Sindicaliştii din finanţe încep pichetarea sediilor instituţiilor din sistemul instituţional al Ministerului Finanţelor

Sindicatul Naţional Finanţe Publice - SindFISC începe, de miercuri, pichetarea sediilor instituţiilor din sistemul instituţional al Ministerului Finanţelor, cerând, printre altele, instituirea unei grile salariale separate în noua lege a salarizării.

Astfel, sindicaliştii din SindFISC vor picheta, după programul de lucru, sediul Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili din Bucureşti. Acţiunile de protest vor continua, timp de două luni, la Direcţiile Generale Regionale ale Finanţelor Publice, pe 25 mai - Ploieşti, 2 iunie - Suceava, Iaşi - 4 iunie etc.

Sediul Autorităţii Vamale Române din Bucureşti va fi pichetat pe 23 iunie, iar prima serie a protestelor se va încheia cu pichetarea sediului ANAF şi al Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din Bucureşti, pe 15 iulie.

Sindicatul Naţional Finanţe Publice - SindFISC are în jur de 6.000 de membri şi reprezintă angajaţi din Ministerul Finanţelor şi instituţiile aflate în subordinea sau coordonarea acestuia, printre care: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, structurile Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală; Direcţiile Generale Regionale ale Finanţelor Publice; Autoritatea Vamală Română; Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc; Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate.

