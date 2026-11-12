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Forumul Finanțe Digitale în Europa Centrală și de Est 2026

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Forumul Finanțe Digitale în Europa Centrală și de Est 2026, organizat de Autoritatea pentru Supraveghere Financiară și Institutul de Studii Financiare.

Perspective instituționale asupra transformării digitale a finanțelor

Vor lua cuvântul:

• Alexandru Petrescu, Președinte al Autorității de Supraveghere Financiară
• Luca-Alexandru Niculescu, Prim-ministrul României
• Victor Negrescu, Vicepreședinte al Parlamentului European 
• Leonardo Badea, Prim-viceguvernator al Băncii Naționale a României
• Anca Dragu, Guvernator al Băncii Naționale a Moldovei
• Radu Hanga, Președinte al Bursei de Valori București
• Andrew Lebkuecher, Consilier economic, Șeful Secției Economice a Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România
• Antonio Gomes, Director adjunct al Direcției pentru Afaceri

Piețele de capital în era finanțelor digitale

Finanțare, investiții și competitivitate în Europa Centrală și de Est
MODERATOR: Horia Gustă - Președinte al Asociației Administratorilor de Fonduri din România

TEME:
• Uniunea Economiilor și Investițiilor și dezvoltarea piețelor de capital europene
• Transformarea digitală a piețelor de capital și impactul asupra accesului la finanțare
• Accesul companiilor și al IMM-urilor la finanțare prin piața de capital
• Noi modele digitale de mobilizare a capitalului și atragerea de noi categorii de investitori
• Competitivitatea și atractivitatea piețelor de capital din Europa Centrală și de Est

VORBITORI:
• Anamarija Staničić, Vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Autorității de Supraveghere Financiară din Croația
• Dariusz Adamski, Vicepreședinte al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din Polonia
• Dumitru Budianschi, Președinte al Comisiei Naționale a Pieței Financiare din Republica Moldova
• Peter Tkáč, Director al Departamentului de Supraveghere a Pieței de Capital din cadrul Băncii Naționale a Slovaciei
• Remus Vulpescu, Director General al Bursei de Valori București


Inteligența artificială și piețele de capital Inovație, utilizare și reglementare în noul ecosistem financiar european.

MODERATOR: Cătălin Câmpeanu - Secretar General al Institutului de Studii Financiare

TEME:
• Inteligența artificială și transformarea piețelor de capital
• Utilizarea inteligenței artificiale în investiții, tranzacționare și managementul portofoliilor
• Utilizarea inteligenței artificiale în supravegherea piețelor
• AI Act – cadrul european pentru dezvoltarea și utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale în sectorul financiar
• Guvernanța, transparența, responsabilitatea și gestionarea riscurilor asociate utilizării inteligenței artificiale

VORBITORI:
• Anton Rog, Director General, Centrul Național Cyberint, Serviciul Român de Informații
• Adrian Victor Vevera, Director General al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București
• Prof. dr. ing. Mihnea Alexandru Moisescu, Decan al Facultății de Automatică și Calculatoare, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București
• Claudiu Ioan Negrea, Director al Direcției monitorizare a infrastructurilor pieței financiare și a plăților din cadrul Băncii Naționale a României
• Tudor Alexandru Grecu, Partener și Head of Advisory, KPMG în România și Moldova
• Paul Barangă, Director, Direcția Supraveghere Intergrată, Autoritatea de Supraveghere Financiară


Finanțe digitale – reglementare, protecție și încredere

Cadrul european, protecția consumatorilor și combaterea spălării banilor.

MODERATOR: Dr. Cristina Carata - Expert în reglementarea criptoactivelor și tehnologii DLT

TEME:
• Evoluția cadrului european pentru finanțele digitale și impactul asupra piețelor financiare
• Noile modele de servicii financiare digitale și provocările pentru reglementare și supraveghere
• Protecția consumatorilor și a investitorilor în era serviciilor financiare digitale
• Prevenirea și combaterea spălării banilor și a criminalității fina

VORBITORI:
• Prof. William Knottenbelt, Director al Centrului pentru Cercetarea Criptomonedelor și Ingineriei Financiare, Imperial College London
• Stefan Tomanek, Șeful Diviziei de Supraveghere a Piețelor de Criptoactive și a Inovațiilor Financiare, Autoritatea pentru Piața Financiară din Austria
• Michael Fekkas, Prim-vicepreședinte al Comisiei pentru Piețe de Capital din Grecia
• Samantha Sheen, Manager de program, Divizia pentru Combaterea Criminalității Economice și Cooperare, Direcția Securitate, Integritate și Stat de Drept, Consiliul Europei
• Bogdan-Paul Dobrin, Vicepreședinte al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
• Ovidiu Petru, Director al Direcției Intermediari și Instituții de Piață, Sectorul Instrumente și Instituții Financiare, Autoritatea de Supraveghere Financiară

Editor : A.D.V.

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