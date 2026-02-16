Șefii sistemului bancar britanic vor să creeze o alternativă la Visa și Mastercard, din cauza lui Donald Trump. Avertizarea din UE

Șefii băncilor din Marea Britanie vor organiza o primă întâlnire pentru a crea o alternativă britanică la Visa și Mastercard, pe fondul temerilor crescânde legate de capacitatea lui Donald Trump de a opri sistemele de plăți americane.

Întâlnirea, prezidată de directorul executiv al Barclays din Marea Britanie, Vim Maru, va avea loc joi și va reuni un grup de finanțatori din City-ul londonez (centrul financiar britanic, n.r.) care vor suporta costurile unei noi companii de plăți pentru a menține economia britanică în funcțiune în cazul în care ar apărea probleme, scrie The Guardian.

Inițiativa finanțată de City, dar susținută de guvern, este în discuție de ani de zile. Cu toate acestea, recentele amenințări ale lui Trump la adresa aliaților NATO în legătură cu Groenlanda au amplificat îngrijorările că dependența excesivă de companiile americane ar putea pune în pericol plățile din Marea Britanie – și economia în general.

Aproximativ 95% din tranzacțiile cu carduri din Marea Britanie sunt efectuate folosind sisteme de plăți deținute de Mastercard și Visa, potrivit unui raport din 2025 al Autorității de Reglementare a Sistemelor de Plăți din Marea Britanie. Această dominanță a devenit mult mai relevantă, deoarece utilizarea numerarului în întreaga țară continuă să scadă.

„Dacă Mastercard și Visa ar fi dezactivate, ne-ar trimite înapoi în anii 1950”, înainte ca cardurile să domine economia britanică, iar întreprinderile să se bazeze în totalitate pe numerar, a declarat pentru Guardian un director familiarizat cu proiectul. „Desigur, avem nevoie de un sistem de plăți suveran.”

Perturbarea potențială ar putea fi vastă. În Rusia, unde companiile se bazează pe Visa și Mastercard pentru 60% din plăți, sancțiunile SUA care au obligat companiile să își oprească serviciile au lăsat oamenii obișnuiți fără acces la fonduri și incapabili să cumpere bunuri.

Preocupări similare sunt exprimate și în UE, unde politicienii au adoptat o poziție fermă cu privire la crearea de rețele locale care nu pot fi închise după bunul plac al puterilor străine. Președinta Comisiei pentru afaceri economice și monetare a Parlamentului European, Aurore Lalucq, a emis luna trecută un avertisment sever, care a devenit viral, cu privire la dependența de companiile americane pentru un serviciu atât de esențial.

„Visa, Mastercard... problema urgentă este sistemul nostru de plăți. Trump poate opri totul”, a spus Lalucq. „Restul este poezie. Solicit urgent Comisiei să organizeze un Airbus european pentru sistemele de plăți: nu puteți spune că nu ați fost avertizați.”

Cu toate acestea, Marea Britanie adoptă o poziție mai puțin agresivă, Visa și Mastercard colaborând în cadrul inițiativei.

Ambele companii fac parte din noul grup de finanțatori, ceea ce le conferă o participație și un cuvânt de spus alături de un număr mare de bănci și companii de plăți, printre care Santander UK, NatWest, Nationwide, Lloyds Banking Group, organismul de rețea ATM Link și Coventry Building Society.

Deși oficialii britanici au subliniat necesitatea unui sistem de rezervă, ei nu au ajuns să numească amenințările SUA ca sursă a nervozității lor.

Viceguvernatorul Băncii Angliei, Sarah Breeden, a declarat, de asemenea, într-un discurs recent: „În contextul unui mediu dificil și în schimbare în ceea ce privește riscurile cibernetice și operaționale, acesta ar putea oferi un grad suplimentar de reziliență în peisajul plăților din Marea Britanie, ca o cale de plată suplimentară în rare ocazii de întrerupere operațională a căilor existente.”

Joe Garner, fostul director executiv al Nationwide, care a lucrat ca consilier guvernamental pentru viziunea națională a Rachel Reeves privind plățile și care a condus o revizuire independentă a plăților în 2023, a declarat pentru The Guardian: „Indiferent de evoluțiile politice, Marea Britanie trebuie să facă acest lucru. Trebuia să o facem înainte, trebuie să o facem acum... Nu cred că evenimentele recente au schimbat acest lucru.”

Finanțatorii din City vor fi responsabili de crearea structurii juridice, a planurilor de conducere și a modelelor viitoare de finanțare ale noii alternative de plăți, cunoscută sub numele de DeliveryCo. Între timp, banca va elabora planuri de infrastructură care vor fi predate grupului anul viitor.

Se înțelege că noul sistem de plăți va fi probabil pus în aplicare până în 2030.

Mastercard și Visa au declarat că sunt angajate în Marea Britanie și că salută concurența.

Visa a declarat că acest lucru include furnizarea consumatorilor și întreprinderilor „acces la plăți digitale inovatoare și sigure, cu cele mai înalte niveluri de reziliență și fiabilitate. Salutăm progresul înregistrat de industria plăților de la cont la cont în Marea Britanie. Credem că concurența între mai multe soluții, susținută de condiții de concurență echitabile, va oferi alegere, inovare și creștere economică în Marea Britanie.”

Mastercard a declarat: „Mastercard a investit pe deplin în Marea Britanie de zeci de ani, oferind consumatorilor și întreprinderilor o gamă largă de modalități convenabile, simple și sigure de a plăti și de a primi plăți. Rămânem angajați să stimulăm comerțul aici, acasă, și în întreaga lume, ajutând întreprinderile de toate dimensiunile să crească și să răspundă nevoilor clienților lor.”

Asociația profesională UK Finance, care a oferit sprijin administrativ proiectului DeliveryCo, a refuzat să comenteze.

Ministerul de Finanțe de la Londra a fost contactat pentru a oferi comentarii. Banca Angliei a refuzat să comenteze.

