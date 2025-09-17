Guvernul a atras investiții de peste 2,15 miliarde de lei la ultima ediție FIDELIS. Care au fost cele mai accesate emisiuni

Ministerul Finanţelor anunţă, miercuri, că ediţia FIDELIS desfăşurată în perioada 5 - 12 septembrie 2025 a atras investiţii de peste 2,15 miliarde de lei, cele mai accesate fiind emisiunea în lei, cu scadenţa de 2 ani şi emisiunea în euro, cu scadenţa la 10 ani.

„Ediţia FIDELIS desfăşurată în perioada 5 – 12 septembrie 2025 a atras un număr semnificativ de investitori, fiind înregistrate subscrieri în valoare de peste 2,15 miliarde lei, prin 19.434 de ordine”, transmite Ministerul Finanţelor într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, tranşa denominată în euro, cu scadenţă la 10 ani, a fost extrem de bine primită de investitori şi în cadrul acestei ediţii.

„În doar 8 zile, plasamentele pe această tranşă au depăşit echivalentul a 499 milioane lei (peste 99 milioane euro), confirmând încrederea în investiţiile pe termen lung, cu dobândă de 6,50%”, mai arată Ministerul.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, apreciază că „FIDELIS este modul preferat al investitorilor de a-şi valorifica economiile cu înţelepciune şi curaj”.

„Peste 2,15 miliarde de lei atraşi în doar 8 zile arată nu doar încrederea în statul român, ci şi maturitatea investitorilor şi dorinţa de a-şi diversifica portofoliile. Prin Fidelis, fiecare investitor devine parte dintr-o poveste de responsabilitate, solidaritate şi speranţă. Iar donatorii-investitori ne arată că investiţia poate fi şi un gest de inimă, nu doar de portofoliu”, a declarat ministrul Alexandru Nazare.

Parteneriatul dintre Ministerul Finanţelor şi emisiunea „Morning Glory cu Răzvan Exarhu” difuzată la Rock FM a continuat şi în luna septembrie. Astfel, un număr de 3.637 de donatori-investitori au subscris peste 118 milioane lei cu o dobândă de 8,20% şi peste 8,4 milioane euro cu o dobândă de 4,10%, beneficiind de un bonus de dobândă de +1% faţă de emisiunile clasice cu scadenţa la 2 ani.

Cele mai accesate emisiuni ale acestei ediţii au fost:

- emisiunea în lei, cu scadenţa de 2 ani, dobânda de 7,20%, cu un total de peste 517 de milioane lei investiţi prin 5088 ordine;

- emisiunea în euro, cu scadenţa la 10 ani, dobânda de 6,50%, cu o sumă totală investită de peste 99 milioane de euro, echivalentul a peste 499 milioane de lei, plasată prin 3.640 de ordine.

Emisiunea în lei, cu scadenţa la 4 ani şi dobânda de 7,60%, a strâns un interes de peste 100,6 milioane lei, plasate prin 723 ordine. Tot în lei, emisiunea cu scadenţa la 6 ani şi dobânda de 7,90%, a cumulat peste 77 milioane lei, plasate prin 1.395 ordine.

În ceea ce priveşte emisiunea în euro, cu scadenţa de 2 ani şi dobânda de 3,10%, investitorii au plasat peste 81,5 milioane euro, prin 2.638 ordine, în timp ce emisiunea cu scadenţă de 5 ani şi dobândă de 5,25%, a strâns peste 77.9 milioane de euro prin 2.313 ordine.

Valoarea nominală a unui titlu de stat Fidelis este de 100 de lei pentru emisiunea în lei şi 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

Donatorii-investitori au beneficiat de scăderea de 10 ori a pragului minim de subscriere de la 5.000 de lei la 500 lei. Au beneficiat de condiţiile avantajoase ale noii emisiuni persoanele care au făcut dovada donării de sânge începând cu 1 aprilie 2025.

Cei care investesc în titlurile de stat Fidelis se bucură de facilităţi precum:

- posibilitatea de a vinde titlurile înainte de maturitate, primind dobândă aferentă perioadei de deţinere în funcţie de preţul primit pe bursă;

- câştigurile cumulate din dobânzi şi profituri sunt neimpozabile;

- flexibilitate în administrarea şi diversificarea portofoliului.

Ministerul Finanţelor va publica informaţiile detaliate privind dobânzile următoarei ediţii Fidelis la sfârşitul lunii septembrie.

