim mai puțin.

Cred că la nivelul legislației, noi trebuie să actualizăm într-un ritm accelerat framework-ul de reglementare, astfel încât să putem să răspundem provocărilor, fiindcă ele nu sunt mici, nu sunt puține și pot avea efecte neprevăzute, dacă nu suntem pregătiți bine cu oameni și dacă în general nu ne este respectată independența și autonomia instituției, astfel încât cu adevărat putem să gândim modul de reacție să fie rapid cu efect.”, a declarat Alexandru Petrescu, președintele Autoritătii de Supraveghere Financiară, prezent la lucrările Forumului Finanțe Digitale în Europa Centrală și de Est 2026.

„Clar că trebuie să fim în această zonă inovatoare, e clar că trebuie să fim participanți și să fim parteneri atât ai inovației, ai digitalizării, să fim să ne facem inteligența artificială un aliat, dar un aliat care să aibă acea supraveghere umană astfel încât raționamentul uman să să fie cel care ia deciziile și nu un agent AI”.

Este foarte important în schimb să ieșim dintr-o zonă de restricții pentru că ultima angajare în piața de capital a fost în martie 2019, ori între timp profil celor care lucrează în piață s-a schimbat și avem nevoie de analiști de date, avem nevoie de analiști financiari, de analiști IT, de auditori IT, ori e clar că piața este într-o continuă transformare, instituțiile din piață se transformă. și automat și autoritatea trebuie să fie parte a acestei transformări”, a declarat, la rândul său, Gabriel-Ioan Avrămescu, prim-vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară.

Editor : A.D.V.