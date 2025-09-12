Live TV

FMI prevede o încetinire a creșterii economice în România. Reprezentanții Fondului au prezentat prognoza pentru 2026

Data publicării:
BUCURESTI - SEFUL MISIUNII FMI PENTRU ROMANIA - CONFERINTA - 12
Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
Bolojan: FMI a transmis sprijinul pentru pachetele de măsuri adoptate şi au evidenţiat necesitatea prioritizării şi etapizării proiectelor de investiţii 

Fondul Monetar Internațional avertizează că inflația va rămâne ridicată în următorul an, iar economia va crește într-un ritm mai lent. Șeful delegației spune că este nevoie de o colectare mai bună a veniturilor la stat, iar cheltuielile să fie făcute în mod eficient.

„Comparativ cu prognozele din aprilie, am revizuit în jos prognoza de creștere de anul acesta de la 1,6%, la 1%, și de la 2,8%, la 1,4% anul viitor. Această revizuire reflectă mai mulți factori: dezvoltarea globală din ultimele 6 luni, noile pachete fiscale anunțate de Guvern în vară, precum și creșterea din primele două trimestre ale acestui an. Sunt cele trei elemente principale care au stat la baza revizuirii prognozei de creștere. Ne așteptăm la o creștere de 1% în acest an și la 1,4% anul viitor”, a declarat Joong Shik Kang, șeful misiunii FMI în România. 

Bolojan: FMI a transmis sprijinul pentru pachetele de măsuri adoptate şi au evidenţiat necesitatea prioritizării şi etapizării proiectelor de investiţii 

Guvernul anunţă, vineri, într-un comunicat de presă, că prim-ministrul Ilie Bolojan a avut o întrevedere cu delegaţia Fondului Monetar Internaţional (FMI), condusă de Joong Shik Kang. 

„Reprezentanţii FMI au transmis sprijinul lor pentru pachetele de măsuri adoptate şi planificate de Guvern, considerându-le esenţiale pentru reducerea deficitului bugetar şi creşterea încrederii investitorilor. Au fost apreciate în mod special eforturile de stabilizare a finanţelor publice şi angajamentul pentru continuarea reformelor structurale”, se arată în comunicatul de presă. 

Executitul afirmă că, potrivit estimărilor FMI, România ar urma să înregistreze o creştere economică de 1% în 2025 şi de 1,4% în 2026. 

„Accesarea şi utilizarea eficientă a fondurilor europene vor avea un rol decisiv în atingerea acestor obiective. În acelaşi timp, experţii au subliniat importanţa aplicării riguroase a măsurilor adoptate şi au recomandat menţinerea eforturilor de ajustare bugetară în anii următori, pentru reducerea sustenabilă a deficitului”, se mai arată în comunicatul de presă. 

Potrivit documentului citat, „delegaţia FMI a evidenţiat necesitatea prioritizării şi etapizării proiectelor de investiţii, pentru a asigura finalizarea celor finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR)”.  

„Experţii au remarcat progresele în direcţia unei planificări mai prudente a cheltuielilor şi au recomandat menţinerea acestui echilibru pe termen lung”, se mai arată în comunicat. 

Prim-ministrul Ilie Bolojan a precizat că Guvernul va continua reformele şi măsurile de consolidare fiscală pentru a menţine stabilitatea finanţelor publice, astfel încât resursele bugetare să fie direcţionate către investiţii şi modernizarea economiei, susţinând o creştere economică stabilă şi dezvoltarea pe termen lung. 

