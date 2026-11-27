Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, a declarat, vineri, la Digi24, că în ceea ce privește obligațiile de plată pe care actualul guvern nu le poate acoperi nu sunt „o gaură”, ele fiind cunoscute și amânate încă din 2024. Despre creșterea pensiilor, economistul ia în considerare o posibilitate ca acestea să fie indexate în raport cu inflația medie așteptată în 2027, în jur de 5%. De asemenea, Dăianu susține și varianta unur ajutoare de tipul „one-off”.

„În acele cinci aproximativ 50 de miliarde de lei care erau evocate acolo sunt puse laolaltă piese care nu se adună, adică nu au aceeași natură. De pildă, plățile pentru magistrați, care au fost amânate, trebuiau realizate și în 2023 și 2024. De aceea este utilă harta aceasta, dar o hartă în dinamică. Sunt o categorie specială, și nu numai prin dimensiune, sunt mari. Și este bine ca să se ajungă la o înțelegere cu magistrații, adică să se procedeze iar la o eșalonare. Trebuie să existe o înțelegere și din partea magistraților. Nu comentăm acum cât de justificat.

Impactul unor plăți din PNRR, care s-ar putea să nu fie obținute de statul român. Acest minus ar fi o lovitură pentru buget și ar putea să afecteze cifra finală a deficitului.

La magistrați este musai să se eșaloneze. Cu PNRR-ul, însă, dacă nu vom primi sume pe care mizam și care erau prevăzute în buget, adică bugetul miza pe aceste resurse pentru efectuarea unor proiecte. Nu primește acei bani, deficitul este afectat. Va trebui din resurse naționale”, spune Daniel Dăianu.

„Dacă în 2024 s-ar fi făcut aceste plăți, nu am fi ajuns la această sumă foarte mare”

Președintele Consiliului Fiscal precizează însă că „nu este gaură”.

„Nu are cum să fie gaură. Plățile acestea care au fost amânate, de pildă, la magistrați, acestea erau cunoscute. Acum s-a produs acest eveniment, aproximativ 20 de miliarde. Deci nu numai 15,7.. sunt aproximativ 20 de miliarde, pentru că sunt și dobânzile.... și ea nu este o gaură.

Dacă, de pildă, în 2024 s-ar fi făcut aceste plăți, nu am fi ajuns la această sumă foarte mare.

Programul SAFE, iar, nu are cum să fie o gaură. Mie nu-mi este clar cum apare acea sumă de 4,9 miliarde de lei în acest inventar de așa-numite... găurile nu sunt găuri.

La plăți pentru concedii medicale, eu, din ce știu, la începutul anului erau prevăzute sume în proiectul de buget. Și ministrul Nazare vorbește de stoc de obligații. Deci nu se lucrează pe flux. Pentru execuția bugetară într-un an contează mai ales fluxul de plăți și fluxul de încasări. Asta ne interesează cel mai mult. Dacă ai lovituri de genul plăților necesare pentru magistrați, faptului că ai sincope și poate chiar neplată din partea unor fonduri pe care mizai, apropo de PNRR, atunci, într-adevăr, ai o problemă”, spune Daniel Dăianu.

Economistul susține varianta creșterii pensiilor în 2027, în raport cu inflația medie așteptată anul viitor, în jur de 5%.

„Rămâne această controversă mare legată de pensii și salarii.

În ceea ce privește salariile... dacă am aplica regula și la salarii și la pensii, ne-am mișca foarte puțin cu continuarea acestei consolidări. Când spunem prudență, ar trebui să avem în vedere dacă se va face ceva pentru pensionari. Pentru pensionari, în primul rând, pentru că cei mai mulți au venituri cu care se descurcă greu și inflația a fost mare și în 2025, și în 2026. Și ei au avut pensiile înghețate. Există o posibilitate. Oricum, trebuie ajutați. Cum? Dacă se va recurge la o indexare, eu aș face-o în raport nu cu ce spune regula. Aș face-o în raport cu inflația medie așteptată în 2027, în jur de 5%.

Ai proteja puterea de cumpărare de medie în 2027, fie ea diferită între pensionari. Există și altă posibilitate, să ai ajutoare. Sunt numite «one-off» (o singură dată -n.red.), adică nu ai umbla la creșteri”, susține Dăianu.

„O creștere prudentă la pensionari, fie ajutoare și ne abținem la salariați - nu e nevoie de noi taxe”

El spune că în contextul unor creșteri „foarte prudente” la pensionari, nu va fi nevoie de majorarea taxelor și impozitelor.

„Pensiile și salariile de departe reprezintă grosul cheltuielilor bugetului. Aici, dacă suntem foarte cumpătați și drămuim, fie facem o creștere foarte prudentă, fie ajutoare pentru pensionari, ne abținem la salariați, nu este nevoie de noi taxe și impozite. Așa cred eu. Vom avea o anume revenire a economiei în 2027. Este realist să gândim că o creștere între 1,5 și 1,8%. Va schimba și atmosfera”, mai arată Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal.

Editor : Alexandru Costea