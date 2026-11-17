Inteligența artificială aduce oportunități importante pentru sectorul financiar, dar și riscuri ce trebuie gestionate. Dependența mai multor instituții de aceeași furnizori de tehnologie ar putea amplifica vulnerabilitățile sistemului financiar, avertizează Antonio Gomes, directorul adjunct al Direcției pentru Afaceri Financiare și Corporative din cadrul OCDE.

„Inteligența artificială, alături de alte tehnologii, transformă sectorul financiar. Aș putea spune că există oportunități și avantaje semnificative în implementarea și adoptarea inteligenței artificiale. Dar, desigur, trebuie să ne asigurăm că îmbinăm încrederea cu inovația. Trebuie să ne asigurăm că adoptarea inteligenței artificiale nu subminează, într-un fel sau altul, încrederea.

Există anumite riscuri. Chiar dacă inteligența artificială nu introduce riscuri noi, le poate amplifica pe cele existente. Unul dintre aceste riscuri este dependența de anumiți furnizori de tehnologie sau de furnizori terți. Desigur, este important să garantăm că există o guvernanță adecvată, o supraveghere umană corespunzătoare și responsabilitate, astfel încât aceste riscuri să nu se materializeze în sistemul financiar”, a declarat Antonio Gomes, directorul adjunct al Direcției pentru Afaceri Financiare și Corporative din cadrul OCDE, prezent la lucrările Forumului Finanțe Digitale în Europa Centrală și de Est 2026, organizat de Autoritatea pentru Supraveghere Financiară și Institutul de Studii Financiare.

Editor : A.D.V.