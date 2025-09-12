FMI prevede o încetinire a creșterii economice în România. Reprezentanții Fondului au prezentat prognoza pentru 2026

Fondul Monetar Internațional avertizează că inflația va rămâne ridicată în următorul an, iar economia va crește într-un ritm mai lent. Șeful delegației spune că este nevoie de o colectare mai bună a veniturilor la stat, iar cheltuielile să fie făcute în mod eficient.

„Comparativ cu prognozele din aprilie, am revizuit în jos prognoza de creștere de anul acesta de la 1,6%, la 1%, și de la 2,8%, la 1,4% anul viitor. Această revizuire reflectă mai mulți factori: dezvoltarea globală din ultimele 6 luni, noile pachete fiscale anunțate de Guvern în vară, precum și creșterea din primele două trimestre ale acestui an. Sunt cele trei elemente principale care au stat la baza revizuirii prognozei de creștere. Ne așteptăm la o creștere de 1% în acest an și la 1,4% anul viitor”, a declarat Joong Shik Kang, șeful misiunii FMI în România.

Bolojan: FMI a transmis sprijinul pentru pachetele de măsuri adoptate şi au evidenţiat necesitatea prioritizării şi etapizării proiectelor de investiţii

Guvernul anunţă, vineri, într-un comunicat de presă, că prim-ministrul Ilie Bolojan a avut o întrevedere cu delegaţia Fondului Monetar Internaţional (FMI), condusă de Joong Shik Kang.

„Reprezentanţii FMI au transmis sprijinul lor pentru pachetele de măsuri adoptate şi planificate de Guvern, considerându-le esenţiale pentru reducerea deficitului bugetar şi creşterea încrederii investitorilor. Au fost apreciate în mod special eforturile de stabilizare a finanţelor publice şi angajamentul pentru continuarea reformelor structurale”, se arată în comunicatul de presă.

Executitul afirmă că, potrivit estimărilor FMI, România ar urma să înregistreze o creştere economică de 1% în 2025 şi de 1,4% în 2026.

„Accesarea şi utilizarea eficientă a fondurilor europene vor avea un rol decisiv în atingerea acestor obiective. În acelaşi timp, experţii au subliniat importanţa aplicării riguroase a măsurilor adoptate şi au recomandat menţinerea eforturilor de ajustare bugetară în anii următori, pentru reducerea sustenabilă a deficitului”, se mai arată în comunicatul de presă.

Potrivit documentului citat, „delegaţia FMI a evidenţiat necesitatea prioritizării şi etapizării proiectelor de investiţii, pentru a asigura finalizarea celor finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR)”.

„Experţii au remarcat progresele în direcţia unei planificări mai prudente a cheltuielilor şi au recomandat menţinerea acestui echilibru pe termen lung”, se mai arată în comunicat.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a precizat că Guvernul va continua reformele şi măsurile de consolidare fiscală pentru a menţine stabilitatea finanţelor publice, astfel încât resursele bugetare să fie direcţionate către investiţii şi modernizarea economiei, susţinând o creştere economică stabilă şi dezvoltarea pe termen lung.

Delegaţia FMI a concluzionat că situaţia fiscală şi economică a României permite continuarea reformelor şi valorificarea oportunităţilor de dezvoltare în anii următori.

