Patru din 10 români nu au economii pentru a face față unei situații neprevăzute. în cazul în care familia pierde o parte importantă din venituri sau trebuie să suporte o reparație costisitoare, efectele se pot resimți mult timp. Specialiștii în domeniul financiar atrag atenția că educația financiară și investițiile sunt esențiale pentru siguranța economică a populației. Piața financiară este într-o continuă transformare, până în anul 2030, economia s-ar putea schimba radical, iar piața muncii să fie redesenată. Posibil ca unele meserii care sunt acum să nu mai existe în 2030, sunt doar patru ani. Lucrurile se întâmplă într-un mod accelerat, cum nu s-a întâmplat niciodată în istorie.

„Conform datelor analizate de noi, aproape 38% din populația României nu este pregătită, nu are un buffer financiar, nu are economii și în cazul unui șoc, dacă își pierde 40% din venituri familia sau dacă are o daună, să zicem, pe casă și nu are asigurare, familia va fi afectată mult timp”, a declarat Valentin Ionescu, președintele Institutului de Studii Financiare (ISF).

Economiile trebuie însă păstrate în siguranță, susțin specialiștii, iar ținutul banilor la saltea ar putea face în realitate mai mult rău.

„Banii la saltea sunt cea mai, poate cea mai proastă decizie. Banii la saltea au un risc de pierdere efectivă de furt, au un risc de deteriorare din cauza inflației. Și mai au ceva, nu au potențialul de a participa la ceea ce s-a întâmplat. Să participe la creșterea pe care bursa de valori și acțiunile listate la bursa de valori sau fondurile de investiții în acțiuni le-au adus românilor”, afirmă Horia Gustă, președinte Asociația Administratorilor de Fonduri.

În paralel, tehnologia și inteligența artificială schimbă rapid industria financiară. Companiile de asigurări, spre exemplu, folosesc deja inteligența artificială sub supravegherea specialiștilor.

„Noi folosim inteligența artificială în diverse procese pe care le avem intern cu scopul de a eficientiza procesele și orice timp pe care îl economisim din aceste procese să îl reinvestim în relația cu clienții. Consultanții noștri de asigurări, sperăm să devină mai eficienți. Noi credem că toate astea vor face ca piața de asigurări, care în România este foarte mică comparativ cu țările din împrejur, nu mă uit mai la vestul Europei, să crească, prin niște produse mai simple, mai transparente, mai ușor de înțeles, mai ușor de administrat. Și cu toții să beneficiem de asta având un viitor financiar mai sigur”, a declarat Cătălin Vasile, membru Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR).

Adaptarea nu este însă o provocare doar pentru companii și autoritățile de supraveghere trebuie să țină pasul cu schimbările din piață. Însă la acest capitol, guvernul pare că mai are de lucrat.

„Avem în momentul de față doar doi angajați cu studii IT din 120. Asta înseamnă că este nevoie ca în perioada următoare să fie revizuită politica publică în ceea ce privește rolul autorităților de reglementare, este insuficient. Este insuficient și faptul că în ultimul an, capacitatea de supraveghere a autorității, cel puțin pe piața de capital a scăzut cu 50% pentru că ne-au plecat oamenii în urma adoptării legislației de anul trecut, pentru că specialiștii în piața de capital se formează greu. Este vorba de un nivel înalt de expertiză. Va fi nevoie ca autoritatea să înceapă un proces de recrutare de personal profesionist pregătit în această zonă IT”, afirmă Gabriel-Ioan Avramescu. vicepreședinte al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

ASF atrage atenția că România și în special piața financiară ar trebui să-și schimbe comportamentul conservator pentru a putea face față transformărilor de pe piață și revoluției inteligenței artificiale.

Editor : A.D.V.