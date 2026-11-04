Efectul tsunamiului albastru al alegerilor din SUA asupra burselor mondiale: dolarul se depreciază, frici privind reglementarea AI

Bursele au scăzut miercuri pe plan global, iar dolarul s-a depreciat, după ce în SUA democraţii au obţinut majoritatea atât în Senat, cât şi în Camera Reprezentanţilor, în alegerile de la jumătatea mandatului, alimentând temerile că avansul rapid al sectorului AI ar putea fi încetinit de verificările autorităţilor de reglementare, transmite Reuters.



Analiştii apreciază că amploarea şi întinderea „valului democrat” au început să devină tot mai clare; partidul a obţinut victorii în state considerate mult timp inaccesibile, inclusiv în bastioane conservatoare precum Carolina de Sud, Texas şi Iowa.



Acest val democrat a scos în evidenţă frustrarea profundă a alegătorilor faţă de modul în care Trump a gestionat economia, precum şi faţă de decizia sa de a declanşa un război împotriva Iranului în luna februarie - o mişcare ce a dus la o creştere bruscă a preţurilor la combustibil. În numeroase sondaje, alegătorii şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la costul vieţii şi furia faţă de modul în care Trump a abordat această problemă.



Acţiunile companiilor din sectorul AI au început rapid să scadă, ceea ce a pus presiune pe dolar, în timp ce criptomonedele s-au depreciat, pe fondul temerilor că vor urma reglementări mai dure în acest domeniu. Obligaţiunile au avut evoluţii bune, investitorii căutând active mai puţin volatile.



Boom-ul AI a susţinut în ultimii ani avansul pieţelor bursiere globale, pe fondul cheltuielilor masive ale giganţilor tehnologici pentru construirea de centre de date şi extinderea capacităţii de procesare. Aceste evoluţii i-au făcut pe investitori extrem de sensibili la orice evenimente care ar putea bloca expansiunea rapidă a tehnologiei.



În plus, rezultatul alegerilor ar putea avea implicaţii mai ample privind perspectivele fiscale ale SUA şi a altor sectoare, cum ar fi apărarea, îngrijirea sănătăţii şi cel bancar.



„Se pare că investitorii fac achiziţii sperând că pieţele se vor redresa, după ce iniţial s-au înregistrat vânzări masive de acţiuni. Ştirile din domeniul politic nu s-au modificat dar pieţele ar putea reconsidera evoluţiile, blocajul politici nu înseamnă neapărat rezultate mai slabe ale corporaţiilor”, a apreciat Charu Chanana, analist la Saxo.



În Asia s-au vândut masiv acţiuni din sectorul AI, producătorii de cipuri Samsung, SK Hynix şi TSMC înregistrând scăderi masive, înainte de a se redresa. Indicele principal Nikkei-225 al Bursei din Japonia a încheiat şedinţa de miercuri în scădere cu 1,42%, ajungând la valoarea de 62.188,63 puncte. În schimb, indicele Kospi al Bursei din Coreea de Sud a încheiat şedinţa de miercuri în creştere cu 0,62%, ajungând la valoarea de 5.683,80 puncte.



Randamentele bondurilor SUA au scăzut, iar dolarul s-a depreciat, investitorii previzionând că Washingtonul va reduce cheltuielile guvernamentale. În plus, reglementarea AI ar putea încetini creşterea economiei şi reduce necesitatea majorării dobânzilor.



În Europa, bursele au deschis miercuri în creştere. Indicele principal FTSE-100 al Bursei de la Londra a deschis în creştere uşoară, cu 0,04%, ajungând la 10.642,47 puncte, indicele DAX 40 al Bursei de la Frankfurt înregistra un avans de 0,54%, ajungând la 26.005,11 puncte, în timp ce indicele CAC 40 al Bursei de la Paris a urcat cu 0,42 %, ajungând la 8.054,20 puncte.

Editor : B.E.