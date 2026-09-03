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Video Deficitul scade, dar pericolul rămâne: ce spune ministrul Finanțelor despre viitorul economic și ratingul României

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alexandru nazare
Alexandru Nazare. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă joi că Standard & Poor's va publica raportul de ţară pe 2 octombrie, fiind un examen la fel de important ca şi celelalte. El mai spune că cheltuielile cu dobânzile au crescut până în luna iulie cu peste 26% şi am depăşit 40 de miliarde. Nazare mai arată că, dacă nu reuşim să ţinem deficitul sub control, în următorii ani, aceste cheltuieli vor creşte şi mai mult.

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Ministrul interimar de Finanţe anunţă pregătiri pentru următorul test de rating S&P.

„Rezultatele clare, comunicate continuu şi transparent, disciplina fiscală fără să frânăm investiţiile şi responsabilitatea sunt cheia credibilităţii României. Nu facem toate aceste eforturi doar pentru menţinerea ratingului de ţară. Le facem pentru a nu lăsa o ţară îndatorată generaţiilor următoare şi pentru a ridica nivelul ambiţiilor economice ale României", spune ministrul într-un mesaj video pe Facebook.

Ministrul menţionează că deficitul faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut 2025 scade cu peste 28 de miliarde de lei.

„Practic, deficitul scade cu 37% şi în acelaşi timp investiţiile cresc cu aproape 24% cu 15 miliarde de lei. Mai sunt 3 săptămâni până când vom avea misiunea de la Agenţia de Rating Standard & Poor's în România. Standard & Poor's va publica raportul de ţară pe 2 octombrie. Este un examen la fel de important ca şi celelalte pe care le-am avut şi le-am trecut cu succes în luna august”, afirmă Nazare.

Nazare avertizează că cheltuielile cu dobânzile au crescut până în luna iulie cu peste 26%.

„Deci am depăşit 40 de miliarde ca şi cheltuială cu dobânzile. Iar aceste cheltuieli, dacă nu reuşim să ţinem deficitul sub control, în următorii ani, vor creşte şi mai mult. Nu o facem pentru alţii. O facem pentru noi, ca să nu lăsăm o ţară îndatorată copilor şi nepoţilor noştri şi trebuie să o facem ca să putem relansa economia şi dobânzile să scadă astfel încât să avem investiţii", a declarat ministrul Finanţelor.

Editor : B.E.

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