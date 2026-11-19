România are nevoie de mai multă educație financiară în condițiile în care interesul populației pentru a cumpăra criptomonede, de exemplu, este mare. Autoritățile atrag atenția că digitalizarea facilitează însă și eventualele fraude, iar investitorii trebuie să știe cum să se ferească.

„În România, în rândul populației ,avem cea mai mare rată de adopție pentru cripto din Uniunea Europeană. Și în condițiile date va trebui, atât autorități cât și participanții din piață, să ne pregătim cu instrumente noi, instrumente care să îmbine partea digitală și partea tehnologică, dar în același timp trebuie coroborate și cu o ofertă educațională și explicarea acestor instrumente către consumatori și către investitorii de retail”, a declarat Gabriel-Ioan Avrămescu - Prim-vicepreședinte al Autorității de Supraveghere Financiară.

„Fraudele au existat dintotdeauna. Ele devin însă tot mai frecvente din cauza canalelor digitale. Acestea sunt tot mai accesibile și le permit escrocilor să ajungă mai ușor la victimele pe care le vizează. Ceea ce pot și ar trebui să facă investitorii de retail este să informeze cu privire la persoanele cu care discută și să verifice dacă acestea sunt autorizate de vreo instituție. Ceea ce le transmite investitorilor de retail din Croația este următorul lucru: „Dacă este o oportunitate atât de bună, de ce vine acea persoană la dumneavoastră? De ce nu investește ea însăși?”, a declarat Anamarija Staničić, Vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Autorității de Supraveghere Financiară din Croația, prezentă la lucrările Forumului Finanțe Digitale în Europa Centrală și de Est 2026.

Editor : A.D.V.