Forumul Finanțe Digitale în Europa Centrală și de Est 2026, organizat de Autoritatea pentru Supraveghere Financiară și Institutul de Studii Financiare.

Perspective instituționale asupra transformării digitale a finanțelor

Vor lua cuvântul:

• Alexandru Petrescu, Președinte al Autorității de Supraveghere Financiară

• Luca-Alexandru Niculescu, Prim-ministrul României

• Victor Negrescu, Vicepreședinte al Parlamentului European

• Leonardo Badea, Prim-viceguvernator al Băncii Naționale a României

• Anca Dragu, Guvernator al Băncii Naționale a Moldovei

• Radu Hanga, Președinte al Bursei de Valori București

• Andrew Lebkuecher, Consilier economic, Șeful Secției Economice a Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România

• Antonio Gomes, Director adjunct al Direcției pentru Afaceri

Piețele de capital în era finanțelor digitale

Finanțare, investiții și competitivitate în Europa Centrală și de Est

MODERATOR: Horia Gustă - Președinte al Asociației Administratorilor de Fonduri din România

TEME:

• Uniunea Economiilor și Investițiilor și dezvoltarea piețelor de capital europene

• Transformarea digitală a piețelor de capital și impactul asupra accesului la finanțare

• Accesul companiilor și al IMM-urilor la finanțare prin piața de capital

• Noi modele digitale de mobilizare a capitalului și atragerea de noi categorii de investitori

• Competitivitatea și atractivitatea piețelor de capital din Europa Centrală și de Est

VORBITORI:

• Anamarija Staničić, Vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Autorității de Supraveghere Financiară din Croația

• Dariusz Adamski, Vicepreședinte al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din Polonia

• Dumitru Budianschi, Președinte al Comisiei Naționale a Pieței Financiare din Republica Moldova

• Peter Tkáč, Director al Departamentului de Supraveghere a Pieței de Capital din cadrul Băncii Naționale a Slovaciei

• Remus Vulpescu, Director General al Bursei de Valori București



Inteligența artificială și piețele de capital Inovație, utilizare și reglementare în noul ecosistem financiar european.

MODERATOR: Cătălin Câmpeanu - Secretar General al Institutului de Studii Financiare

TEME:

• Inteligența artificială și transformarea piețelor de capital

• Utilizarea inteligenței artificiale în investiții, tranzacționare și managementul portofoliilor

• Utilizarea inteligenței artificiale în supravegherea piețelor

• AI Act – cadrul european pentru dezvoltarea și utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale în sectorul financiar

• Guvernanța, transparența, responsabilitatea și gestionarea riscurilor asociate utilizării inteligenței artificiale

VORBITORI:

• Anton Rog, Director General, Centrul Național Cyberint, Serviciul Român de Informații

• Adrian Victor Vevera, Director General al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București

• Prof. dr. ing. Mihnea Alexandru Moisescu, Decan al Facultății de Automatică și Calculatoare, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București

• Claudiu Ioan Negrea, Director al Direcției monitorizare a infrastructurilor pieței financiare și a plăților din cadrul Băncii Naționale a României

• Tudor Alexandru Grecu, Partener și Head of Advisory, KPMG în România și Moldova

• Paul Barangă, Director, Direcția Supraveghere Intergrată, Autoritatea de Supraveghere Financiară



Finanțe digitale – reglementare, protecție și încredere

Cadrul european, protecția consumatorilor și combaterea spălării banilor.

MODERATOR: Dr. Cristina Carata - Expert în reglementarea criptoactivelor și tehnologii DLT

TEME:

• Evoluția cadrului european pentru finanțele digitale și impactul asupra piețelor financiare

• Noile modele de servicii financiare digitale și provocările pentru reglementare și supraveghere

• Protecția consumatorilor și a investitorilor în era serviciilor financiare digitale

• Prevenirea și combaterea spălării banilor și a criminalității fina

VORBITORI:

• Prof. William Knottenbelt, Director al Centrului pentru Cercetarea Criptomonedelor și Ingineriei Financiare, Imperial College London

• Stefan Tomanek, Șeful Diviziei de Supraveghere a Piețelor de Criptoactive și a Inovațiilor Financiare, Autoritatea pentru Piața Financiară din Austria

• Michael Fekkas, Prim-vicepreședinte al Comisiei pentru Piețe de Capital din Grecia

• Samantha Sheen, Manager de program, Divizia pentru Combaterea Criminalității Economice și Cooperare, Direcția Securitate, Integritate și Stat de Drept, Consiliul Europei

• Bogdan-Paul Dobrin, Vicepreședinte al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

• Ovidiu Petru, Director al Direcției Intermediari și Instituții de Piață, Sectorul Instrumente și Instituții Financiare, Autoritatea de Supraveghere Financiară

Editor : A.D.V.