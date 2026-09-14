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Rectificarea bugetară este o urgență, avertizează șeful Consiliului Fiscal. Cum ar putea fi făcută, chiar și cu un guvern interimar

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femeie cu multe bancnote de lei in mana
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Daniel Dăianu, preşedintele Consiliului Fiscal, atrage atenţia că trebuie identificată cu celeritate o soluţie alternativă viabilă din punct de vedere juridic pentru adoptarea unei rectificări de urgenţă a bugetului general consolidat pe anul 2026, în condiţiile Guvernului interimar. 

Intervenţia preşedintelui Consiliului Fiscal are loc în contextul în care există probleme serioase privind asigurarea fondurilor necesare funcţionării unor instituţii bugetare până la finele anului. 

„În general, rectificările bugetului general consolidat, care corelează planificarea bugetară cu execuţia efectivă, sunt adoptate prin ordonanţe de urgenţă aprobate ulterior prin legi. În condiţiile în care actualul Guvern interimar nu poate recurge la instrumentul ordonanţelor de urgenţă pentru adoptarea unei rectificări bugetare, Consiliul Fiscal pledează pentru identificarea cu celeritate a unei soluţii alternative viabile din punct de vedere juridic şi care să aibă în vedere excepţionalitatea momentului actual”, arată Daniel Dăianu, preşedintele Consiliului Fiscal, într-un document publicat pe site-ul instituţiei. 

Potrivit art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de rectificare, elaborate cel mai târziu până la data de 30 noiembrie, cu respectarea regulilor şi condiţiilor prevăzute de Legea nr. 69/2010. 

Preşedintele Consiliului Fiscal spune că sunt probleme mari legate de asigurarea fondurilor necesare funcţionării unor instituţii bugetare în lunile următoare, mai ales în domeniul sănătăţii şi, în special, în ceea ce priveşte unităţile de primiri urgenţe. „Aceste probleme evidenţiază necesitatea de a adopta cât mai repede o rectificare bugetară, fie şi parţială”, afirmă Dăianu. 

Reprezentantul Consiliului Fiscal mai arată că, pe fondul finalizării PNRR, proiectele de lege aferente jaloanelor asumate au fost introduse în Parlament, sub formă de iniţiative legislative, de către membrii Guvernului care au şi calitatea de parlamentari, cu solicitarea dezbaterii în procedură de urgenţă. 

„Acelaşi mecanism ar putea fi utilizat şi pentru o rectificare cu caracter minimal, neutră în raport cu volumul total al cheltuielilor şi cu soldul bugetar aprobat - fără majorarea deficitului şi fără suplimentarea necesarului de finanţare -, care să fie bazată pe o redistribuire între ordonatorii de credite prin diminuarea cheltuielilor pentru care s-a constatat un grad mai redus de execuţie”, semnalează Dăianu. 

O iniţiativă legislativă de acest fel poate aparţine membrilor Guvernului care au şi calitatea de parlamentari, fiind fundamentată tehnic de Ministerul Finanţelor împreună cu celelalte ministere implicate, dezbaterea şi adoptarea putând să se realizeze de către Parlament în procedură de urgenţă, se precizează în document.

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Editor : A.C.

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