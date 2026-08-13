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În ce condiţii ar putea BNR să reducă dobânda de politică monetară. Isărescu: Am fi cam singurii din Europa care avem dobânzi negative

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Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, nu exclude o eventuală reducere a ratei dobânzii de politică monetară, aflată la nivelul de 6,50% pe an de mai multe luni, dar nu mai devreme de începutul anului viitor. 

„Am spus că începem să gândim reducerea ratei de politică monetară atunci când inflaţia se duce sub rata de politică monetară. Nu are niciun rost să discutăm de o asemenea decizie înainte ….Nu avem o prognoză foarte clară pentru evoluţia până la sfârşitul anului, sunt mulţi factori….dar cred că mai degrabă la începutul anului viitor putem să discutăm despre o asemenea decizie”, a declarat, joi, Mugur Isărescu, într-o conferinţă de presă la BNR, conform News.ro. 

„Am fi cam singurii din Europa, nu ştiu dacă pot să spun din lume, care avem dobânzi negative”, a adăugat Isărescu. 

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a decis, luni, menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50 la sută pe an. 

BNR a revizuit în creştere prognoza de inflaţie pentru finele acestui an, de la 5,5% la 6,1%, pe fondul secetei, dar şi al problemelor legate de producţia de energie. Guvernatorul Mugur Isărescu a declarat, joi, că tendinţa este de scădere, în general, urmând ca inflaţia să ajungă la 3,4% la finele anului 2027, comparativ cu 2,9% prognozat anterior. 

Potrivit datelor INS, rata anuală a inflaţiei a scăzut la 8,2% în luna iulie. 

Editor : A.C.

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