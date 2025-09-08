Live TV

Ministerul Finanțelor a lansat cea de-a 9-a ediție a Programului TEZAUR. Cum pot obține românii dobânzi de până la 7,85%

Data publicării:
bancnote de 100 de lei pe o masa
Foto: GettyImages

Ministerul Finanţelor lansează luni cea de-a noua ediţie a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an. Românii pot investi în titlurile de stat TEZAUR, cu maturităţi de 1, 3 şi 5 ani şi dobânzi anuale de 6,90%, 7,50%, respectiv, 7,85%. Veniturile obţinute sunt neimpozabile. 

„Ministerul Finanţelor lansează luni, 8 septembrie 2025, cea de-a noua ediţie a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an, oferind persoanelor fizice o nouă oportunitate de economisire în condiţii avantajoase. În perioada 8 septembrie – 3 octombrie 2025, românii pot investi în titlurile de stat TEZAUR, cu maturităţi de 1, 3 şi 5 ani şi dobânzi anuale de 6,90%, 7,50%, respectiv, 7,85%”, informează ministerul, potrivit News.ro. 

Veniturile obţinute sunt neimpozabile. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu şi sunt emise în formă dematerializată. 

Când şi unde pot fi cumpărate titlurile de stat:  

- 8 septembrie – 1 octombrie 2025: online, prin platforma Ghişeul.ro. 

- 8 septembrie – 2 octombrie 2025: online, de către persoanele fizice înregistrate în Spaţiul Privat Virtual (SPV). Operaţiunile disponibile online includ deschiderea contului de subscriere, subscrierea propriu-zisă şi viramentul sumelor din contul de subscriere către un cont bancar. Detalii suplimentare sunt disponibile în Ghid Tezaur online şi Tezaur online. 

- 8 septembrie – 3 octombrie 2025: la sediul unităţilor Trezoreriei Statului. 

- 8 septembrie – 2 octombrie 2025 (în mediul urban) şi 8 septembrie – 1 octombrie 2025 (în mediul rural): prin subunităţile poştale ale C.N. Poşta Română S.A. 

Veniturile obţinute din investirea în titluri de stat lansate de Ministerul Finanţelor sunt neimpozabile. Dobânda este anuală şi se plăteşte la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului TEZAUR sunt transferabile şi se pot răscumpăra în avans. În plus, un investitor are libertatea de a efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri. 

Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Fondurile obţinute de Ministerul Finanţelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei publice. 

Prospectul de emisiune şi orice eventuale modificări ale acestuia sunt publicate la secţiunea Titluri de stat şi pe website-ul companiei Poşta Română SA. 

Începând cu luna martie a acestui an, Ministerul Finanţelor a lansat prima ediţie în care cetăţenii români care au cont pe platforma Ghişeul.ro şi deţin un card de debit au avut posibilitatea de a achiziţiona online titluri de stat, la doar un click distanţă. 

Ghid pentru transferul rapid al fondurilor din contul TEZAUR 

Pentru a veni în sprijinul investitorilor cu o experienţă complet digitalizată şi eficientă, Ministerul Finanţelor a pregătit un ghid pentru transferul sumelor din contul de subscriere TEZAUR înapoi în contul bancar personal. 

Procesul se realizează prin completarea documentului Ordin de plată multiplu electronic (OPME), urmând paşii de mai jos: 

- Descărcaţi formularul de pe site-ul Ministerului Finanţelor, secţiunea Tezaur Online, şi deschideţi-l exclusiv cu Adobe Acrobat Reader. 

- Completaţi câmpurile cu datele de identificare (CNP) şi IBAN-ul contului bancar în care doriţi să primiţi banii. 

- Calculaţi suma finală: Din suma totală de transferat, deduceţi comisionul aferent transferului: 0,51 lei pentru transferuri de până la 50.000 lei sau 6 lei pentru sume mai mari. 

- Validaţi şi salvaţi documentul PDF inteligent. 

- Încărcaţi formularul în contul dumneavoastră SPV, utilizând butonul „Depunere formulare” de pe acelaşi site. 

După încărcarea cu succes a documentului, transferul sumelor se va procesa în cel mai scurt timp posibil, precizează ministerul. 

Editor : A.C.

