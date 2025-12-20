Majorarea taxelor de anul viitor provoacă haos în primăriile din țară. Primarii spun că nu știu cum să le calculeze iar strângerea acestor date durează, ceea ce face aproape imposibilă aplicarea legii din prima zi a anului viitor. O provocare va fi și calcularea impozitelor pe locuințe. Gabriel Biriș, avocat specializat în fiscalitate, atrage atenția la Digi24 că regula de calcul este cunoscută de multă vreme și nu s-a schimbat.

Gabriel Biriș, avocat specializat în fiscalitate, a declarat, vineri, la Digi24, că formula de calcul a impozitului pe clădire nu s-a schimbat.

„Primarii la UAT-uri nu există niciun motiv să te plângi de impozitul pe clădiri.

Impozitul pe clădire se calculează dintotdeauna pe formula: suprafața, pe care o știm că nu s-a schimbat, înmulțit cu o valoare impozabilă în funcție de timpul clădirii, acolo apare majorarea.

De exemplu, la clădirile cu cadre de beton și toate instalațiile crește de la 1.492 de lei la 2.667 de lei. Restul nu le țin minte. Asta e cea mai mare. Deci, o creștere de 79%. Înmulțit cu un coeficient pe care toți îl știu că e în funcție de rangul localității și zona în cadrul localității”, afirmă acesta.

Primăriile trebuie să adopte cel târziu până pe 31 decembrie hotărârile pentru noile taxe și impozite locale care se aplică de la începutul anului viitor. De la 1 ianuarie, sunt majorate taxele pentru locuințe, pentru mașini, pentru terenuri. Inclusiv proprietarii de autoturisme electrice vor plăti impozit, deși până acum erau scutiți de taxe.

Editor : A.C.