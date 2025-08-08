Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat, vineri, în cadrul emisiunii LIVE difuzată la Digi24, că, per ansamblu, situația creșterilor de prețuri „nu arată rău”, dar că estimările arată o majorare a inflației de la 6% la 7-8%.

„Până acum, situația per ansamblu n-arată rău. Adică creșterile de prețuri nu sunt atât de mari cât ne speriam. Avem noroc cu evoluția prețului internațional la combustibili. Avem creșteri de taxe la combustibil, dar în același timp scade prețul barilului și se depreciază dolarul față de euro și implicit față de de leu. Mișcările astea ajută la reducerea impactului.

Noi ne uităm în primul rând la alimente. Acolo vom putea ușor să comparăm prețurile din iunie pe care le avem la produsele de bază. Ne uităm la 24 de categorii de produse. Vom compara prețurile din iunie cu cele din prima săptămână din luna august. Dar până centralizăm datele astea ne mai ia peste o săptămână. Undeva în a 3-a săptămână a lunii august o să avem concluzii.

Vedem anunțurile pe care le-au făcut o serie de lanțuri de magazine că nu vor crește prețul deloc sau nu vor transpune integral creșterea de TVA.

Știm și din trecut că, în situații similare, când am avut schimbări de taxe, nu tot s-a dus în preț. De exemplu, când s-a schimbat TVA-ul la pâine, 90% s-a dus în preț, 10% nu, la bunurile generale am avut două treimi din TVA, s-a reflectat în preț, o treime nu”, spune președintele Consiliului Concurenței.

Citește și: Accize majorate de la 1 august 2025. Lista măsurilor fiscale care îi vor afecta pe români

Chirițoiu afirmă că există comercianți oportuniști în toate zonele de afaceri, în general dar că acolo unde concurența este puternică, e mai greu să faci speculă.

El spune că la comerțul de alimente „avem prețuri mai mici decât în restul Europei”.

„Eurostat ne-a spus că avem cele mai mici prețuri la alimente din toată UE. Sunt zone în care nu stăm atât de bine. Dacă ne uităm la comerțul cu îmbrăcăminte, de exemplu, acolo suntem la media europeană”, susține acesta.

Oficialul care monitorizează concurența în piață spune că „e posibil să apară efecte și dincolo de TVA, legate de carburanți și de prețul electricității”.

„Din fericire, lucrurile nu arată atât de rău. La electricitate, impactul nu e atât de mare, pentru că oricum consumatorii industriali aveau un preț ceva mai mare. La ei nu e atât de mare schimbarea precum este la consumatorii casnici. Deci clar că va fi o creștere de prețuri. Mă uitam și pe estimările BNR. Ne ducem de la 6 la o inflație de 7-8%. Dar nu este o creștere imensă”, mai precizează Bogdan Chirițoiu.

Editor : Alexandru Costea