Delegaţia FMI a concluzionat că situaţia fiscală şi economică a României permite continuarea reformelor şi valorificarea oportunităţilor de dezvoltare în anii următori. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
donald trump la birou
1
Prima reacție a lui Donald Trump după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de 19...
drone polonia
2
Polonia a doborât drone rusești intrate pe teritoriul său. Președintele polonez a vorbit...
photo-collage.png - 2025-08-17T195026.745
3
Nicușor Dan: „E neplăcut să iei bani de la educație, sănătate și să plătești pentru...
CEO-ul Oracle, Larry Ellison, a devenit pentru prima dată e cea mai bogată persoană din lume
4
Miliardarul care l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume. Averea...
profimedia-1036013505
5
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga...
"E dezgustător!" / "Mă bucur că a vorbit". Adevărul despre viața personală a lui Carlos Alcaraz a ieșit la iveală
Digi Sport
"E dezgustător!" / "Mă bucur că a vorbit". Adevărul despre viața personală a lui Carlos Alcaraz a ieșit la iveală
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Cutitara_moldova_parlament
Prima declarație a femeii prinse cu 6 cuțite la intrarea în...
Statue of justice,law concept
Loteria generată de protestul magistraților. Mai multe instanțe din...
drona militara
Strategia perfidă a Moscovei. Cum vrea Putin să „cucerească” Polonia...
Trei tineri au fost luați de ape în Italia, în vara anului 2024
Cazul tinerilor români luați de ape în Italia. La peste un an de la...
Ultimele știri
Maria Zaharova îl elogiază pe Charlie Kirk și critică Occidentul pentru ajutorul dat lui Zelenski. Ce a spus activistul despre Ucraina
Tânără din Călărași, sechestrată și bătută timp de cinci zile de propriul iubit. Bărbatul a fost arestat preventiv
Program-pilot în Franța: româna devine materie obligatorie într-o școală dintr-o localitate la nord-vest de Paris
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
economia sua dolar steag american
FMI: Economia SUA începe să arate primele semne de slăbiciune, după ani de rezistență
ilie bolojan saligny
Bolojan a discutat cu premierul Bulgariei despre construirea celui de-al doilea pod peste Dunăre, la Ruse
aparatura medicala ecograf
Organizația Mondială a Sănătății donează României echipamente medicale de peste 2,6 milioane lei pentru urgențe majore
Aurel,Vlaicu,International,Airport,From,Baneasa,,Bucharest,,After,Restoration.,The
Guvernul modernizează Aeroportul Băneasa. Va fi construit un nou terminal
tichete sociale
Tichete de 250 și 500 lei pentru românii vulnerabili. Guvernul a deblocat programul „Sprijin pentru România”
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd s-a terminat! Patru zodii vor avea noroc din plin: „Acum este momentul potrivit pentru a...
Cancan
Ce scrie pe gloanțele cu care asasinul a tras în Charlie Kirk. I-au mai rămas în cartuș 3, toate...
Fanatik.ro
Vladimir Screciu, transfer de ultimă oră de la Universitatea Craiova? Echipa care forţează mutarea în...
editiadedimineata.ro
O teoria a lui Stephen Hawking a fost în sfârșit confirmată
Fanatik.ro
Se schimbă legea “Mitică Dragomir!” Care sunt principalele modificări: dispare zona-tampon, liber la bere şi...
Adevărul
Cum arată una dintre cele mai moderne școli din România. Se află într-un orășel de la capătul țării și este...
Playtech
Cât a ajuns să coste un loc de veci în 2025 și ce taxe suplimentare trebuie să plătești
Digi FM
Cristina Cioran, după ce fostul ei iubit a fost condamnat la patru ani de închisoare: "Mă concentrez pe copii...
Digi Sport
Novak Djokovic a plecat definitiv din Serbia, după ce a fost numit ”trădător”! Primele imagini
Pro FM
Are 27 de ani și face propriii bani de 20. Andra Gogan a dezvăluit cât a câștigat până acum și cu cât a mai...
Film Now
Margot Robbie, cea mai îndrăzneață apariție din carieră. Rochia aproape inexistentă a lăsat totul la vedere
Adevarul
Aventurile a doi vloggeri în locul unde românii sunt mai urâți ca oriunde. „Cea mai mare plăcere a lor e să...
Newsweek
Ajutor la pensie pentru plata facturilor. Dacă nu te înscrii repede, pierzi banii pe două luni
Digi FM
La cine ajunge casa de modă Armani, după moartea designerului care a creat imperiul. Giorgio Armani nu avea...
Digi World
Metoda ABCDE care îți poate salva viața. Cum recunoști cancerul de piele și 9 semne pe care să nu le ignori
Digi Animal World
Momentul când un câine prinde o dinamită cu botul și oprește explozia. A salvat 10 oameni de la moarte
Film Now
„Regina” lui. Cameron Diaz, alături de Benji Madden, la un an de la ultima lor apariție în public. Soții, la...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea