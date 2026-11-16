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Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, va prezenta astăzi noul Raport asupra inflaţiei. Ce arată raportul Băncii Naționale

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Mugur Isărescu, guvernatorul BNR. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
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Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, va prezenta luni noul Raport trimestrial asupra inflaţiei, în cadrul unei conferinţe de presă organizate la sediul băncii centrale, potrivit unei informări transmise de instituţie.

Consiliul de administraţie al BNR a analizat şi aprobat, în şedinţa de joi, Raportul asupra inflaţiei, ediţia noiembrie 2026, document care încorporează cele mai recente date şi informaţii disponibile.

„Potrivit prognozei din Raport, rata anuală a inflaţiei se va mări uşor în ultimele luni ale anului curent, în principal pe fondul influenţelor aşteptate să decurgă din scumpirile recente ale combustibililor şi energiei şi din evoluţia cursului de schimb al leului. Ea se va înscrie însă ulterior pe o traiectorie gradual descrescătoare, reintrând în interiorul intervalului ţintei în trimestrul I 2028, sub impactul efectelor de bază dezinflaţioniste asociate creşterilor de preţuri provocate în 2026 de şocul energetic şi de seceta severă, precum şi în condiţiile intensificării presiunilor dezinflaţioniste ale factorilor fundamentali, îndeosebi a celor din partea deficitului de cerere agregată; acesta este aşteptat să se adâncească şi în semestrul II 2026 - în contextul corecţiei bugetare, dar şi al crizei energetice -, şi să se restrângă treptat ulterior, pe o traiectorie vizibil mai ridicată totuşi decât cea previzionată anterior”, se arată în comunicatul BNR.

Conform băncii centrale, rata anuală a inflaţiei a urcat la 6,94% în octombrie 2026, de la 6,61% în septembrie, în principal pe fondul continuării scumpirii combustibililor şi al creşterii preţurilor legumelor, fructelor şi ouălor.

În şedinţa din 12 noiembrie, Consiliul de administraţie al BNR a decis menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la 6,50% pe an, a ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% şi a celei pentru facilitatea de depozit la 5,50% pe an. De asemenea, au fost menţinute nivelurile actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Editor : Sebastian Eduard

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