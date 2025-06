De mai bine de o săptămână, la Palatul Cotroceni se discută noi măsuri fiscale prin care să fie aduși bani la bugetul de stat. Decomandată, e cert că TVA, cel puțin pentru unele categorii de produse, va crește. Totodată și accizele probabil vor fi majorate. Se discută, de asemenea, despre posibilitatea ca cei cu venituri mai mari să plătească o taxă de solidaritate iar alte măsuri vor fi legate de închiderea sau comasarea unor instituții ar putea dispărea. Adrian Mitroi, profesor de finanțe comportamentale, consideră că mai degrabă politicienii ar trebui să se uite către raportul FMI ca model pentru o reformă fiscală. El a declarat, vineri, la Digi24, că TVA-ul va fi mărit cel mai probabil, fiind și cea mai eficientă măsură pe care o poate lua guvernul. Profesorul susține impozitarea progresivă, mărirea accizelor, reducerea taxelor pe muncă și astfel „reducerea arbitrajului fiscal”. „Dacă extragi ceva din economie trebuie să-i și dai ceva”, mai spune expertul.

„Lăsați-mă să fiu un pic cârcotaș. Mă uit ca profesorul care caută greșeli, când te uiți la o lucrare. Nu sunt impresionat de ce văd acolo și mă uit mai degrabă la raportul FMI pe care l-am văzut în dimineața asta. Arată a reformă fiscală.

Noi nu avem nevoie doar de modificări de cifre acolo, avem nevoie de un reglaj fin care să țină cont și să spună specific: reducem impozitarea muncii, reducem arbitrajul fiscal. De exemplu, dividendele trebuie și ele impozitate, ca și dobânda, de exemplu, minimum 10%. Reducem impozitarea muncii. Asta face să trecem la ceea ce nu ne place, măcar de o parte a spectrului politic, impozitarea progresivă necesară. Am trecut de etapa unei cote unice pentru economie. Excepția pe care am făcut-o nu mai are sens astăzi.