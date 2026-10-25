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Exclusiv Nazare: Nu există un cufăr de galbeni secret la Ministerul Finanţelor. România e aproape de jumătatea drumului de la deficitul de 9,3%

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Din articol
„Vreau să spulber un mit. Nu există vreun cufăr de galbeni, secret, pitit undeva la Minister”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat, în cadrul unui interviu pentru Digi24, „e un lucru foarte bun” că în dezbaterea publică apare și deficitul ESA, care se calculează conform metodologiei europene, în contextul acuzelor lansate de PSD privind creșterea deficitului. El a explicat că „avem un an total atipic”, având în vedere că bugetul pe 2026 a fost făcut în funcție de PNRR. Legat de rectificarea bugetară și construcția bugetului anual în funcție de țintele de reducere a deficitului, ministrul aflat în fosta formulă de guvern dar și cea actuală spune că „nu există vreun cufăr de galbeni, secret, pitit undeva la Ministerul Finanţelor, o resursă din asta extrabugetară, o resursă care să fie neştiută, care acum să fie consumată”.

„E un lucru foarte bun că în dezbaterea publică apare și deficitul ESA. Probabil că nici dacă ne-am fi chinuit să punem pe agenda publică deficitul ESA, în urma căruia suntem judecați în procedura de deficit excesiv, nu ne-ar fi reușit atât de bine. 

Trebuie să înțelegem faptul că deficitul ESA va fi publicat anual, iar această cifră o vom afla în 2027. Din comunicatul Eurostat, aflăm, în octombrie 2026, că deficitul pe 2025 în ESA total, pe an, este de 7,8%, deci nu este de 7,9%. Aceasta este o cifră definitivă. Sunt cifre semidefinitive, definitive, cifre provizorii care apar pe parcurs, dar la fiecare publicare pe care o face Eurostatul se schimbă și seriile trimestriale. De aceea, cifra de deficit ESA trimestrial nu este echivalentă cu deficitul anual și nu trebuie confundată, pentru că o confuzie de un asemenea gen induce panică”, a spus ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. 

El a explicat că „avem un an total atipic”. 

„Avem un an și un buget pe care l-am construit în funcție de PNRR. În fosta coaliție am discutat prioritățile, am stabilit că cel mai important lucru pentru România reprezintă PNRR, am orientat toate investițiile spre PNRR, am ținut cont de termenul de 31 august și am concentrat foarte multe investiții în T2 și T3, când ele, tradițional, erau la finalul anului. Care era alternativa? Să nu plătim la timp PNRR-ul? Să nu onorăm obligații către firme românești care derulau proiecte în PNRR? 

Nu aveam o alternativă. De aceea am concentrat toate resursele, majoritatea spațiului fiscal spre PNRR și am diminuat spațiul fiscal pentru proiectele făcute de stat. Și se vede în execuția pe cash. Ce știm în momentul acesta este că deficitul la luna septembrie este de 3,8%. Este o ajustare semnificativă față de anul trecut, când era 5,5%. Vorbesc de deficitul pe care îl publicăm cash”, a mai spus Nazare. 

„Vreau să spulber un mit. Nu există vreun cufăr de galbeni, secret, pitit undeva la Minister”

Ministrul Finanţelor a declarat că vrea să spulbere un mit, precizând că „nu există vreun cufăr de galbeni, secret, pitit undeva la Ministerul Finanţelor, o resursă extrabugetară, care să fie neştiută şi care acum să fie consumată”. 

„Mai vreau să spulber un mit. Nu există vreun cufăr de galbeni, secret, pitit undeva la Ministerul Finanţelor, o resursă din asta extrabugetară, o resursă care să fie neştiută, care acum să fie consumată. Banii din buget vin din taxe, din impozite, din dividende de la companii de stat, din fonduri europene şi din împrumuturi. Acestea sunt sursele bugetului. 

Trebuie să echilibrăm aceste lucruri. Avem în continuare cel mai mare deficit din Uniunea Europeană şi suntem la jumătatea drumului. Coborâm de la 9,2-9,3 spre 6%, dar toleranţa, în actuala criză socio-economică pe care o parcurgem e mult mai mică la noi ajustări. Ca atare drumul de acum încolo nu-i mai uşor, e mai greu, se verticalizează. Nu-i uşor să cobori de la 6 la 3. Eşti la jumătatea drumului”, a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.  

Potrivit lui Nazare, „România are ambiţii de creştere economică”. 

„Creşterea economică nu se poate face fără disciplină fiscal-bugetară. Nu putem avea o creştere economică sănătoasă, dacă nu punem finanţele publice în ordine şi nu putem valorifica oportunităţi esenţiale pe care le avem în negocieri la Bruxelles, atât timp cât ne prezentăm tot timpul ţara cu cel mai mare deficit, cu cea mai mare inflaţie, cu cel mai mare deficit de gemene. Dacă nu corectăm împreună şi e un efort naţional, nu-i efortul unui partid, trebuie să fie un efort naţional să corectăm această situaţie, tocmai ca să avem mai multă prosperitate şi să beneficieze toţi românii din faptul că situaţia noastră financiară se îmbunătăţeşte”, a mai afirmat Alexandru Nazare. 

Editor : Alexandru Costea

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